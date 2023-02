Comunicado de prensa de Business Wire: Morgan Stanley

Morgan Stanley (NYSE: MS) será el anfitrión en el día de hoy del primer evento Demo Day presencial, con 10 compañías participantes de los Estados Unidos y Europa, Oriente Medio y África (EMEA). Las compañías incluidas en la cohorte, todas fundadas por mujeres, se presentarán ante 200 inversores, además de potenciales socios comerciales y clientes.

Durante los últimos cinco meses, Inclusive Ventures Lab de Morgan Stanley ha ayudado a sus ocho cohortes de startups orientadas a tecnología en la etapa posterior a la ronda de financiamiento Serie A, ofreciendo un programa acelerador intensivo diseñado para brindar una serie de oportunidades de mentoría y recursos de crecimiento comercial basados en la red de la compañía.

"Nuestra misión es cambiar el panorama de inversión para los fundadoras de empresas subrepresentadas. A través de nuestro programa acelerador, startups prometedoras pueden acceder a recursos muy necesarios como el capital, la amplia gama de recursos de Morgan Stanley y el acceso a los inversores", señala Selma Bueno, directora gerente y responsable global de Inclusive Ventures Group. "El evento Demo Day de hoy es una vidriera para negocios innovadores liderados por fundadoras subrepresentadas. Al ofrecer una plataforma global para que estas compañías atraigan financiamiento, estamos trabajando para fomentar un clima de inversión más equitativo para las startups".

Entre las compañías de la cohorte que se presentan en Demo Day se encuentran las siguientes:

-- Advocat, un escritorio de negocios virtual con generación de contratos mediante IA, desde CRM hasta borradores legales, negociación, aprobaciones internas y firma.

-- AMAKA Studio, una plataforma multimedia digital que conecta una comunidad global de mujeres que comparten historias panafricanas.

-- AuditMate, un proveedor de servicios de gestión de contratos y mantenimiento de transporte vertical asistido por SaaS que ayuda a los administradores de terrenos con tareas de análisis de contratos, informes de finalización de mantenimiento, gestión de cumplimiento y mucho más.

-- Gentreo, una solución de software de planificación de bienes inmuebles de última generación que ayuda a familias y cuidadores para que puedan preparar, planificar y proteger de manera sencilla todo lo que aman.

-- Here Here Market, un mercado en línea que conecta consumidores con chefs y cocineros artesanales de pequeñas producciones de comida.

-- imagi, una compañía de tecnología educativa que aprovecha herramientas pedagógicas de programación patentadas para que niños de 8 a 13 años cuenten con las competencias tecnológicas esenciales y la confianza que necesitan.

-- Kinhub (anteriormente Kami), una plataforma con funcionalidades de IA que ofrece una tienda centralizada para el bienestar de los empleados, cuya objetivo es que los talentos diversos encuentren un lugar para alcanzar el éxito.

-- Perse, una plataforma de energía abierta que permite acceder a datos sobre energía y carbón.

-- Physician 360, una plataforma que transforma las farmacias comunitarias en clínicas de salud al brindarles acceso a una plataforma de atención virtual y una red de médicos clínicos de turno en los 50 estados de los Estados Unidos.

-- WeArisma, una plataforma de análisis de "influencers" global con funcionalidades de SaaS empresarial que ayuda a compañías de gran escala a optimizar su gasto de marketing y a lograr sus objetivos de comunicación.

"Ha sido un privilegio poder presenciar de primera mano el crecimiento de estos emprendedores durante los últimos cinco meses", afirma Sanghamitra Karra, directora gerente y responsable para EMEA de Inclusive Ventures Group. "Cada uno de ellos tiene la visión y la determinación de crear un mundo más equitativo, y finalizan este programa en una posición ideal para su próxima etapa de crecimiento".

En el día de hoy, Multicultural Client Strategy Group pasará a llamarse Morgan Stanley Inclusive Ventures Group, que incluye a Morgan Stanley Inclusive Ventures Lab, para reflejar la evolución y la expansión global del grupo.

Fundado en 2017, Morgan Stanley Inclusive Ventures Lab ha sido anfitrión de 69 compañías participantes, con una valuación sumada superior a los 670 millones de dólares. Tras la expansión global de Morgan Stanley Inclusive Ventures Lab en 2022, la próxima cohorte ayudará a 15 compañías en los Estados Unidos y a 10 en EMEA. Podrán realizarse postulaciones del 14 de febrero al 31 de marzo, y la cohorte dará inicio en septiembre.

Acerca de Morgan Stanley Inclusive Ventures Lab

Morgan Stanley Inclusive Ventures Lab (MSIVL) es un programa acelerador intensivo e interno de cinco meses diseñado para ayudar a desarrollar y escalar startups, que culmina en una presentación y en el evento Demo Day ante la comunidad de inversores. Morgan Stanley lanzó MSIVL, anteriormente llamado Multicultural Innovation Lab, en 2017 con el objetivo de abordar las inequidades en el financiamiento de startups lideradas por mujeres y étnicamente diversas, algo que, según nuestras investigaciones, equivale a más de cuatro billones de dólares en beneficios no obtenidos.

El equipo está liderado por Selma Bueno, directora gerente y responsable global de Inclusive Ventures Group, con sede en Nueva York, y por Sanghamitra Karra, directora gerente y responsable para EMEA de Inclusive Ventures Group, con sede en Londres. De forma combinada, estas dos mujeres tienen más de 35 años de experiencia en banca de inversión y gestión de riesgos.

Acerca de Morgan Stanley

Morgan Stanley (NYSE: MS) es una firma de servicios financieros líder a nivel global que ofrece una amplia gama de servicios de banca de inversión, valores, administración de patrimonio y administración de inversiones. Con oficinas en 41 países, los empleados de la firma prestan servicios a clientes en todo el mundo, entre ellos corporaciones, sector gubernamental, instituciones e individuos. Para obtener más información sobre Morgan Stanley, visite www.morganstanley.com.

