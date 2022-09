Comunicado de prensa de Business Wire: Morgan Health

Con el objetivo de incrementar el acceso a servicios de atención médica en el hogar prácticos y asequibles, Morgan Health, la unidad de negocios de JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM), anunció una inversión estratégica por $20 millones en LetsGetChecked, una compañía global de soluciones de atención médica que suministra herramientas clínicas para gestionar la salud de los pacientes desde el hogar en forma práctica y sencilla.

La plataforma de integración vertical de LetsGetChecked brinda soporte para el espectro completo de atención de pacientes y ofrece acceso directo a pruebas de diagnóstico, información genética, consultas virtuales y entrega de medicamentos. La compañía global ofrece una solución integral para pacientes con acceso a más de 100 paneles de laboratorio y planes de tratamientos personalizados. Asimismo, tanto las prácticas médicas como los proveedores de atención virtual pueden incorporar los servicios de LetsGetChecked directamente en sus flujos de trabajo para satisfacer el aumento de la demanda en atención en el hogar.

La plataforma LetsGetChecked desempeña un papel fundamental para llegar a empleados e individuos que reciben una atención inferior a la requerida y que suelen enfrentarse a importantes obstáculos económicos o logísticos en lo que respecta a las pruebas recomendadas y de rutina. LetsGetChecked también les ofrece a empleadores y proveedores datos de carácter clínico como base de información para las iniciativas de salud basadas en la población y diseñadas para abordar la prevalencia de afecciones médicas frecuentes, como diabetes, colesterol alto y otras enfermedades crónicas.

"El acceso en tiempo y forma a las pruebas clínicas desempeña un papel fundamental para mejorar la salud de los empleados. Cuando los pacientes se demoran o no se realizan los exámenes recomendados o de rutina, las consecuencias pueden ser muy importantes, como pudo observarse en el repunte de los casos de diagnósticos de cáncer y en el avance de la enfermedad durante la pandemia del COVID-19", comentó Dan Mendelson, director ejecutivo de Morgan Health. "LetsGetChecked ha sido diseñado para prestar servicio a los empleados y llegar a ellos estén donde estén, y, lo que es más importante, desde la comodidad y simplicidad de sus hogares para asegurarse de recibir la atención que necesitan".

La ronda de la serie D-2, liderada por Casdin Capital y Transformation Capital (LTP Equity), servirá de apoyo a la expansión permanente de LetsGetChecked, ya que presta servicio a organizaciones incluidas en la lista de Fortune 500, planes de salud, grupos de proveedores y el sector público. Robin Leopold, vicepresidente ejecutivo y jefe de Recursos Humanos de JPMorgan Chase, y miembro del Comité Operativo de la compañía, se unirá al directorio de LetsGetChecked.

Fundada en el 2015, LetsGetChecked ha entregado más de 10 millones de pruebas y se ha asociado con más de 300 clientes de negocios en los Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea. Hace poco tiempo, LetsGetChecked adquirió BioIQ, además de Veritas Genetics y Veritas Intercontinental, lo que permitió ampliar los servicios de la compañía para incluir la secuenciación del genoma completo, así como paneles de laboratorio específicos, como Pharmacogenomics (PGx). A partir de estas nuevas ofertas, LetsGetChecked tiene la capacidad de brindar soporte al ciclo de vida completo de la atención de la salud de mujeres y hombres, la salud sexual y la salud y el bienestar generales.

"La asociación con Morgan Health nos permitirá respaldar el crecimiento de la plataforma de 360 grados LetsGetChecked de manera de transformar la manera en que se dispensa la atención de salud y reducir los obstáculos de acceso que se les presentan a quienes más lo necesitan", comentó Peter Foley, fundador y director ejecutivo de LetsGetChecked. "Nuestra infraestructura escalable y el conjunto de herramientas API permiten que empleadores, planes de salud, proveedores y el sector público habiliten sin problemas las pruebas de diagnóstico y la atención virtual por medio de nuestra cadena de suministro totalmente integrada, lo que incluye desde la fabricación hasta el procesamiento de muestras en nuestro laboratorio de vanguardia, así como consultas virtuales y entrega de medicamentos".

La inversión hecha por Morgan Health en LetsGetChecked se suma a sus inversiones recientes en Vera Whole Health y a inversiones posteriores en Castlight Health, Embold Health, Centivo, además de una colaboración de investigación con Kaiser Permanente. Morgan Health continuará identificando compañías emergentes y en vías de desarrollo cuyo enfoque consiste en impulsar una mayor responsabilidad del sistema de salud de los EE. UU. con el objetivo de contribuir a extender y ampliar dichas ofertas para los empleados de JPMC y los más de 150 millones de estadounidenses que tienen seguros de salud patrocinados por el empleador.

Acerca de Morgan Health

Morgan Health es una unidad de negocios de JPMorgan Chase enfocada en mejorar la atención de salud patrocinada por el empleador. Por medio de sus inversiones y de la promoción de la atención responsable, Morgan Health trabaja para mejorar la calidad, equidad y asequibilidad de la atención médica patrocinada por el empleador para los empleados de JPMorgan Chase, sus familias y el sistema de salud de los EE. UU. El negocio se encuentra bajo la dirección de Dan Mendelson, director ejecutivo de Morgan Health, que reporta a Peter Scher, vicepresidente de JPMorgan Chase & Co., y un miembro del Comité Operativo de la firma. Morgan Health tiene sede en Washington, D.C. Visite www.morganhealth.com.

Acerca de LetsGetChecked

LetsGetChecked es una compañía global de soluciones de atención de salud que proporciona las herramientas necesarias para administrar la salud desde el hogar por medio del acceso directo a pruebas de diagnóstico, atención virtual y entrega de medicamentos para un amplio conjunto de afecciones relacionadas con la salud y el bienestar. El modelo integral de LetsGetChecked incluye fabricación, logística, análisis de laboratorio, soporte a médicos clínicos y procesamiento de pedidos médicos. Fundada en 2015, la compañía les brinda a las personas información accesible sobre salud y atención para vivir vidas mejores y más largas. LetsGetChecked está disponible a nivel nacional en los Estados Unidos, el Reino Unido y la mayoría de los países de la Unión Europea. Tiene sedes en Dublín y Nueva York. Visite https://www.letsgetchecked.com/.

