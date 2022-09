Comunicado de prensa de Business Wire: Morgan Stanley

Morgan Stanley anunció hoy la octava cohorte del Laboratorio de Innovación Multicultural. El programa de aceleración interno para empresas tecnológicas y de nueva creación en la fase de financiación posterior a la serie A se dirige a aquellas empresas con fundadores, cofundadores, directores de tecnología u otros miembros del directorio que sean multiculturales o mujeres y que estén desarrollando soluciones innovadoras en distintos sectores. En su sexto año y con un total de 69 empresas participantes hasta la fecha, el programa se expande a nivel mundial por primera vez, con empresas tanto de Estados Unidos como de Europa, Oriente Medio y África (EMEA).

Desde septiembre de 2022 hasta febrero de 2023, los fundadores (la mayoría de los cuales son mujeres y de diversidad étnica) y sus empresas participarán en un programa de aceleración personalizado diseñado para mejorar su crecimiento y desarrollo. Elegidos entre más de 2500 solicitudes, estos líderes se beneficiarán del estrecho apoyo del ecosistema global de Morgan Stanley de socios internos y externos, que abrirá una variedad de oportunidades de tutoría y recursos de crecimiento empresarial. A través del MCIL, Morgan Stanley también realiza inversiones en estas empresas de reciente creación, en fase inicial y de alto crecimiento.

"Estamos encantados de darle la bienvenida a nuestra primera cohorte global, que representa la innovación multicultural y el liderazgo de las mujeres en los negocios de todo el mundo", explicó Selma Bueno, Directora General y Jefa del Grupo de Estrategia de Clientes Multiculturales. "Esta nueva etapa en el desarrollo del MCIL representa nuestros esfuerzos continuos por crear un panorama de inversión más equitativo para las empresas de reciente creación lideradas por mujeres y por la diversidad y garantizar que más emprendedores ignorados, además de sus comunidades, tengan la oportunidad de triunfar".

Las empresas que han sido seleccionadas para la cohorte de otoño de 2022 son las siguientes:

-- Advocat es una plataforma de software legal desarrollada para agilizar el proceso de creación y operatividad de los documentos legales.

-- AMAKA Studio es una plataforma de medios digitales que conecta a una comunidad mundial de mujeres que comparten historias panafricanas.

-- AuditMate es un prestador de servicios de gestión de contratos y mantenimiento del transporte vertical con el esquema SaaS. La solución ayuda a los administradores de propiedades con el análisis de contratos, los informes de finalización del mantenimiento, la gestión del cumplimiento y mucho más.

-- Gentreo es una solución de software que ayuda a las familias y a los cuidadores a preparar, planificar y proteger a todos sus seres queridos de forma económica y sencilla, gracias a una planificación patrimonial de nueva generación.

-- Here Here Market es un mercado web para que los entusiastas de la comida descubran y compren productos especiales de "chef-prendedores" y artesanos de pequeña escala.

-- imagi es una empresa de tecnología educativa que aprovecha sus propias herramientas educativas de codificación para dotar a las niñas de habilidades tecnológicas esenciales y confianza.

-- Kami es una plataforma de apoyo a la familia, impulsada por la inteligencia artificial que proporciona acceso personalizado a una amplia gama de consultores de bienestar, así como una amplia gama de guías, artículos y consejos elaborados por expertos.

-- Perse es una plataforma tecnológica de datos única, que aprovecha los datos de energía y carbono de todos los contadores de Gran Bretaña para informar y optimizar la huella energética y de carbono de particulares, hogares y empresas.

-- Physician 360 transforma las farmacias comunitarias en clínicas sanitarias al darles acceso a una plataforma de atención virtual.

-- Wearisma es una plataforma mundial de análisis de influenciadores SaaS, que ayuda a las grandes empresas a optimizar el gasto en marketing y a cumplir sus objetivos de comunicación.

La cohorte de otoño funcionará en un entorno híbrido, con una combinación de plataformas de video en Internet y eventos presenciales para facilitar el plan de estudios, mejorar la conectividad y fomentar la comunidad. El programa culminará con la octava edición del Multicultural Innovation Lab Showcase and Demo Day, en la que las 10 empresas participantes se presentarán ante posibles inversores, socios comerciales y clientes.

Durante los dos últimos años, el MCIL ha sido nombrado uno de los mejores laboratorios de innovación del mundo por la revista Global Finance Magazine. El Laboratorio sigue ampliando con éxito el acceso al capital para diversos empresarios, como demuestran las adquisiciones de empresas resultantes y las rondas de financiación adicionales tras la participación en el programa. Algunos ejemplos notables son:

-- La plataforma de inteligencia relacional Stimulus recaudó una ronda inicial de 2,5 millones de dólares para desarrollar las asociaciones y ampliar el equipo con personal de ingeniería, ciencia de datos y ventas.

-- Lillii RNB, una solución SaaS de IA para investigación y prevención del fraude para minoristas, recaudó una ronda inicial de 3 millones de dólares de los líderes conjuntos Serena Ventures y Aperture Venture Capital, para capitalizar las oportunidades de venta y ampliar su red de socios.

-- La plataforma de software de gestión de eventos Five to Nine recaudó una ronda inicial de 4,25 millones de dólares para ampliar su capacidad de ingeniería, agilizar el desarrollo de productos y sustentar el crecimiento del equipo.

Acerca de Laboratorio de Innovación Multicultural

El Laboratorio de Innovación Multicultural (MCIL) es un curso acelerador interno intensivo de cinco meses, diseñado para ayudar a desarrollar y escalar aún más las startups, que culmina con una presentación y un Demo Day ante la comunidad de inversores. Morgan Stanley implementó el MCIL en 2017 con el fin de abordar las desigualdades en la financiación de las empresas de reciente creación lideradas por mujeres y por personas de diversas etnias, lo que, según nuestras investigaciones, equivale a más de cuatro billones de dólares en rendimientos no realizados.

El equipo es dirigido por Selma Bueno, quien reside en Nueva York, directora general y jefa mundial del Grupo de Estrategia de Clientes Multiculturales y Sanghamitra Karra, quien reside en Londres, directora general y jefa de EMEA del Grupo de Estrategia de Clientes Multiculturales. Juntas tienen más de 35 años de experiencia en banca de inversión y gestión del riesgo.

Escuche el podcast Acceso y oportunidad con Carla Harris en su plataforma preferida, para conocer a los actores que promueven el cambio entre los empresarios diversos, la comunidad de inversores y el mundo.

Acerca de Morgan Stanley

Morgan Stanley (NYSE: MS) es una empresa de servicios financieros líder a nivel mundial que ofrece una amplia gama de servicios de banca de inversión, valores, gestión del patrimonio y gestión de las inversiones. Con sucursales en 41 países, los empleados de la firma atienden a clientes de todo el mundo, entre ellos, empresas, gobiernos, instituciones y particulares. Para más información sobre Morgan Stanley, visite https://www.morganstanley.com/.

Relaciones con la prensa: Daniella Cohen Daniella.Cohen@morganstanley.com

