Comunicado de prensa de Business Wire: NEOKOREA

NEOKOREA anunció el 3 de noviembre la cotización de su token NKC en LBank.

NKC significa "NEO KOREA Coin".

La bolsa LBank tiene previsto iniciar su servicio de depósito, negociación y retirada de tókenes NKC a las 16:00 horas del 3 de noviembre, a las 16:00 horas del 4 de noviembre y a las 16:00 horas del 5 de noviembre de 2022, respectivamente. (UTC+8, hora de Singapur).

Anuncio de cotización de NKC en LBank: https://support.lbank.site/hc/en-gb/articles/12091855358105

Fundada en 2017, LBank es una bolsa global de activos virtuales con sede en Singapur que ofrece servicios financieros, de "parking" (o tiempo de espera) y de negociación de activos digitales seguros, profesionales y cómodos a más de 3 millones de miembros registrados de todo el mundo. Con operaciones diarias por valor de 180 millones de dólares, LBank ocupa en 2022 el puesto 16 en términos de volumen de operaciones en Coin Market Cap, un sitio web de estadísticas de activos virtuales a nivel mundial.

El token NKC, una moneda ERC-20 cuya base es Ethereum (ETH), fue desarrollada por la corporación nacional de NEOKOREA. Se puede utilizar en la plataforma existente para la importación y exportación de piezas de automóviles y la exportación de coches usados. La autenticidad de las piezas de automóviles o de los coches se puede acreditar con una cadena de bloques. Este token tiene como objetivo permitir transacciones seguras y confiables a través de la verificación del historial de los coches usados.

Jeongwu Seok, director ejecutivo de NEOKOREA, declaró: "Seguiremos trabajando para entrar en la lista de activos de muchas bolsas virtuales tras la cotización en LBank". A través de esta cotización, NEOKOREA promoverá la conveniencia y la estabilidad de las operaciones con el token NKC y se centrará en la expansión continua de su presencia en el mercado.

NEOKOREA, una empresa dedicada a la exportación de piezas de automóviles, está ampliando su negocio a la indumentaria y las bebidas alcohólicas gracias a la tecnología NFT y a la cadena de bloques. NEOKOREA también participa constantemente en iniciativas de marketing para lanzar numerosas marcas extranjeras en Corea.

Página web de presentación del token NKC: https://www.neokorea.io/

Contacto

NEOKOREA Jeongwu Seok, +82-31-478-5435 mail@neo-korea.com

