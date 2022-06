Comunicado de prensa de Business Wire: NetWitness

NetWitness, una empresa de RSA y proveedor mundialmente confiable de tecnologías de ciberseguridad y servicios de respuesta a incidentes, anunció hoy una nueva asociación para detección y respuesta extendida (XDR) con Ubiquo, una empresa recientemente lanzada en Chile propiedad de Telecom Argentina y proveedor especializado de ciberseguridad para América Latina. Ubiquo proporciona a las empresas un conjunto completo de servicios de ciberseguridad y trabaja con las empresas para ayudar a proteger y monitorear sus sistemas críticos y responder a las amenazas de ciberseguridad emergentes.

"La amenaza de los ciberdelincuentes está siempre presente y las empresas luchan constantemente contra una ola interminable de ataques que pueden interrumpir gravemente las operaciones comerciales clave. Las organizaciones de toda la región requieren una combinación de las mejores tecnologías y experiencia en la industria para mantener a raya estas amenazas", señaló Mauricio Chiabrando, director de Soluciones de Seguridad Cibernética de Ubiquo. "Confiamos en que la fortaleza de un líder mundial en seguridad cibernética como NetWitness y nuestro equipo de expertos brindará a nuestros clientes una ventaja en la batalla contra los ataques cibernéticos, garantizando una visibilidad insuperable, una detección de amenazas más inteligente y un análisis más rápido".

Además de las soluciones XDR, NetWitness es la base del nuevo centro de Detección y Respuesta Administrada (Managed Detection and Response, MDR) de última generación de Ubiquo, que proporcionará servicios de detección de amenazas subcontratados diseñados para brindar visibilidad en sistemas críticos, conocimientos avanzados sobre ataques y la capacidad de tomar medidas para mitigar el impacto y la interrupción de los responsables de las amenazas. El centro de MDR cuenta con analistas completamente capacitados en tecnologías NetWitness.

"Mantener a las empresas a salvo de los ataques cibernéticos requiere enfoques innovadores y con visión de futuro que permitan a esas empresas mantenerse a la vanguardia de la tecnología, así como adelantarse a un panorama de amenazas que se transforma rápidamente, donde surgen nuevos métodos de ataque a diario", afirmó Marcos Nehme, vicepresidente de América Latina y el Caribe de NetWitness. "Ubiquo en Chile está adoptando precisamente ese enfoque, y estamos orgullosos de trabajar con su equipo en ofertas XDR y MDR que fortalecerán significativamente las capacidades de seguridad de sus clientes; esto incluye los servicios de respuesta a incidentes impulsados por los experimentados cazadores de amenazas de NetWitness para un rápido descubrimiento y respuesta. Esperamos continuar nuestro trabajo con Ubiquo para ayudar a mantener a Chile y a todas las organizaciones con sede en América Latina protegidas contra las ciberamenazas".

La Plataforma NetWitness es una plataforma de Gestión de Eventos e Información de Seguridad (Security Information and Event Management,SIEM) evolucionada y XDR abiertas que permiten a los equipos de seguridad detectar amenazas, comprender el alcance completo de una afectación y responder automáticamente a los incidentes de seguridad en las infraestructuras de TI modernas. La Plataforma NetWitness recopila y analiza datos en todos los puntos de captura, incluidos registros, paquetes de red, NetFlow, terminales (endpoint) e Internet de las cosas (IoT), en plataformas físicas, virtuales y de computación en la nube. Aplica inteligencia de amenazas y análisis de comportamiento del usuario para detectar, priorizar, investigar amenazas y automatizar la respuesta, mejorando la eficacia y la eficiencia de las operaciones de seguridad.

Al utilizar una combinación centralizada de análisis de redes y terminales, análisis de comportamiento, técnicas de ciencia de datos e inteligencia de amenazas, la Plataforma de NetWitness para XDR ayuda a los analistas a detectar y resolver los ataques conocidos y desconocidos mientras automatiza y organiza el ciclo de vida de respuesta a incidentes. Con estas capacidades en una plataforma, los equipos de seguridad pueden integrar herramientas y datos dispares en una interfaz de usuario poderosa e intuitiva para una respuesta rápida y efectiva.

NetWitness, una empresa de RSA®, proporciona capacidades de respuesta y detección de amenazas integrales y altamente escalables para organizaciones de todo el mundo. La Plataforma NetWitness ofrece visibilidad completa combinada con inteligencia de amenazas aplicada y análisis de comportamiento del usuario para detectar, priorizar, investigar amenazas y automatizar la respuesta. Esto permite a los analistas de seguridad ser más eficientes y adelantarse a las amenazas que afectan al negocio. Para obtener más información, visite netwitness.com.

