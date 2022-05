Comunicado de prensa de Business Wire: NetApp, Inc.

NetApp® (NASDAQ: NTAP), una empresa de software internacional, basada en la nube y centrada en datos, anunció hoy que el almacenamiento exclusivamente flash NetApp EF600 NVMe junto con el sistema de archivos paralelos BeeGFS ahora cuentan con certificación para NVIDIA DGX SuperPOD?. La nueva certificación simplifica la infraestructura de inteligencia artificial (IA) y de computación de alto rendimiento (high-performance computing, HPC) para que la implementación de estos casos de uso sea más rápida.

NetApp y NVIDIA han prestado servicio a cientos de clientes desde 2018 con una gama de soluciones, desde el desarrollo de centros de excelencia para la IA hasta la solución de desafíos de entrenamiento de IA de enorme escala. La certificación de NetApp EF600 y del sistema de archivos BeeGFS para DGX SuperPOD es la última incorporación al conjunto completo de soluciones de IA desarrollado por las empresas.

"La alianza de NetApp y NVIDIA ha proporcionado innovación líder en la industria durante años y esta nueva certificación para NVIDIA DGX SuperPOD se apoya en ese impulso", dijo Phil Brotherton, vicepresidente de Soluciones y Alianzas de NetApp. "A medida que las exigencias de rendimiento y datos se disparan, NVIDIA DGX SuperPOD, junto a la plataforma ONTAP AI y al servicio de IA DGX Foundry, garantizan que nuestros clientes obtengan la mejor infraestructura de entrenamiento de modelos con el apoyo completo de los líderes de la industria de la IA".

"Las organizaciones que modernizan sus negocios con IA y HPC necesitan rendimiento, flexibilidad y opciones al diseñar la arquitectura de su infraestructura", dijo Charlie Boyle, vicepresidente de Sistemas DGX de NVIDIA. "Nuestra colaboración con NetApp permite que los clientes que desarrollan sus propios centros de excelencia de IA ahora elijan el almacenamiento de NetApp para su NVIDIA DGX SuperPOD, además de usar la misma plataforma líder disponible como infraestructura hospedada a través de NVIDIA DGX Foundry".

"Estamos encantados de trabajar con NetApp y NVIDIA para desarrollar un centro de excelencia de HPC/IA con sistemas NVIDIA DGX para que los estudiantes de aprendizaje aplicado puedan experimentar la infraestructura de supercomputación y de computación de alto rendimiento", dijo Tonya Witherspoon, vicepresidenta asociada de Participación en la Industria y Aprendizaje Aplicado en Wichita State University. "NetApp es un pilar en el entramado digital del campus de innovación y esperamos muy impacientemente desarrollar la siguiente generación de talento en este emocionante espacio".

Amplia cartera de soluciones de infraestructura de IA

La cartera de soluciones aceleradas con NVIDIA de NetApp incluye ONTAP AI para eliminar las conjeturas y lograr una adopción más rápida utilizando una arquitectura de referencia probada en la práctica, además de una solución preconfigurada e integrada que es fácil de obtener e implementar, con una modalidad de llave en mano.

También incluye NVIDIA DGX Foundry, que viene con el software NVIDIA Base Command y la suscripción Flex a NetApp Keystone. Esta combinación proporciona una solución de infraestructura de primer nivel para las empresas y sus científicos de datos que necesitan una experiencia de desarrollo de IA de primera calidad sin el escollo de desarrollarlo ellos mismos.

Con el anuncio del día de hoy, las organizaciones también pueden desarrollar sus centros de excelencia de IA utilizando la potencia de DGX SuperPOD en sus instalaciones junto con el almacenamiento de NetApp.

NetApp, en colaboración con NVIDIA, también ofrece soluciones personalizadas para una variedad de industrias, como servicios financieros, medicina, manufactura, comercio minorista y educación superior y gobierno, y ha patrocinado y facilitado la creación de talleres para clientes que inician su recorrido de IA para acelerar el éxito y, a la vez, mitigar los riesgos.

"El foco del ciclo de vida de la IA ha escalado en la pila de desarrollo y se ha alejado de la gestión de infraestructura, impulsando la necesidad de soluciones y servicios integrados con los que las organizaciones pueden simplificar más fácilmente sus inversiones en infraestructura para la implementación de casos de uso de IA", dijo Ritu Jyoti, vicepresidenta del Grupo y de Investigación y Consultoría en IA/automatización de IDC. "DGX SuperPOD es el logro más reciente de la asociación prolífica entre NetApp y NVIDIA para ocuparse de esta necesidad y NetApp está en una buena posición para ayudar a sus clientes a superar sus dificultades de gestión de datos independientemente de dónde se encuentren".

