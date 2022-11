Comunicado de prensa de Business Wire: NetApp

NNetApp® (NASDAQ: NTAP), compañía global de software centrado en los datos y dirigido a la nube, anunció hoy la disponibilidad de nuevas formas para que las empresas monitoreen, administren y optimicen sus huellas de carbono a través de sus ambientes híbridos y multi-cloud. La compañía también destacó su compromiso de lograr una reducción de intensidad del 50 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GHG) de Alcance 3 (producidas por la cadena de valor de una organización) para 2030, y una reducción del 42 por ciento de las emisiones de GHG de Alcance 1 (controladas o propiedad de una organización) y Alcance 2 (compras de electricidad, calor y refrigeración) mediante la adopción de un objetivo alineado con la ciencia.

"Los desafíos medioambientales incomparables a los que nos enfrentamos requieren que todos formemos parte de la solución. Estamos integrando profundamente la sostenibilidad en la estrategia y en las prioridades operativas de nuestro negocio", afirma George Kurian, Director General de NetApp. "Creemos que los continuos desafíos energéticos del mundo requieren soluciones innovadoras y estamos firmemente comprometidos a seguir desarrollando tecnologías y soluciones de eficiencia energética que permitan a nuestros clientes reducir en gran medida su huella de carbono. También nos hemos comprometido a ampliar las prácticas sostenibles dentro de nuestra propia empresa estableciendo un objetivo audaz, pero alcanzable, de reducir en un 50% la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 3 para 2030".

Con nuevas herramientas y recursos anunciados en NetApp INSIGHT, las organizaciones pueden alcanzar de forma más efectiva sus objetivos de reducción de carbono al tiempo que satisfacen las demandas de sus propios clientes:

-- NetApp BlueXP ofrece una experiencia unificada a través de entornos híbridos multi-cloud para llevar todos los servicios de almacenamiento de aplicaciones y datos a un único plano de control. BlueXP proporciona informes sobre el consumo de energía con paneles de control que permiten a las empresas tomar decisiones sobre el traslado de datos críticos para equilibrar las necesidades del negocio con la eficiencia de carbono.

-- NetApp Cloud InsightsDashboard es una nueva función que informa sobre el uso de energía y la temperatura para el almacenamiento ONTAP. Cloud Insights de NetApp proporciona visibilidad e informes sobre el uso de la informática y el almacenamiento de una organización en todos los entornos locales y de computación en la nube para encontrar y abordar los residuos y las ineficiencias, lo que ayuda a los clientes a tomar decisiones informadas que pueden reducir los costos y los residuos, incluidos los relacionados con la reducción de las emisiones.

-- Informes de la huella de carbono de la evaluación del ciclo de vida (LCA) que aprovechan la metodología del Algoritmo de Impacto de Atributos del Producto (PAIA) . NetApp fue el primer proveedor centrado en el almacenamiento que se unió a PAIA, un consorcio de pares de tecnologías de la información y la comunicación, patrocinado por el MIT. El consorcio PAIA permite a NetApp elaborar un LCA simplificado para sus productos que está alineado con los principales estándares, como EPEAT, IEEE 1680.1 y la iniciativa francesa de etiquetado de productos Grenelle.

-- La garantía de eficiencia de almacenamiento 4:1 de NetApp para cargas de trabajo SAN es la promesa de NetApp de que las empresas pueden almacenar más datos con menos almacenamiento, lo que reduce el uso de energía y las emisiones de GHG. La garantía cubre todos los sistemas ONTAP all-flash, incluidos AFF A-Series, AFF C190, All SAN Array y FAS500f.

Toda la cartera de productos y servicios de NetApp permite a los clientes construir los entornos híbridos multi-cloud que cumplen con sus objetivos de negocio y sostenibilidad y proporcionan un enfoque holístico y completo para crear una estructura de TI más sostenible.

-- Cloud Tiering de NetApp permite a las empresas trasladar automáticamente y sin problemas los datos de uso poco frecuente, a menudo el 60% o más del patrimonio total de datos de una empresa, del almacenamiento ONTAP local a la nube. En el caso de los datos que deben permanecer en el centro de datos, Cloud Tiering reduce la cantidad de almacenamiento bruto necesario mediante la deduplicación, la compresión y la compactación. Con Cloud Tiering, durante un período de cinco años, los clientes de almacenamiento de gama media de NetApp reducen sus emisiones hasta en 56,3 toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente (CO2e).

-- Cloud Data Sense de NetApp es una solución de clasificación y catálogo de datos que utiliza la inteligencia artificial para mapear y clasificar todos los datos en la nube y en las instalaciones. La comprensión de los datos puede ayudar a las organizaciones de TI a reducir los costos de almacenamiento y mejorar la sostenibilidad mediante una mejor toma de decisiones, por ejemplo, identificando los datos fríos que residen en las instalaciones y que pueden trasladarse a la nube para reducir la energía utilizada en el centro de datos.

-- Active IQ (AIQ) de NetApp es un motor de AIOps que calcula el costo total de propiedad (TCO) de los datos de uso y acceso frecuente almacenados en las instalaciones, y la herramienta TCO de Cloud Tiering de NetApp calcula el ahorro generado por el traslado a la nube.

-- NetApp Harvest 2.0 y Grafana Dashboard for ONTAP proporcionan información en tiempo real sobre el consumo de energía del hardware de NetApp, mientras que NetApp Fusion, una herramienta de dimensionamiento y configuración, proporciona especificaciones ambientales por configuración específica.

"Las empresas necesitan visibilidad y conocimiento del estado de sostenibilidad y eficiencia de sus entornos híbridos y multi-cloud para entender mejor dónde pueden hacer cambios para reducir su huella de carbono", señala César Cernuda, presidente de NetApp. "El compromiso continuo de NetApp con la innovación en nuestra cartera de productos, combinado con los esfuerzos de descarbonización de la compañía, proporcionan a las organizaciones las herramientas y recursos que necesitan para reducir costos, realizar operaciones más eficientes y permitir la toma de decisiones basadas en las emisiones para alcanzar sus propios objetivos de sostenibilidad".

El compromiso y el liderazgo de NetApp en materia medioambiental, social y de gobierno (ESG) ha sido reconocido por expertos externos, como EcoVadis que recientemente ha otorgado a NetApp una clasificación de oro. Esta agencia de calificación ESG basada en la evidencia proporciona calificaciones de proveedores en los elementos de medio ambiente, trabajo y derechos humanos, ética y compras sostenibles. La clasificación de oro sitúa a NetApp entre el 7% de las empresas mejor valoradas por EcoVadis.

NetApp es miembro fundador del programa ENERGY STAR de la Agencia de Protección Medioambiental para el almacenamiento en centros de datos, con múltiples sistemas de almacenamiento certificados como productos ENERGY STAR 2.1, incluyendo los sistemas de almacenamiento de datos AFF, FAS y E-Series de NetApp.

A fines de este año, se publicará el tercer informe de impacto ESG de NetApp. El informe cubre las estrategias, actividades, progresos, métricas y rendimiento de NetApp en materia de ESG para las operaciones globales durante el año fiscal que finaliza el 30 de abril de 2022.

