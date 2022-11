Comunicado de prensa de Business Wire: MYT Netherlands Parent B.V.

MYT Netherlands Parent B.V. (NYSE: MYTE) ("Mytheresa" o la "Empresa"), la empresa matriz de Mytheresa Group GmbH, anunció hoy los resultados financieros de su primer trimestre del año fiscal 2023, finalizado el 30 de septiembre de 2022. La plataforma digital multimarca de lujo obtuvo sólidos resultados en el primer trimestre de crecimiento acelerado de los ingresos con una rentabilidad continua. Esto demuestra la fuerza fundamental y la consistencia de un negocio verdaderamente diferenciado con un enfoque único en el cliente, un modelo de negocio altamente adaptable y una excelencia operativa sobresaliente.

Michael Kliger, consejero delegado de Mytheresa, expresó: "Nuestra aceleración en el crecimiento del VBM durante el trimestre con respecto a los trimestres anteriores en 2022 nos diferencia de otras plataformas digitales y el enfoque único en el sector del lujo de alta gama, tanto en términos de clientes como de marcas, nos convierte ante todo en un negocio de lujo y no solo en un negocio digital. Creemos que nuestros resultados demuestran la fuerza fundamental, la resistencia y la consistencia de nuestro negocio, que siempre ha proporcionado un crecimiento rentable. Con nuestro enfoque único en el cliente, un modelo de negocio altamente adaptable y la excelencia operativa estamos muy seguros de cumplir con nuestros objetivos comunicados para el año fiscal completo 2023, a pesar de los desafíos en curso en el entorno macroeconómico".

Kliger continuó: "El modelo de negocio de Mytheresa está bien diversificado y es ágil. Hemos logrado un crecimiento en todas nuestras categorías, incluida la recientemente lanzada categoría Life, con productos para el hogar y el estilo de vida, así como en todas las zonas geográficas. Volvimos a lograr un crecimiento del VBM superior a la media en EE. UU., donde seguimos ganando clientes gracias a nuestra edición única y a las numerosas experiencias que 'el dinero no puede comprar' para nuestros principales clientes. También logramos un muy buen crecimiento en China continental, donde aumentamos nuestros equipos locales e invertimos en activaciones bajo nuestro nuevo liderazgo local".

DATOS FINANCIEROS DESTACADOS DEL PRIMER TRIMESTRE FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

-- Crecimiento del VBM del 20,8% interanual hasta los EUR197.9 millones, frente a los EUR163.9 millones del período del año anterior

-- Aumento de las ventas netas de EUR18.1 millones, o un 11,4% interanual, hasta los EUR175.9 millones, debido a la transición planificada de las marcas al Modelo de Plataforma Curada (CPM) y al efecto posterior de registrar la tarifa de la plataforma como ventas netas

-- Aumento de 90 puntos básicos en el margen de beneficio bruto hasta el 49,9% frente al 49,0% del período del año anterior, impulsado por el aumento de las ventas de CPM, que genera un 100% de margen bruto sin costo de ventas, así como por nuestro modelo de venta a precio completo

-- EBITDA ajustado de EUR11,6 millones, frente a los EUR14.0 millones del trimestre del año anterior, con un margen de EBITDA ajustado del 6,6% en el primer trimestre del año fiscal 2023

HECHOS DESTACADOS RECIENTES DEL NEGOCIO

Fuerte expansión mundial:

-- Nueva aceleración del crecimiento del VBM, con un 20,8% frente al primer trimestre del año fiscal 2022

-- Crecimiento del VBM por encima de la media de nuevo en Estados Unidos, con un 28,5% frente al primer trimestre del año fiscal 2022

-- Eventos de alto impacto para clientes y marcas asociadas celebrados en Europa y Estados Unidos en las principales semanas de la moda

-- Anuncio de The China Designer Program por parte de Mytheresa para apoyar y dar visibilidad a los diseñadores de lujo chinos

