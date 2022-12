Comunicado de prensa de Business Wire: MSCI Inc.

MSCI Inc. (NYSE: MSCI), un proveedor líder de servicios y herramientas de soporte para la toma de decisiones críticas para la comunidad global de inversores, anunció hoy el lanzamiento de MSCI ONE, una plataforma tecnológica de arquitectura abierta desarrollada en Microsoft Azure, que ofrece a los inversores institucionales globales una experiencia integral para acceder a contenido a través de la cartera de productos y soluciones de MSCI.

MSCI ONE ofrece capacidades en análisis de inversión cuantitativa a través de una experiencia moderna, basada en la web, que combina distribución flexible, entrega de nube, tableros y visualizaciones. A través de esta plataforma integral, los usuarios pueden navegar ininterrumpidamente los sólidos análisis de datos de MSCI, que los ayudan a identificar rápidamente las ideas principales, innovar rápidamente, obtener un panorama amplio de los riesgos de inversión y oportunidades, y desarrollar carteras de inversión que busquen dar mejores resultados estratégicos.

Henry Fernandez, Presidente y Director Ejecutivo en MSCI, afirmó:"Los inversores de hoy deben sintetizar una enorme cantidad de datos para obtener un valor máximo e impulsar sus decisiones de inversión. Con MSCI ONE, tendrán un fácil acceso a una amplia gama de herramientas y soluciones de MSCI, que los pueden ayudar a convertir datos en conocimiento. Esta plataforma representa el compromiso mayor de MSCI para mejorar la experiencia del cliente a través de tecnología transformadora".

Al momento de su lanzamiento, MSCI ONE funcionará como único punto de acceso a una docena de servicios MSCI, incluyendo Conocimiento de Riesgos MSCI, Soluciones Climáticas (incluido el Laboratorio Climático), y los Índices Institucionales Diseñados para Clientes con Análisis de Índices. La plataforma también albergará a la Comunidad de Desarrolladores de MSCI y al Explorador de Datos, lanzados este año. Con el tiempo, MSCI ONE incorporará muchas más de las herramientas y soluciones MSCI en una sola experiencia de usuario.

Scott Guthrie, Vicepresidente Ejecutivo de Cloud + AI en Microsoft, dijo: "Microsoft y MSCI comparten un profundo compromiso por la aceleración de la innovación. En colaboración con Microsoft, MSCI está potenciando las innovaciones de vanguardia en la nube, en procesamientos del lenguaje natural, distribución y almacenamiento de datos, y experiencias del usuario integrales. Ya sea que los inversores necesiten modelos analíticos de MSCI, API o aplicaciones de usuario, las experiencias ofrecidas en MSCI ONE, desarrolladas en Azure, los empoderan para elegir su enfoque mediante una arquitectura abierta, a través de la carteta de contenido y soluciones de MSCI".

Jigar Thakkar, Director General de Tecnología y Jefe de Ingeniería en MSCI,manifestó: "Desde el lanzamiento de Soluciones de Inversión como un servicio en 2021, nos hemos asociado con Microsoft para entregar diez soluciones transformadoras, culminando en esta plataforma integral única MSCI ONE, que crecerá e incluirá muchas de las herramientas y soluciones de MSCI. Hemos acelerado rápidamente el ritmo de innovación para atender la demanda de una plataforma tecnológica de arquitectura abierta eficiente que les permita a los inversores sortear desafíos a través de una experiencia personalizada".

Acerca de MSCI Inc.

MSCI es proveedor líder de herramientas y servicios de apoyo a la toma de decisiones críticas para la comunidad de inversores globales. Con más de 50 años de conocimiento en investigación, datos y tecnología, alentamos mejores decisiones de inversiones, al permitir a los clientes entender y analizar los impulsores clave del riesgo y retorno, y construir de manera confiable carteras más efectivas. Creamos soluciones líderes de la industria que mejoran la investigación, que los clientes usan para obtener información y mejorar la transparencia en el proceso de inversión.

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios por Títulos Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas se refieren a acontecimientos o rendimientos futuros e implican riesgos que pueden hacer que los resultados o rendimientos reales difieran materialmente, por lo que no se debe confiar indebidamente en ellas. Los riesgos que podrían afectar a los resultados o al rendimiento se encuentran en el Informe Anual de MSCI en el Formulario 10-K para el año fiscal más reciente que finalizó el 31 de diciembre y que está archivado en la SEC. MSCI no se compromete a actualizar ninguna de las declaraciones prospectivas. Ninguna información contenida en este documento constituye un asesoramiento de inversión ni debe ser considerado como tal. MSCI no concede ningún derecho o licencia para utilizar sus productos o servicios sin una licencia adecuada. MSCI NO OFRECE GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO O DE OTRO TIPO CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO Y RECHAZA TODA RESPONSABILIDAD EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY.

