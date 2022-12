Comunicado de prensa de Business Wire: Moody's Corporation Investor Relations

Moody's Corporation (NYSE:MCO) anunció hoy el acuerdo para la adquisición de SCRiesgo, grupo líder de agencias locales dedicadas a la calificación crediticia para los mercados financieros internos en Centroamérica y República Dominicana. Esta adquisición significa una importante ampliación de la presencia de Moody's en Latinoamérica, a la vez que reafirma su compromiso y apoyo en relación al continuo desarrollo de los mercados regionales de capital.

Tras la adquisición, SCRiesgo pasará a ser una filial de Moody's Local, la plataforma de calificación crediticia a nivel interno de Moody's. Por su parte, SCRiesgo continuará con la emisión de calificaciones creditcias a través de un proceso con comité de calificación y analítico independiente. Tras la adquisición, el gerente general de SCRiesgo, Gary Barquero, continuará al mando de las operaciones de la empresa.

"Para Moody's, los mercados financieros desarrollados de Latinoamérica son una prioridad a medida que expandimos nuestra presencia regional y consolidamos a Moody's Local y sus afiliadas como las principales agencias de calificación crediticia a nivel interno en la región", señaló Martin Fernandez-Romero, director gerente y jefe regional de Latinoamérica para el sector de Servicio para Inversionistas de Moody's. "SCRiesgo y su excelente equipo permitirán profundizar las capacidades analíticas de Moody, ayudarán a crear una mayor transparencia en los mercados nacionales y ampliarán nuestro alcance en Centroamérica, República Dominicana y otras regiones".

Con sede en Costa Rica y El Salvador, SCRiesgo proporciona calificaciones crediticias a nivel interno a bancos, instituciones financieras, fondos de inversión, corporaciones, emisores del sector público y otros participantes del mercado en Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Honduras, Guatemala y República Dominicana.

Moody's Local es una plataforma de calificación crediticia a nivel interno lanzada en 2019 con el fin proporcionar calificaciones e investigación a los mercados de capitales de Latinoamérica. La plataforma combina metodologías personalizadas con equipos experimentados de analistas locales para brindar información valiosa y específica sobre mercado. Moody's Local opera en Argentina, Bolivia, Brasil, México, Panamá, Perú y Uruguay. Moody's tiene la intención de fusionar las operaciones de SCRiesgo en Panamá con Moody's Local Panamá poco después del cierre.

La adquisición de SCRiesgo por parte de Moody está sujeta a la aprobación regulatoria en ciertas jurisdicciones. Se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre de 2023.