Continuación de las asociaciones con marcas:

-- Lanzamiento de colecciones cápsula exclusivas y prelanzamientos en colaboración con Gucci, Chloé, Givenchy, Christian Louboutin, Jacquemus, Loewe, Bottega Veneta y muchos más

-- Lanzamiento exclusivo del bolso Etro Love Trotter en Mytheresa directamente el día en que se presentó durante el primer desfile de Etro de Marco De Vincenzo

-- Expansión continuada del modelo de plataforma curada (CPM) con 7 marcas ya activas

Crecimiento de clientes de alta calidad:

-- Crecimiento del 13,4% de los clientes activos en el último trimestre, hasta alcanzar los 800.000 clientes

-- Una sólida cantidad de primeros compradores en el primer trimestre del año fiscal 2023, con más de 105.000 nuevos clientes

-- Las tasas de recompra de las cohortes de nuevos clientes adquiridos en el cuarto trimestre del año fiscal 2022 mostraron una tendencia positiva frente a la cohorte del cuarto trimestre del año fiscal 2021 en el primer trimestre respectivo

-- Fuerte crecimiento de la cantidad de clientes principales, con un 22,7% en el primer trimestre del año fiscal 2023 en comparación con el primer trimestre del año fiscal 2022, así como un aumento del VBM medio por todos los clientes del 6,5% en el primer trimestre del año fiscal 2023 en comparación con el primer trimestre del año fiscal 2022, lo que subraya un claro enfoque en la calidad de las adquisiciones de clientes

Sólidos y constantes resultados operativos:

-- Se ha mantenido un nivel muy alto de satisfacción de los clientes, con una puntuación de promotores netos del 81,0%, líder en el sector, en el primer trimestre del año fiscal 2023

-- Se logró un fuerte margen de beneficio bruto con un 49,9% en el primer trimestre del año fiscal 2023, gracias a un enfoque continuado en el negocio de precio completo y al aumento de la cuota de CPM, que genera un 100% de beneficio bruto sin costo de ventas

-- Los indicadores operativos del primer trimestre del año fiscal 2023 subrayaron la resistencia y la adaptabilidad del modelo de negocio de Mytheresa a pesar de las difíciles condiciones macroeconómicas

-- Se publicó el primer informe de logros en materia de ESG, en el que se destacan los progresos realizados en relación con los compromisos definidos en materia de ESG

PERSPECTIVAS DE NEGOCIO

Para el año fiscal completo que termina el 30 de junio de 2023, confirmamos nuestra orientación anterior:

-- Un VBM en el rango de EUR865 millones a EUR910 millones, lo que representa un crecimiento del 16% al 22%

-- Ventas netas de EUR755 millones a EUR800 millones, lo que representa un crecimiento del 10% al 16%

-- Beneficio bruto de EUR410 millones a EUR435 millones, lo que representa un crecimiento del 16% al 22%

-- Un EBITDA ajustado del orden de EUR68 a EUR76 millones y un margen de EBITDA ajustado del 9,0% al 9,5%

Para el medio plazo confirmamos nuestros objetivos de crecimiento anual del VBM del 22% al 25%, así como un margen de EBITDA ajustado en torno al 9% al 10%.

Las anteriores afirmaciones sobre el futuro reflejan las expectativas de Mytheresa a fecha de hoy. Dado la cantidad de factores de riesgo, incertidumbres y suposiciones que se comentan a continuación, los resultados reales pueden diferir materialmente. Mytheresa no tiene intención de actualizar sus declaraciones prospectivas hasta su próximo anuncio de resultados trimestrales, salvo en las declaraciones disponibles públicas.

