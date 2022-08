Comunicado de prensa de Business Wire: NetWitness

NetWitness, un proveedor mundialmente confiable de tecnologías de ciberseguridad y respuesta a incidentes, anunció hoy la próxima disponibilidad de NetWitness Platform XDR 12 a finales de este mes, la solución de detección y respuesta extendida más completa de la industria. NetWitness Platform XDR 12 es la primera solución en el mercado que cumple la promesa de detección y respuesta extendida.

Desarrollada en respuesta a las necesidades de los clientes del mundo real, NetWitness Platform XDR 12 se centra en la detección sofisticada, que es el núcleo de una defensa eficaz contra amenazas. La plataforma actualizada ofrece una visibilidad completa de todos los planos de datos clave en una organización, incluidos la red, los registros, las terminales y el Internet de las cosas (IoT); orquestación, automatización y respuesta de seguridad completa (Security Orchestration, Automation, and Response, SOAR); una completa Plataforma de Inteligencia de Amenazas (Threat Intelligence Platform, TIP); Análisis de comportamiento de usuarios y entidades (User and Entity Behavior Analytics, UEBA); y nuevos análisis y priorización de activos, todo fácilmente visto en una sola interfaz y un modelo de datos unificado.

"Los equipos de seguridad efectivos necesitan herramientas que puedan reunir información de múltiples fuentes de datos y brindar alertas integrales y procesables", dijo Kevin Bowers, director de Administración de Productos de NetWitness. "Adoptando este principio, NetWitness creó la funcionalidad XDR mucho antes de que se popularizara la frase. Esta versión cumple la promesa de XDR: la capacidad de los equipos de seguridad para detectar ataques en todos los activos de información e infraestructura de una organización, y detenerlos antes de que causen daños".

La solución NetWitness Platform XDR actualizada presenta capacidades de análisis nuevas y mejoradas que pueden encontrar amenazas conocidas y desconocidas aún más rápido, al reducir el tiempo de permanencia y permitir la respuesta y la reparación antes de que los adversarios puedan ejecutar con éxito un ataque dañino. NetWitness Platform XDR 12 también facilita a los usuarios la implementación y administración de paquetes de contenido de detección de amenazas que se enfocan en categorías de amenazas específicas, industrias verticales y casos de uso, brindando una cobertura de amenazas más efectiva.

NetWitness comenzó como un proyecto de investigación patrocinado por el gobierno en pro de inspeccionar paquetes de red en busca de ciberamenazas y también desarrollar las herramientas para detectarlas y responder a ellas. Desde entonces, la tecnología ha evolucionado continuamente en el uso real cotidiano para hacer frente a los ataques más complejos de la actualidad. NetWitness ahora cuenta con componentes completamente integrados para detección y respuesta de redes, registros, terminales e IoT. Con su larga historia y presencia global, NetWitness Platform XDR se integra directamente con las herramientas más críticas y ampliamente implementadas del mundo, así como con muchas soluciones especializadas y específicas de la industria.

"Los conceptos de XDR no son nuevos, pero son increíblemente importantes", dijo Bill Hart, gerente sénior de Productos de NetWitness Platform XDR. "Hace mucho tiempo que integramos los planos de datos primarios (red, terminales, registro e IoT) en un modelo de datos unificado que permite capacidades de detección avanzadas que son independientes de la fuente de datos. Otros que han adoptado recientemente una estrategia XDR aún analizan diferentes tipos de datos en silos e intentan correlacionarlos en el nivel de alerta; esto deja brechas de visibilidad. La detección sofisticada de ataques multivectoriales requiere integración y análisis holísticos a nivel de datos".

Para obtener más información sobre la nueva NetWitness Platform XDR 12, visite netwitness.com. Además, se alienta a los asistentes a la Black Hat Conference (Conferencia de Sombrero Negro) en Las Vegas del 6 al 11 de agosto a visitar el stand de NetWitness (2941) para ver una demostración del producto NetWitness Platform XDR 12.

Acerca de NetWitness

NetWitness, una empresa del grupo RSA®, proporciona capacidades de respuesta y detección de amenazas integrales y altamente escalables para organizaciones de todo el mundo. La Plataforma NetWitness ofrece visibilidad completa combinada con inteligencia de amenazas aplicada y análisis de comportamiento del usuario para detectar, priorizar, investigar amenazas y automatizar la respuesta. Esto permite a los analistas de seguridad ser más eficientes y adelantarse a las amenazas que afectan al negocio. Para obtener más información, visite netwitness.com.

