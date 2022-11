Comunicado de prensa de Business Wire: NetApp

NetApp® (NASDAQ: NTAP), una empresa de software global, orientada a la nube y centrada en datos, anunció hoy la inauguración de su nueva sede internacional en Cork (Irlanda). La oficina está en Navigation Square, dentro de la zona de Docklands de Cork, el proyecto de regeneración urbana más grande y ambicioso de Irlanda.

Esta nueva sede internacional prestará servicios para las operaciones comerciales, de ventas y de tecnología internacionales de NetApp, y mejorará la capacidad de la empresa de asistir a sus clientes globales a través de un amplio ecosistema de talentos de tecnología, ingeniería, y desarrollo de software disponible.

Cesar Cernuda, presidente de NetApp, estará acompañado de Michael McGrath, miembro del parlamento irlandés y ministro de gasto público y reforma, para la inauguración de la oficina ubicada en el paseo marítimo de la zona de Docklands.

"Estoy muy contento de estar aquí hoy para inaugurar la nueva sede internacional de NetApp en Irlanda, y espero con gran expectativa la generación de 500 empleos para 2025", afirmó Michael McGrath, miembro del parlamento irlandés y ministro de gasto público y reforma."Este es otro testimonio de que tanto Cork City como la región del suroeste en su conjunto son destinos de privilegio para empresas de tecnología como NetApp. Quiero felicitar a todos los que han colaborado para hacer posible la inauguración de hoy. También deseo destacar el rol de la Agencia de Desarrollo Industrial de Irlanda, que sigue siendo fundamental para atraer inversiones extranjeras directas al país".

"La decisión de NetApp de establecer su sede internacional es una excelente noticia para la región del sudeste y también para Irlanda", afirmó Mary Buckley, directora ejecutiva interina de la Agencia de Desarrollo Industrial de Irlanda. "La enorme cantidad de talentos experimentados y diversos con sólidos conocimientos en tecnologías de la nube e innovación disponible en la región es un factor clave para atraer a organizaciones globales como NetApp. La Agencia de Desarrollo Industrial de Irlanda reafirma su compromiso de obtener inversiones como esta para establecer sedes regionales. Quiero desearle a NetApp todo el éxito en esta expansión".

"Para nosotros es un honor contar con la presencia de Michael McGrath, miembro del parlamento irlandés y ministro de gasto público y reforma, para conmemorar la inauguración de nuestra nueva sede internacional en Cork", señaló Cesar Cernuda, presidente de NetApp. "Estoy muy entusiasmado por estar en el corazón de este enorme esfuerzo de regeneración dentro de la ciudad, sede de muchas de las empresas tecnológicas líderes del mundo y de las empresas a las que prestan servicios. La inauguración de nuestra sede internacional en Irlanda es un paso importante y fundacional en nuestro camino para acelerar nuestra transformación como empresa, la colaboración con nuestros socios y la transformación digital liderada por la nube. NetApp está aumentando su presencia internacional para expandir sus talentos y seguir aportando capacidades y soluciones líderes de la industria con el objetivo de mejorar nuestra propuesta de valor exclusiva. La inagotable fuente de talentos disponible aquí en Irlanda nos permitirá avanzar en nuestra estrategia de nube híbrida y ofrecer servicios nuevos e innovadores a nuestros clientes y socios".

NetApp ya ha contratado a más de 100 empleados en Cork, y reclutará otros 200 para fines de junio de 2023 hasta llegar a una cifra de 500 para 2025. Los puestos disponibles van de niveles básicos a sénior, y abarcan desde roles de ingeniería hasta finanzas, ventas, recursos humanos y gestión de productos, incluidos roles multilingües.

La oficina de Navigation Square es accesible para todos los empleados a través del modelo "Thrive Everywhere" de NetApp, que ofrece un modelo de trabajo flexible e híbrido. Los empleados de la sede internacional podrán acceder a todo el rango de beneficios laborales de NetApp, que incluye días personales, días sin reuniones y días de voluntariado pago.

"Cork se ha convertido en el polo global favorito para las sedes internacionales de empresas tecnológicas, y ya alberga a más 100 de ellas", explicó Debra McCowan, vicepresidenta ejecutiva y directora de recursos humanos de NetApp. "Con más de 40.000 estudiantes en las dos universidades de Cork, la decisión de NetApp de instalar su sede internacional en Cork permite acceder a una fuente de talentos que es verdaderamente apta para acompañar el desarrollo de un mercado de tecnología sólido y en permanente evolución. Además de formar parte del vibrante ambiente de negocios de Cork, el modelo de trabajo híbrido de NetApp significa que hay más oportunidades para candidatos con especializaciones técnicas y no técnicas en todo Irlanda".

Para obtener más información sobre la sede internacional de NetApp en Cork (Irlanda) y ver las búsquedas de empleo disponibles actualmente, visite https://www.netapp.com/company/cork-location/.

Acerca de NetApp

NetApp es una empresa de software global, orientada a la nube y centrada en datos que brinda herramientas a las organizaciones para que lideren con datos en la era de la transformación digital acelerada. La empresa ofrece sistemas, software y servicios de nube que les permiten ejecutar sus aplicaciones de forma óptima desde el centro de datos hasta la nube, o bien crear su propia experiencia similar a la nube en las instalaciones. Con soluciones que poseen un alto rendimiento en distintos entornos, NetApp ayuda a que las organizaciones diseñen su propia estructura de datos y ofrezcan de forma segura datos, servicios y aplicaciones a las personas indicadas en cualquier momento y lugar. Más información en www.netapp.com o síganos en Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram.

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas mencionadas en www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. Los demás nombres de empresas y productos pueden ser propiedad de sus respectivos dueños.