DECLARACIONES PROSPECTIVAS

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, en su versión modificada, incluidas las declaraciones relativas al impacto de la pandemia mundial por el COVID-19; el impacto de las restricciones en el uso de identificadores para los anunciantes (IDFA); las ventas, los gastos y la rentabilidad futuros; el desarrollo futuro y el crecimiento previsto de nuestro negocio y nuestro sector; nuestra capacidad para ejecutar nuestro modelo de negocio y nuestra estrategia empresarial; la disponibilidad de suficiente efectivo y capacidad de endeudamiento para hacer frente a las necesidades de capital circulante, servicio de la deuda y gastos de capital durante los próximos doce meses; y las previsiones de gastos de capital. En algunos casos, puede identificar las declaraciones prospectivas por las siguientes palabras: "se anticipa", "se cree", "se continúa", "podría", "se estima", "se espera", "se pretende", "puede", "en curso", "se planea", "potencial", "se predice", "se proyecta", "debería", "hará", "haría" o la forma negativa de estos términos u otra terminología comparable, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen estas palabras. Estas declaraciones son solo predicciones. Los acontecimientos o resultados reales pueden diferir materialmente de los declarados o implícitos en estas declaraciones prospectivas. Al evaluar estas declaraciones y nuestras perspectivas, debe considerar cuidadosamente los factores que se exponen a continuación.

No asumimos ninguna obligación de actualizar ninguna de las declaraciones prospectivas realizadas en este comunicado de prensa para reflejar acontecimientos o circunstancias posteriores a la fecha de este comunicado de prensa o para reflejar nueva información o la ocurrencia de acontecimientos imprevistos, salvo que lo exija la ley.

La consecución o el éxito de los asuntos contemplados en dichas declaraciones prospectivas implica riesgos, incertidumbres y suposiciones conocidos y desconocidos. Si cualquiera de estos riesgos o incertidumbres se materializa o si alguna de las suposiciones resulta incorrecta, nuestros resultados podrían diferir materialmente de los resultados expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas que hacemos.

No debe confiar en las declaraciones prospectivas como predicciones de acontecimientos futuros. Las declaraciones prospectivas representan las creencias y suposiciones de nuestra dirección solo en la fecha en que se hacen dichas declaraciones.

Se puede encontrar más información sobre estos y otros factores que podrían afectar a nuestros resultados financieros en los documentos que presentamos periódicamente ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ("SEC"), incluida la sección titulada "Factores de riesgo" incluida en el formulario 20-F presentado el 15 de octubre de 2021 conforme a la norma 424(b)(4) de la Ley de Valores. Estos documentos están disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov y en la sección de Archivos de la SEC de la sección de Relaciones con los Inversores de nuestro sitio web en: https://investors.mytheresa.com.

ACERCA DE LAS MEDIDAS FINANCIERAS Y LAS MÉTRICAS OPERATIVAS NO INCLUIDAS EN LAS NIIF

Revisamos una serie de métricas operativas y financieras, incluidas las siguientes métricas empresariales y no incluidas en las NIIF, para evaluar nuestro negocio, medir nuestro rendimiento, identificar las tendencias que afectan a nuestro negocio, formular planes de negocio y tomar decisiones estratégicas. Presentamos el EBITDA ajustado, el resultado operativo ajustado, el resultado neto ajustado y el margen de EBITDA ajustado, así como el margen de resultado operativo ajustado y el margen de resultado neto ajustado, porque son utilizados con frecuencia por los analistas, los inversores y otras partes interesadas para evaluar las empresas de nuestro sector. Además, creemos que estas medidas son útiles para resaltar las tendencias de nuestros resultados operativos, porque excluyen el impacto de elementos que están fuera del control de la dirección o que no reflejan nuestras operaciones y rendimiento en curso. El EBITDA ajustado, el resultado operativo ajustado y el resultado neto ajustado tienen limitaciones, porque excluyen ciertos tipos de gastos. Utilizamos el EBITDA ajustado, el resultado operativo ajustado y el resultado neto ajustado, así como el margen de EBITDA ajustado, el margen de resultado operativo ajustado y el margen de resultado neto ajustado únicamente como información complementaria. Le recomendamos que evalúe cada ajuste y los motivos por los que lo consideramos apropiado para el análisis complementario.

