Comunicado de prensa de Business Wire: monday.com

monday.com (NASDAQ: MNDY), un sistema operativo de trabajo (Work OS) en donde las organizaciones de cualquier tamaño pueden crear las herramientas y procesos que necesitan para gestionar todos los aspectos de su trabajo, ha abierto una nueva oficina más grande en Londres mientras continúa su expansión en el Reino Unido y a nivel mundial. En calidad de sede central de monday.com en Europa, la nueva oficina puede albergar hasta 150 personas y se encuentra en Fitzrovia, uno de los principales epicentros de la bulliciosa escena tecnológica de Londres.

La oficina nueva llega poco después del lanzamiento de la primera oficina de monday.com en el Reino Unido, que había abierto en noviembre de 2021. La empresa ha crecido considerablemente en los últimos cinco meses, lo que motivó el traslado a un espacio más grande mucho más temprano de lo estipulado inicialmente: monday.com no solo duplicó su plantilla el año pasado, sino que además planea tener más de 100 empleados en el Reino Unido al final de 2022, y actualmente está en proceso de contratación para cubrir puestos de TI, consultoría, marketing y asociaciones y alianzas. monday.com también ha elegido la oficina de Londres como la primera oficina internacional de su academia de capacitación, monday U. Se trata de una iniciativa académica por la que individuos talentosos que buscan insertarse en la industria de la tecnología se capacitarán en monday U para poder acceder a los puestos de monday.com y a la industria de la alta tecnología en el Reino Unido en general.

"Estamos muy orgullosos de lanzar nuestro nuevo hogar en la atareada comunidad tecnológica de Londres, que oficiará como nuestra sede central para la región de Europa, Medio Oriente y África (EMEA). Este espacio, diseñado para reflejar nuestros valores, es para que los empleados, clientes y socios de monday.com colaboren como colegas y amigos", comenta Naveed Malik, director regional de EMEA de monday.com. "También estamos expandiendo rápidamente nuestro ecosistema de clientes y socios y nos encanta ver que cada vez más empresas crecen con nosotros y utilizan soluciones con poco código o sin código para administrar su trabajo".

Este espacio nuevo, similar a sus oficinas en otras ciudades como Nueva York y Tel Aviv, no solo refleja los valores centrales de monday.com, como la colaboración, la responsabilidad y la transparencia, sino que también empodera a la gente para que los vivencie en su trabajo cotidiano. Por ejemplo, la transparencia se refleja en los tableros digitales de las paredes, donde los equipos pueden exhibir los datos que utilizan para avanzar en sus proyectos. De manera similar, se fomenta el sentido de la colaboración mediante un esquema pensado de asientos en toda la oficina, que abarca desde esquinas con sofás informales hasta salas de reunión de distintos tamaños que pueden adaptarse a todos los tipos de equipos.

"La colaboración entre nuestro equipo de diseño del lugar de trabajo y los empleados locales, a medida que compartían ideas y obtenían opiniones al instante durante todo el proceso, fue increíble. Todo el mundo en la oficina de Londres tuvo la oportunidad de sentirse parte de la empresa de una manera tangible que va más allá del trabajo cotidiano", explica Keren Reznik, líder del equipo de diseño del lugar de trabajo de monday.com. "Este será un proceso continuo: nuestro espacio evolucionará para reflejar nuestra cultura y los cambios en la industria de la tecnología. Ya estamos considerando posibles opciones de concepto para nuestro segundo piso, que se inaugurará en julio".

Para obtener más información sobre el crecimiento de monday.com, haga clic aquí para leer el último informe de ganancias. Para ver o solicitar cualquiera de los puestos vacantes en el Reino Unido, visite la página de empleos de la empresa.

Acerca de monday.com

El sistema Work OS de monday.com es una plataforma abierta que democratiza el poder del software a fin de que las organizaciones puedan generar fácilmente herramientas de gestión de trabajo y aplicaciones de software para satisfacer todas sus necesidades. La plataforma conecta a las personas con los procesos y los sistemas de manera intuitiva, lo que empodera a los equipos para que se destaquen en todos los aspectos de su trabajo y a la vez crea un entorno de transparencia para los negocios. monday.com cuenta con equipos en Tel Aviv, Nueva York, San Francisco, Miami, Chicago, Londres, Kiev, Sídney, San Pablo y Tokio. La plataforma es completamente personalizable para adaptarse a cualquier negocio vertical y actualmente la utilizan más de 152 000 clientes en más de 200 industrias y 200 países.

