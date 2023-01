Comunicado de prensa de Business Wire: Mythical Games

Mythical Games, el estudio de tecnología de videojuegos de última generación, lanzó el mercado Mythical Marketplace 2.0 después de adquirir la empresa emergente de tecnología de mercado DMarket como parte de su compromiso continuo con la innovación en la industria de los videojuegos. El nuevo mercado está integrado en la nueva cadena de bloques de capa 1 EVM de Mythical y alimentado por el token del ecosistema nativo de Mythos, MYTH. La adquisición es un hito importante para Mythical Games, ya que la tecnología de DMarket facilita la plataforma de transacciones de activos digitales más avanzada. A partir de diciembre, eso convirtió a Mythical en el segundo procesador de activos digitales más grande del mundo en el libro mayor distribuido, después de la red principal Ethereum.

El Marketplace 2.0 de Mythical integró completamente la tecnología de DMarket para incluir los principios de su portal de pago combinado; cuenta con un potente sistema de AML y detección de fraudes, fruto de más de una década de experiencia en la industria. Combinado con la experiencia de Mythical en los videojuegos y activos digitales, Marketplace 2.0 brinda a los usuarios una experiencia cómoda que permite las transacciones entre pares y empodera a los gamers que buscan participar en las economías de "jugar para poseer" del futuro. La cadena Mythical Chain ha estado activa durante seis semanas y procesó más de dos millones de transacciones.

"Fundamos Mythical Games en 2018 con la idea de marcar el inicio tanto de la siguiente generación de videojuegos como de la siguiente generación de gamers", manifestó John Linden, cofundador y director ejecutivo de Mythical Games. "Con mucha frecuencia, los desarrolladores describen las funciones como 'perfectas' e 'integradas' al hablar de proyectos de videojuegos o del metaverso. En realidad, esas soluciones siguen siendo muy complicadas y no están hechas para gamers, pero Mythical está avanzando a pasos agigantados para darles a los usuarios una experiencia que sea ambas cosas".

Marketplace 2.0 será compatible con los activos de NFL Rivals y Nitro Nation World Tour y hay planes para integrar todos los títulos de Mythical en Mythical Chain. Los activos de dicha cadena se regirán en su totalidad mediante contratos inteligentes, que refuerzan la lógica de la propiedad y del comercio en un libro mayor digital distribuido.

"Los nuevos horizontes de la industria siempre han sido el foco principal de DMarket. Estamos contentos de formar parte del trabajo de Mythical Games y de reducir las barreras para los desarrolladores de videojuegos innovadores y las economías nuevas y prósperas", afirmó Vlad Panchenko, cofundador y director ejecutivo de DMarket. "Compartimos la visión de cómo evolucionará la industria y de cómo todos podemos contribuir y divertir más a la comunidad de gamers de todo el mundo".

La oficina de DMarket en Kiev, Ucrania, se convierte en parte de Mythical East, que tiene su sede en Lisboa, Portugal. Sus cofundadores, Vlad Panchenko y Tamara Slanova, serán parte del equipo de liderazgo ejecutivo de Mythical, que se centra particularmente en construir la tecnología de mercado más fácil y mejor para la industria de los videojuegos.

DMarket también adoptó la cadena Mythical Chain para su mercado existente, que seguirá funcionando aparte de Mythical Marketplace. DMarket.com mantendrá la experiencia familiar de comprar en dólares estadounidenses en la web, pero todas las transacciones se registrarán en Mythical Chain para brindar una transparencia total a la comunidad.

Acerca de Mythical Platform

Mythical Platform puede agregarse a economías de juegos preexistentes o integrarse en el diseño de un nuevo juego desde cero y permite la gestión de transacciones de activos digitales, pagos, usuarios y gestión de inventario, lo que lo hace posible que los compradores y vendedores de activos digitales hagan transacciones con confianza en un entorno basado en la transparencia, la seguridad, la confianza y el valor. Mythical Marketplace proporciona una integración perfecta al inventario de juegos y ofrece protección contra fraudes, optimización de tarifas y, próximamente, agrupación de activos y recomendaciones de precios para compradores y vendedores. Los socios de Mythical también tendrán acceso a herramientas de intervención de mercado, diseño de mercado e inteligencia patentada que permiten que transacciones de activos digitales sean fáciles y seguras.

Acerca de Mythical Games

Reconocida por las listas "Empresas tecnológicas revolucionarias de 2019" de la revista Forbes e "Ideas que cambiaron el mundo en 2021" de la revista Fast Company, Mythical es una empresa de tecnología de videojuegos de última generación. Creó un ecosistema de juegos aprovechando los activos digitales comercializables para las herramientas que permiten que los jugadores, creadores, artistas, marcas y desarrolladores de videojuegos se conviertan en partes interesadas y propietarios en las nuevas economías de videojuegos basadas en los creadores.

Liderado por veteranos de la industria de los videojuegos, el equipo se especializa en crear juegos para las economías que son propiedad de los jugadores y también ayudó a desarrollar franquicias importantes, como Call of Duty, World of Warcraft, Guitar Hero, DJ Hero, Marvel Strike ForceySkylanders.

Acerca de DMarket

DMarket es el mercado más grande para hacer transacciones de activos de juegos y deportes electrónicos. Basado en el reporte de Newzoo, también es uno de los tres mejores mercados con base en cadena de bloques de todo el mundo. La empresa fue fundada en 2017 por los emprendedores en serie Vlad Panchenko y Tamara Slanova. Los socios y clientes de DMarket incluyen a Darewise, GSC Game World, el equipo de deportes electrónicos Na'Vi, Unity y Xsolla, entre otros.