Nuestras medidas financieras no incluidas en las NIIF incluyen:

-- El EBITDA ajustado es una medida financiera no incluida en las NIIF que calculamos como los ingresos netos antes de los gastos financieros (netos), los impuestos y la depreciación y amortización, ajustados para excluir los costos de preparación y transacción de la OPV, otros gastos relacionados con la transacción, ciertos gastos legales y otros, y los gastos de compensación basados en acciones relacionados con la OPV. El Margen de EBITDA ajustado es una medida que no está incluida en las NIIF y que se calcula en relación con las ventas netas.

-- El resultado operativo ajustado es una medida financiera no incluida en las NIIF que calculamos como el resultado operativo, ajustado para excluir los costos de preparación y transacción de la OPV, otros gastos relacionados con la transacción, determinados gastos legales y de otro tipo, y los gastos de compensación basados en acciones relacionados con la OPV. El margen de ingresos operativos ajustados es una medida que no está incluida en las NIIF y que se calcula en relación con las ventas netas.

-- El beneficio neto ajustado es una medida financiera no incluida en las NIIF que calculamos como el beneficio neto, ajustado para excluir los gastos financieros de nuestros préstamos a accionistas, los costos de preparación y transacción de la OPV, otros gastos relacionados con la transacción, ciertos gastos legales y de otro tipo, los gastos de compensación basados en acciones relacionados con la OPV y los efectos relacionados con el impuesto sobre los ingresos. El margen de beneficio neto ajustado es una medida que no está incluida en las NIIF y que se calcula en relación con las ventas netas.

No podemos prever los ingresos netos (pérdidas) sobre una base de futuro sin esfuerzos irrazonables debido a la alta variabilidad y la dificultad de predecir ciertos elementos que afectan a los ingresos netos (pérdidas), incluidos, entre otros, los impuestos sobre los ingresos y los gastos de interés y, como resultado, no podemos proporcionar una conciliación con el EBITDA ajustado previsto.

El valor bruto de la mercancía (VBM) es una medida operativa y significa el valor total en euros de los pedidos procesados. El VBM incluye el valor de la mercancía, los gastos de envío y los aranceles. Es neto de devoluciones, impuestos sobre el valor agregado, impuestos sobre las ventas aplicables y cancelaciones. El VBM no representa los ingresos obtenidos por nosotros. Utilizamos el VBM como un indicador del uso de nuestra plataforma que no está influenciado por la combinación de ventas directas y ventas a comisión. Los indicadores que utilizamos para controlar el uso de nuestra plataforma incluyen, entre otros, los clientes activos, el total de pedidos enviados y el VBM.

ACERCA DE MYTHERESAMytheresa es una de las principales plataformas mundiales de comercio electrónico de moda de lujo que envía a más de 130 países. Fundada como boutique en 1987, Mytheresa se lanzó en línea en 2006 y ofrece prêt-à-porter, zapatos, bolsos y accesorios para mujer, hombre y niño. En 2022, Mytheresa amplió su oferta de lujo a productos de decoración del hogar y estilo de vida con el lanzamiento de la categoría "LIFE". La selección de más de 200 marcas se centra en marcas de auténtico lujo como Bottega Veneta, Burberry, Dolce&Gabbana, Gucci, Loewe, Loro Piana, Moncler, Prada, Saint Laurent, Valentino y muchas más. La experiencia digital única de Mytheresa se basa en un marcado enfoque en los compradores de lujo de alta gama, ofertas de productos y contenidos exclusivos, plataformas tecnológicas y analíticas líderes, así como operaciones de servicio de alta calidad. La empresa, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, registró un VBM de EUR747.3 millones en el año fiscal 2022 (+21,3% respecto al año fiscal 2021).

Para obtener más información, visite https://investors.mytheresa.com.

MYT Netherlands Parent B.V.

