Comunicado de prensa de Business Wire: Mouser Electronics

Mouser Electronics Inc., distribuidor de New Product Introduction (NPI) líder en la industria con la más amplia selección de semiconductores y componentes electrónicos?, publicó el último capítulo de su galardonado programa Empowering Innovation Together?. El nuevo episodio aborda la importancia de los sistemas de monitoreo del conductor para conocer la presencia y el estado de los ocupantes, como la fatiga o la distracción, y para ayudar a fomentar la seguridad requerida para la conducción autónoma de Nivel 3 en adelante. El contenido de esta cuarta entrega incluye dos artículos, un blog, una infografía, un nuevo episodio del pódcast Tech Between Usy un video de la serie Then, Now and Next (Antes, ahora y después).

El tema de los sistemas de monitoreo del conductor explica los métodos mediante los cuales la detección tanto del conductor como de los ocupantes puede mitigar las condiciones negativas al utilizar nuevas interfaces de usuario. Los sistemas de monitoreo interior pueden detectar signos de distracción o fatiga en los conductores junto con la presencia y el estado de los ocupantes para alertar al conductor.

"A medida que el mercado comienza a aumentar la adopción de vehículos autónomos, la seguridad de los vehículos y los pasajeros es imprescindible", dice Glenn Smith, presidente y director ejecutivo de Mouser Electronics. "A través de esta entrega de EIT, estamos entusiasmados con compartir el conocimiento experto de los líderes de la industria para poder ayudar a nuestros clientes y seguidores a comprender esta tecnología y su importancia".

En el último episodio del podcast Tech Between Us, Modar Alaoui, fundador y director ejecutivo de Eyeris, se une al presentador Raymond Yin, director de Contenido Técnico de Mouser Electronics, para debatir sobre los sistemas de monitoreo del conductor en los vehículos, la legislación en torno a la tecnología, el hardware y el software detrás de los sistemas.nfografía, un nuevo episodio

"Estoy emocionado de analizar con los oyentes de Raymond y Mouser el emocionante crecimiento de la IA de visión en el interior de los vehículos", dice Alaoui. "Esta tecnología pionera tiene el potencial de transformar por completo la forma en que interactuamos con nuestros vehículos y la forma en que nuestros vehículos nos mantienen a salvo".

La entrega de Driver Monitoring Systems (Sistemas de monitoreo de conductores) está patrocinada por Analog Devices, Infineon Technologies, Molex, NXP Semiconductors, onsemi y TE Connectivity.

Establecido en 2015, el programa Empowering Innovation Together de Mouser es uno de los programas más reconocidos de la industria de componentes electrónicos. Para obtener más información, visite https://www.mouser.com/empowering-innovation y siga a Mouser en Facebook y Twitter.

Como distribuidor autorizado global, Mouser ofrece la selección más amplia del mundo de los semiconductores y componentes electrónicos más nuevos, en stock y listos para enviar. Los clientes de Mouser pueden esperar productos genuinos 100 % certificados que son completamente localizables desde cada uno de sus socios fabricantes. Para ayudar a acelerar los diseños de los clientes, el sitio web de Mouser alberga una amplia biblioteca de recursos técnicos, incluida un Centro de recursos técnicos, junto con hojas de datos de productos, diseños de referencia específicos del proveedor, notas de aplicación, información de diseño técnico, herramientas de ingeniería y otra información útil.

Mouser Electronics, una compañía de Berkshire Hathaway, es un distribuidor autorizado de componentes electrónicos y semiconductores, que se enfoca en la introducción de nuevos productos de sus socios fabricantes líderes. Al servicio de la comunidad mundial de compradores e ingenieros de diseño electrónico, el sitio web del distribuidor global, mouser.com, está disponible en varios idiomas y monedas y presenta más de 6,8 millones de productos de más de 1200 marcas de fabricantes. Mouser ofrece 27 ubicaciones de soporte en todo el mundo para brindar el mejor servicio al cliente en el idioma, la moneda y la zona horaria locales. El distribuidor realiza envíos a más de 650 000 clientes en 223 países/territorios desde sus modernas instalaciones de distribución de 1 millón de pies cuadrados en el área metropolitana de Dallas, Texas. Para obtener más información, visite https://www.mouser.com/.

Mouser y Mouser Electronics son marcas comerciales registradas de Mouser Electronics, Inc. Todos los demás productos, logotipos y nombres de compañías mencionados aquí pueden ser marcas comerciales de sus respectivos titulares.

Para obtener más información, comuníquese con: Kevin Hess, Mouser Electronics Vicepresidente Sénior de Comercialización +1 (817) 804-3833 Kevin.Hess@mouser.com

Para consultas sobre prensa, comuníquese con: Kelly DeGarmo, Mouser Electronics Gerenta de Comunicaciones Corporativas y Relaciones con los Medios +1 (817) 804-7764 Kelly.DeGarmo@mouser.com

