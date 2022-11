Comunicado de prensa de Business Wire: Murata Manufacturing Co., Ltd.

Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001), fabricante líder de productos electrónicos, ha colaborado con Autotalks, empresa pionera en soluciones de comunicación entre vehículo y cualquier otro sistema con el que pueda interactuar (V2X), para introducir una nueva tecnología que facilitará el avance hacia la seguridad cooperativa y niveles más elevados de movilidad automatizada. Esta colaboración ha permitido a Murata introducir una cartera de soluciones de módulos inalámbricos a través de los cuales se puede apoyar la comunicación directa de vehículo a vehículo (V2V) y de vehículo a infraestructura (V2I).

[Murata Manufacturing Co., Ltd.] V2X modules (Photo: Business Wire)

Para lograr que su versatilidad sea máxima, esta solución V2X puede adaptarse a los requisitos del cliente. Contará con el módulo inalámbrico de tipo 2AN de Murata cuando esté previsto su uso en configuraciones sin anfitrión. En situaciones en las que haya una unidad anfitriona incorporada, se empleará en su lugar el tipo 1YL. Ambas unidades de grado automotriz se basan en los chipsets CRATON2 y SECTON V2X de Autotalks. Estos módulos, de alto rendimiento, son muy robustos, lo que garantiza una confiabilidad permanente, incluso en las condiciones de funcionamiento más difíciles. Los módulos de Murata pueden soportar pilas de software V2X de muchos proveedores diferentes.

El factor diferenciador de los módulos de Murata que utilizan un chipset de Autotalks es el hecho de que los clientes pueden elegir cuál de los dos estándares de comunicación V2X quieren utilizar: DSRC o C-V2X. Por consiguiente, pueden responder directamente a diferentes regiones geográficas (Europa, Asia, América del Norte, etc.), con el mismo módulo, a través de una simple configuración de software. Esto significa que los diseños de los sistemas pueden mantenerse iguales, lo que se traduce en unos gastos de ingeniería asociados significativamente menores.

Algunos ejemplos de uso de esta tecnología V2X:

-- Detección temprana de peligros inadvertidos: aquí, a través de V2V, una alerta de luz de freno de emergencia electrónica puede notificar al conductor que un vehículo que no le es visible en ese momento (pero que lo afectará) está aplicando sus frenos.

-- Priorización del tráfico y control de la velocidad: a través de V2I, la infraestructura vial puede comunicarse con los vehículos para que se optimice su velocidad en consonancia con las rutinas de señalización del tráfico. De este modo, los conductores no tendrán que esperar en los cruces, se mejorará el flujo de tráfico y se optimizará el ahorro de combustible (gracias a una menor aceleración/desaceleración).

Otros posibles casos de uso son la respuesta a accidentes, la actualización del estado de las carreteras, etc.

Los módulos V2X de Murata ya han sido elegidos para su integración por un importante fabricante de vehículos. Se espera que los modelos de coche equipados con estos módulos estén en circulación a principios de 2024.

"Apoyándose en la avanzada tecnología de Autotalks, junto con nuestra reconocida experiencia en el ámbito inalámbrico, esta plataforma única representa un gran avance para permitir que los vehículos cooperen en la carretera a través de la comunicación V2X" afirma Toshifumi Oida, director de la división Módulos de Comunicación de Murata. "La amplia gama de posibles aplicaciones soportadas dará lugar a mejoras espectaculares en la seguridad vial y reducirá la congestión del tráfico".

"La inclusión de nuestra tecnología inalámbrica híbrida implica que tanto DSRC como C-V2X pueden ser compatibles con el mismo módulo", continúa Oida. "Además de ofrecer a los clientes una base para sus sistemas V2X a través de esta plataforma, nuestro equipo de ingeniería altamente capacitado también puede asistirlos en relación con el diseño de la antena y la optimización de la solución".

"Es un orgullo para nosotros colaborar con Murata en la introducción en el mercado de soluciones V2X consolidadas y de alto rendimiento. Se trata de un hito importante fruto de más de media década de desarrollo conjunto, validación, pruebas exhaustivas y optimización del diseño. Además, demuestra los niveles de calidad, robustez y rendimiento que podemos alcanzar si trabajamos juntos", afirma Ram Shallom, vicepresidente de Desarrollo de Negocio y Marketing de Autotalks para APAC.

Shallom concluye: "La cartera de módulos V2X versátiles de Murata ayudará a los clientes de automoción de todo el mundo a acelerar la comercialización de V2X. La estrecha colaboración con Autotalks es otro paso importante hacia el despliegue masivo de esta tecnología".

Ya pueden probarse las versiones fijas de diseño de los módulos de Murata, cuya producción en serie comenzará en 2023.

Páginas de los productos

Consulte los detalles del producto en "Type 2AN". Consulte los detalles del producto en "Type 1YL".

Consultas

Comuníquese con nosotros para obtener más detalles: formulario de contacto.

Acerca de Autotalks

Autotalks, empresa pionera y líder en el mercado de chipsets V2X, ayuda a evitar las colisiones en las carreteras y a mejorar la movilidad con sus chips calificados para la automoción. Los chipsets de la empresa ofrecen la solución de comunicación V2X global más avanzada, verdaderamente segura y de más alto rendimiento. Su avanzada tecnología, que se desplegará de forma masiva en los próximos años, complementa la información procedente de otros sensores, especialmente en escenarios sin línea de visión, con mal tiempo o en condiciones de poca iluminación. En definitiva, mejoran de manera notable la seguridad vial, coordinando con eficacia a los vehículos, los coches de conducción autónoma, los motociclistas y los peatones. Más información en: www.auto-talks.com

Acerca de Murata

Murata es un destacado fabricante de componentes, módulos y dispositivos electrónicos. Su oferta completa incluye condensadores cerámicos, resistencias/termistores, inductores/reactancias, dispositivos de temporización, zumbadores, sensores y filtros de supresión de interferencias electromagnéticas. Aunque tiene un gran reconocimiento como fabricante global de condensadores cerámicos, también es líder mundial en módulos Bluetooth® y WiFi?, convertidores CC-CC de montaje en placa y es un fabricante clave de fuentes de alimentación CA-CC estándares y personalizadas.

Fundada en 1944, Murata tiene su sede en Japón y cuenta con sucursales europeas en Alemania, España, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Países Bajos, Reino Unido y Suiza.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacto

Para más información, comunicarse con: Murata Manufacturing Co., Ltd. Miyuki Ito, prsec_mmc@murata.com Departamento de comunicación corporativa