Resultados financieros y métricas operativas clave(Cifras en millones de euros)

-0- *T Tres meses finalizados 30 de septiembre de 2021 30 de septiembre de 2022 Cambio en %/BP (en millones) (sin auditar) Valor bruto de la mercancía (VBM) (1) EUR 163.9 EUR 197.9 20,8% Clientes activos (LTM en miles)(1), (2) 705 800 13,4% Total de pedidos enviados (LTM en miles) (1), (2) 1,580 1,839 16,4% Ventas netas EUR 157.8 EUR 175.9 11,4% Beneficio bruto EUR 77.3 EUR 87.8 13,6% Margen de beneficio bruto(3) 49,0% 49,9% 90 BP EBITDA ajustado(4) EUR 14.0 EUR 11.6 (17,4%) Margen de EBITDA ajustado(3) 8,9% 6,6% (230 BP) Resultado operativo ajustado(4) EUR 11.8 EUR 9.0 (23,6%) Margen del resultado operativo ajustado(3) 7,5% 5,1% (240 BP) Resultado neto ajustado(4) EUR 8.2 EUR 6.1 (26,1%) Margen del beneficio neto ajustado(3) 5,2% 3,5% (170 BP) (1) La definición de VBM, cliente activo y total de pedidos enviados se encuentra en la página 27 de nuestro informe provisional. (2) Los clientes activos y el total de pedidos enviados se calculan sobre la base de los pedidos enviados desde nuestros centros durante los últimos doce meses (LTM) finalizados el último día del período presentado. (3) Como porcentaje de las ventas netas. (4) El EBITDA ajustado, el resultado operativo ajustado, el resultado neto ajustado y el margen de EBITDA ajustado, el margen operativo ajustado y el margen de resultado neto ajustado son medidas no definidas por las NIIF. Para obtener más información sobre cómo calculamos estas medidas y las limitaciones de su uso, consulte las páginas siguientes. *T

MYT Netherlands Parent B.V.

Resultados financieros y métricas operativas clave(Cifras en millones de euros)

En las siguientes tablas se muestran las conciliaciones de los ingresos netos con el EBITDA ajustado, los resultado operativos con los ingresos operativos ajustados y los ingresos netos con los ingresos netos ajustados, así como sus correspondientes márgenes como porcentaje de las ventas netas:

-0- *T Tres meses finalizados 30 de septiembre de 2021 30 de septiembre de 2022 Cambio en % (en millones) (sin auditar) Ingresos netos EUR (7.3) EUR (3.8) (47,8%) Gastos financieros, netos EUR 0.2 EUR 0.4 96,8% Gasto por impuesto sobre los ingresos EUR 3.4 EUR 2.6 (24,3%) Depreciación y amortización EUR 2.2 EUR 2.5 16,7% de amortización de los activos de derecho de usoEUR 1.3 EUR 1.7 27,9% EBITDA EUR (1.5) EUR 1.7 (211,7%) Otros gastos relacionados con las transacciones, ciertos gastos legales y otros(1) EUR 0.0 EUR 1.5 N/A Compensación basada en acciones relacionada con la OPV(2) EUR 15.5 EUR 8.4 (45,7%) EBITDA ajustado EUR 14.0 EUR 11.6 (17,4%) Conciliación con el margen de EBITDA ajustado Ventas netas EUR 157.8 EUR 175.9 11,4% Margen de EBITDA ajustado 8,9% 6,6% (230 BP) *T

-0- *T Tres meses finalizados 30 de septiembre de 2021 30 de septiembre de 2022 Cambio en % (en millones) (sin auditar) Ingresos operativos EUR (3.7) EUR (0.9) (76,9%) Otros gastos relacionados con las transacciones, ciertos gastos legales y otros(1) EUR 0.0 EUR 1.5 N/A Compensación basada en acciones relacionada con la OPV(2) EUR 15.5 EUR 8.4 (45,7%) Resultado operativo ajustado EUR 11.8 EUR 9.0 (23,6%) Conciliación con el margen operativo ajustado Ventas netas EUR 157.8 EUR 175.9 11,4% Margen operativo ajustado 7,5% 5,1% (240 BP) *T

