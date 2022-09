Comunicado de prensa de Business Wire: Monrol

Tras una evaluación permanente de toda su operación, Eczacibasi-Monrol Nuclear Products Co. (Monrol) ha decidido establecer una entidad legal y una planta manufacturera en Alemania.

Las nuevas instalaciones se dedicarán a fabricar productos SPECT y radiofármacos para la terapia con radioligandos(*), como el generador de galio-68 y el lutecio-177 n.c.a. Desarrollados por los equipos de I+D de Monrol, estos productos se utilizan ampliamente en la producción de radiofármacos para pacientes con cáncer. Las instalaciones también contarán con una división especializada que se dedicará a los servicios de última generación en organización del desarrollo y fabricación por contrato (CDMO).

Monrol tiene previsto convertir las instalaciones en un centro de excelencia tanto para la producción de radiofármacos como para los esfuerzos de colaboración entre la ciencia y la industria para crear innovaciones. Se espera que la instalación esté funcionando para 2026, con un costo estimado de unos 30 millones de euros.

(*) La terapia con radioligandos dirigidos es un método innovador para tratar el cáncer, que se considera una de las terapias más notables y avanzadas que se están estudiando actualmente. Ya hay numerosos programas de desarrollo clínico y ensayos clínicos en todo el mundo, que están poniendo a prueba este método para varios tipos de cáncer.

Acerca del lutecio 177 n.c.a.El lutecio-177 n.c.a es un radioisótopo de elección para la terapia dirigida con radionúclidos. El proceso de producción de Lu-177 n.c.a. crea opciones de tratamiento que pueden llegar a mejorar la evolución de ciertos pacientes con cáncer. Las propiedades únicas del Lutecio-177 n.c.a. lo convierten en un radioisótopo deseable desde el punto de vista teranóstico para la terapia de radionucleidos con receptor de péptidos (PRRT), en el tratamiento de ciertos cánceres como los tumores neuroendocrinos y el cáncer de próstata; muchos programas de desarrollo clínico también están probando la terapia para otros cánceres como el carcinoma renal de células claras.

Acerca del galio-68El generador de galio-68 es un dispositivo utilizado para extraer el isótopo emisor de positrones 68Ga de galio a partir de germanio en descomposición. El isótopo padre 68Ge se utiliza fácilmente para la producción intrahospitalaria del 68Ga producido por el generador. Su producto de desintegración, el galio-68, se extrae y se emplea en determinados procedimientos de diagnóstico por tomografía de emisión de positronesen medicina nuclear, aplicados para el diagnóstico de pacientes con cáncer y la obtención directa de imágenes de tumores.

Acerca de MonrolMonrol es una de las empresa de medicina nuclear más prestigiosas del mundo y líder en el desarrollo y la producción de radioisótopos y radiofármacos de grado según las prácticas recomendadas de fabricación (GMP). La empresa distribuye su propia cartera de productos radiofarmacéuticos de primera clase a más de 50 países de todo el mundo desde su sede en Estambul. Comprometida con la transformación y la mejora del tratamiento del cáncer para los pacientes, Monrol también ofrece apoyo para el desarrollo temprano a los clientes de CDMO, así como servicios totalmente integrados para llevar los nuevos conceptos de productos a los ensayos clínicos, demostrando la prueba de concepto y pasando a los primeros estudios en humanos. Situada cerca de un importante aeropuerto internacional y centro de transporte, Monrol cuenta con la ventaja de tener una red logística mundial y acuerdos con empresas de transporte de cargas a 320 destinos en todo el mundo. Para saber más, visite www.monrol.com y LinkedIn.

