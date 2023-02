Comunicado de prensa de Business Wire: MultiBank Group

La ceremonia de entrega de los prestigiosos premios Le Fonti se llevó a cabo el jueves por la noche en The Palace Downtown Dubai, que recibió a líderes empresariales prominentes de todo el mundo.

Chairman of MultiBank Group, Mr. Naser Taher, during his speech at Le Fonti Awards. (Photo: Business Wire)

Los premios anuales honran los niveles más altos de excelencia empresarial y está aclamados en todo el sector como una verdadera marca de calidad. En la ceremonia, al MultiBank Group se lo galardonó con el "Leading Financial Derivatives Institution"; y al presidente, el Sr. Naser Taher, se lo reconoció con el premio "Presidente del Año".

Al hablar sobre la doble victoria, el presidente, el Sr. Naser Taher, manifestó: "Es un testimonio a la dedicación y al compromiso de nuestro equipo", en reconocimiento de los esfuerzos de todo MultiBank Group. En su discurso, el Sr. Taher expresó: "MultiBank Group ha llegado a ser una de las instituciones de derivados financieros más grandes, si no la más grande, con una facturación diaria de USD 12 100 millones, más de 1 millón de clientes y más de 30 000 clientes institucionales. Además, mantenemos un récord impecable con todos nuestros 11 reguladores desde 2005".

Manteniéndose fiel al honor del Presidente de Año, también reconoció que había sido un año difícil en el mundo financiero, y agregó: "el mercado de la criptomoneda ha sido mal administrado" por los líderes del mercado. Hizo un llamado a la reforma en el que declaró que MultiBank Group desempeñará un papel líder en la limpieza del mercado de la criptomoneda en 2023.

Le Fonti se enfoca en mejorar las características únicas de las empresas. Promoviendo una comunidad comercial de más de diez millones de personas a nivel global, el evento ofreció una oportunidad a los líderes del sector para conectarse, aprender y crecer con los demás. La cumbre y ceremonia de entrega de premios fue seguida por una cena de gala, recapitulando una noche de éxito.

Acerca de MultiBank Group:

El MultiBank Group se fundó en California, Estados Unidos, en 2005. Con un volumen de operaciones diario superior a los US$12 100 millones, presta servicios a una amplia base de clientes de más de 1 000 000 de personas en 100 países. MultiBank Group ofrece a sus clientes plataformas de negociación galardonadas, con apalancamiento de hasta 500:1 en productos como mercados de cambio, metales, acciones, materias primas, índices y activos digitales. Para obtener más información, visite https://multibankfx.com/.

Contacto

Dareen Issa 00971504128656 Dareen.issa@multibankfx.com