-0- *T Tres meses finalizados 30 de septiembre de 2021 30 de septiembre de 2022 Cambio en % (en millones) (sin auditar) Ingresos netos EUR (7.3) EUR (3.8) (47,8%) Otros gastos relacionados con las transacciones, ciertos gastos legales y otros gastos(1) EUR 0.0 EUR 1.5 N/A Compensación basada en acciones relacionada con la OPV(2) EUR 15.5 EUR 8.4 (45,7%) Beneficio neto ajustado EUR 8.2 EUR 6.1 (26,1%) Conciliación con el margen de beneficio neto ajustado Ventas netas EUR 157.8 EUR 175.9 11,4% Margen de beneficio neto ajustado 5,2% 3,5% (170 BP) (1) Otros gastos relacionados con la transacción, ciertos gastos legales y otros representan (i) ciertos gastos legales incurridos fuera del curso ordinario de nuestro negocio y (ii) otros gastos no recurrentes incurridos en relación con los costos de establecer nuestro nuevo almacén central en Leipzig, Alemania. (2) En el año fiscal 2021, con la salida a bolsa efectiva, cierto personal directivo clave recibió una compensación basada en acciones concedida por única vez, cuyo gasto de compensación basada en acciones se reconocerá según los calendarios de devengo definidos en los períodos futuros, incluidos los EUR8.4 millones para los tres meses finalizados el 30 de septiembre de 2022. No consideramos que estos gastos sean indicativos de nuestro rendimiento operativo básico. *T

MYT Netherlands Parent B.V.

Estados consolidados no auditados de pérdidas y ganancias y resultados globales(Cifras en miles de euros, excepto datos sobre acciones y por acción)

-0- *T Tres meses finalizados (en miles de EUR) 30 de septiembre de 2021 30 de septiembre de 2022 Ventas netas 157,832 175,890 Costo de las ventas, sin incluir la depreciación y la amortización (80,516) (88,095) Beneficio bruto 77,316 87,795 Costos de envío y pago (19,966) (24,029) Gastos de comercialización (22,427) (25,354) Gastos de venta, generales y administrativos (36,158) (37,643) Depreciación y amortización (2,182) (2,547) Otros ingresos (pérdidas), netos (281) 926 Ingresos operativos (3,699) (853) Ingresos financieros - 4 Costos financieros (189) (376) Ingresos (costos) financieros, netos (189) (372)Pérdida antes de impuestos (3,888) (1,225) Gasto por impuesto sobre los ingresos (3,408) (2,581) Pérdida neta (7,296) (3,806) Cobertura del flujo de caja (1,081) (3,059) Impuestos sobre los ingresos relacionados con la cobertura del flujo de caja 267 854 Conversión de moneda extranjera (25) (25) Otras pérdidas globales (839) (2,230)Pérdida global (8,136) (6,036) Beneficio básico y diluido por acción EUR (0.09) EUR (0.04) Media ponderada de acciones ordinarias en circulación (básicas y diluidas), en millones 84.5 86.5 *T

MYT Netherlands Parent B.V.

Estados de situación financiera consolidados resumidos no auditados(Cifras en miles de euros)

