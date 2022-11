Comunicado de prensa de Business Wire: Murata Manufacturing Co., Ltd.

Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) sigue liderando en materia de tecnología de eliminación de ruidos con otra emocionante industria. Aprovechando las técnicas avanzadas de simulación estructural, la nueva serie BLM21HE de cuentas de ferrita con chip de la empresa tiene la capacidad exclusiva de brindar a los vehículos soluciones de eliminación de ruidos de la línea energética que muestra la alta impedancia a niveles de alta frecuencia.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221107005478/es/

[Murata Manufacturing Co., Ltd.] BLM21HE series (Photo: Business Wire)

Incluso a 1GHz, los miembros de la serie BLM21HE generalmente alcanzan valores de impedancia de 850? (en caso de BLM21HE802***). Esto implica que estos componentes sean fundamentales al abordar las expectativas de integridad de la señal de los diseños de vehículos de próxima generación, en los que las líneas eléctricas de alta corriente estarán muy cerca de las funciones relacionadas con la comunicación de alta frecuencia. Entre los lugares en los que se implementarán estos componentes serán en la infraestructura del sistema de administración de batería inalámbrica (wireless battery management system, wBMS) y los sistemas de comunicación vehículo a vehículo (V2X).

La inclusión de las funciones wBMS y V2X implica que la eliminación del ruido a frecuencias mayores ahora es esencial. Hasta el momento, las soluciones de eliminación del ruido para la implementación en circuitos de alta corriente no han sido aplicables en relación con la eliminación suficiente del ruido de alta frecuencia. Las series BLM21HE tienen una banda ancha de 100MHz a 1GHz y tiene alta impedancia, de modo que es posible eliminar el ruido de alta frecuencia además de las frecuencias de ruido convencionales.

Esto evitará que las líneas energéticas de alta corriente que los OEM automotores están adoptando produzcan un impacto en los datos vitales que se están transmitiendo. Además, los bajos valores de resistencia DC de estas cuentas de ferrita con chip dan como resultado una mínima pérdida de energía; por consiguiente, mejora la eficacia. Esto implica que se necesita menos gestión térmica para disipar cualquier calor generado.

Las cuentas de ferrita con chip de la serie BLM21HE de Murata está disponible en versiones que soportan temperaturas operativas entre -55 °C a +125 °C y -55 °C a +150 °C. Se suministran en tamaños compactos de 0805 pulgadas (2,0 mm ×1,25 mm × 1,25 mm).

Para obtener más información, visite el sitio con los datos del producto. Para obtener más datos, contáctese con nosotros: formulario de contacto.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221107005478/es/

Contacto

Para obtener más información, póngase en contacto con: Murata Manufacturing Co., Ltd. Wakana Nakamura, prsec_mmc@murata.com Departamento de Comunicaciones Corporativas

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.