Comunicado de prensa de Business Wire: Netcetera

Netcetera, una firma global de software especializada en soluciones de pago digital seguras y cómodas, acaba de convertirse en socio de Mastercard en el programa Digital First. Engage, la red global de socios de Mastercard, ofrece a los clientes acceso a un conjunto de socios tecnológicos y de tecnología financiera capacitados para desplegar rápidamente las soluciones Digital First de Mastercard. Estas soluciones, que incluyen los productos de pago seguro de Netcetera, permiten que el consumidor realice pagos totalmente digitales.

El pago digital es una realidad cotidiana: en las tiendas web, en las aplicaciones y en la caja del súper con el teléfono inteligente. Por otra parte, la demanda de experiencias digitales por parte de los consumidores no deja de crecer. Con su estrategia "digital-first" para las actividades del cliente en diferentes sectores, Netcetera lleva más de 25 años respondiendo a esta tendencia. Por lo tanto, la asociación con Mastercard Engage Digital First era un paso lógico para acelerar aún más la transformación digital en el ámbito de los pagos y la banca. Con sus soluciones de pago seguras, Netcetera permite a sus clientes ofrecer experiencias totalmente digitales y fluidas a los consumidores.

Mastercard impulsa la elección de los consumidores mediante la creación de una sólida red de entidades habilitadoras reconocidas que pueden ayudar al cliente a lanzar rápidamente productos digitales desde el principio con su programa de compromiso. Netcetera tiene la satisfacción de haber sido elegida para unirse a esta creciente red como socio cualificado.

Este es un nuevo ejemplo de la exitosa colaboración entre Netcetera y Mastercard para ofrecer pagos seguros y fluidos en todo el mundo. En agosto de 2020 lanzaron juntos la plataforma de pruebas 3DS PSD2 para comerciantes y en 2021 añadieron la plataforma de pruebas para emisores.

Acerca de Netcetera

Netcetera es una empresa global de software con productos informáticos vanguardistas y soluciones digitales individuales en los ámbitos del pago digital seguro, las tecnologías financieras, los medios de comunicación, el transporte, la sanidad y los seguros. En la actualidad, más de 2500 bancos y emisores y 160 000 comerciantes confían en las soluciones de pago digital y en los productos 3-D Secure certificados a nivel mundial del líder del mercado en cuanto a seguridad de los pagos. La empresa, gestionada por sus propietarios, cubre todo el ciclo de vida de las TI, desde la concepción y la estrategia hasta la implantación y el funcionamiento. La combinación equilibrada de las últimas tecnologías y los estándares probados garantiza la seguridad de la inversión, desde los proyectos a gran escala hasta las nuevas empresas innovadoras. Fundada en 1996, Netcetera es una sociedad de cartera con unos 1000 empleados y tiene su sede en Zúrich (Suiza), con oficinas en toda Europa, Asia y Oriente Medio. Más información en netcetera.com y LinkedIn.

Acerca de Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com

Mastercard es una empresa global de tecnología en la esfera de los medios de pago. Nuestra misión es conectar y potenciar una economía digital inclusiva en beneficio de todos, en todas partes, haciendo que las transacciones sean seguras, sencillas, inteligentes y accesibles. Mediante el uso de datos y redes seguras, asociaciones y pasión, nuestras innovaciones y soluciones ayudan a las personas, las instituciones financieras, los gobiernos y las empresas a hacer realidad su mayor potencial. Nuestro cociente de decencia impulsa nuestra cultura y todo lo que hacemos dentro y fuera de la empresa. Con conexiones en más de 210 países y territorios, construimos un mundo sostenible que abre posibilidades incalculables para todos.

Síganos en Twitter @MastercardEU@MastercardNews, participe en el debate en el blog Beyond the Transaction y suscríbase para recibir las últimas noticias sobre la Engagement Bureau

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220919005357/es/

Contacto

Prensa Netcetera Angelika Seiler Responsable de contenidos angelika.seiler@netcetera.com +41 44 297 58 09

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.