-0- *T (en miles de euros)30 de junio de 202230 de septiembre de 2022Activos Activos no corrientes Activos financieros no corrientes 294 642 Activos intangibles y fondo de comercio 155,223 155,125 Activo fijo neto 17,691 22,056 Activos por derecho de uso 21,677 45,829 Activos por impuestos diferidos 6,090 6,090 Total de activos no corrientes200,975 229,742Activos corrientes Existencias 230,144 262,197 Créditos comerciales y otros créditos 8,276 6,145 Otros activos 61,874 32,606 Efectivo y equivalentes de efectivo 113,507 87,891 Total del activo circulante 413,801 388,840Total del activo614,776 618,582 Fondos propios y pasivo Capital suscrito 1 1 Reserva de capital 498,872 509,494 Déficit acumulado (68,734) (72,540) Otro resultado global acumulado (pérdida) 1,528 (702) Total de fondos propios431,667 436,252 Pasivo no corriente Provisiones 758 2,621 Pasivos por arrendamiento 16,817 39,362 Pasivos por impuestos diferidos 3,661 4,116 Total de pasivo no corriente21,237 46,099Pasivo corriente Pasivos fiscales 25,892 21,963 Pasivo por arrendamiento 5,189 5,285 Pasivos por contratos 10,746 6,341 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 45,156 34,968 Otros pasivos 74,889 67,675 Total del pasivo corriente 161,872 136,232Total del pasivo183,109 182,330Total de los fondos propios y del pasivo 614,776 618,582*T

MYT Netherlands Parent B.V.

Estados consolidados de cambios en el patrimonio neto no auditados(Cifras en miles de euros)

-0- *T (en miles de euros) Capital suscrito Reserva de capital Déficit acumulado Reserva de cobertura Reserva de conversión de moneda extranjera Total de los fondos propiosSaldo a 1 de julio de 2021 1 444,951 (60,837) - 1,602 385,718 Pérdida neta - - (7,296) - - (7,296) Otras pérdidas globales - - - (814) (25) (839) Pérdida global - - (7,296) (814) (25) (8,136) Compensación basada en acciones - 16,134 --- 16,134 Saldo al 30 de septiembre de 2021 1 461,086 (68,133) (814) 1,577 393,716 Saldo al 1 de julio de 2022 1 498,872 (68,734) - 1,528 431,667 Pérdida neta - - (3,806) - - (3,806) Otras pérdidas globales - - - (2,205) (25) (2,230) Pérdida global - - (3,806) (2,205) (25) (6,036) Opciones sobre acciones ejercidas - 1,077 - - - 1,077 Compensación basada en acciones - 9,544 - - - 9,544 Saldo al 30 de septiembre de 2022 1 509,494 (72,540) (2,205) 1,503 436,252*T

MYT Netherlands Parent B.V.

Estados consolidados de flujos de efectivo no auditados(Cifras en miles de euros)

-0- *T Tres meses finalizados el 30 de septiembre de(en miles de euros)2021 2022 Pérdida neta (7,296) (3,806) Ajuste por Depreciación y amortización 2,182 2,547 Costos (ingresos) financieros, netos 189 372 Compensación basada en acciones 16,134 9,544 Gasto por impuesto sobre los ingresos 3,408 2,581 Variación de los activos y pasivos operativos (Disminución) aumento de las provisiones 17 1,863 (Aumento) disminución de las existencias (17,901) (32,053) (Aumento) disminución de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 1,274 2,130 Disminución (aumento) de otros activos (506) 29,962 (Disminución) aumento de otros pasivos 3,713 (10,936) Aumento (disminución) de los pasivos contractuales (3,202) (4,405) Aumento (disminución) de acreedores comerciales y otras cuentas por pagar (16,336) (10,253) Disminución (aumento) de los activos financieros no corrientes (13) (343) Impuestos sobre los ingresos pagados (831) (5,207) Efectivo neto utilizado en actividades operativas (19,166) (18,004) Gastos en bienes de equipo y activos intangibles (356) (5,092) Efectivo neto (utilizado en) actividades de inversión (356) (5,092) Intereses pagados (189) (372) Ingresos por el ejercicio de opciones de compra - 1,077 Pago de pasivos por arrendamiento (1,339) (3,234) Efectivo neto utilizado en actividades de financiación (1,528) (2,530)Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo (21,050) (25,625)Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período 76,760 113,507Efectos de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo (25) 10Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 55,685 87,891*T

