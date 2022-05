Comunicado de prensa de Business Wire: Mitsubishi Power Americas, Inc.

J-POWER USA Development Co. Ltd. (J-POWER USA) logró la operación comercial con las dos primeras turbinas de gas Mitsubishi Power M501JAC fabricadas en América del Norte en el proyecto Jackson Generation, planta de energía de ciclo combinado de 1200 megavatios (MW) en Elwood, Illinois.

La planta de Jackson envía energía a la organización de transmisión regional PJM, modernizando y diversificando la red eléctrica de Illinois y generando suficiente electricidad para abastecer a 1,2 millones de hogares. El proyecto respalda el compromiso de Illinois con la energía renovable al proporcionar generación de gas natural flexible y eficiente para complementar la energía eólica y solar. También reduce la dependencia del estado de la generación a carbón.

J-POWER-USA, Mitsubishi Power y el contratista de ingeniería, adquisiciones y construcción del proyecto, Kiewit Power Constructors Co. (Kiewit), desarrollaron y firmaron juntos una Carta estatutaria para comprometerse con un comportamiento honesto y profesional, individualmente y como equipo para construir la nueva planta. La Carta estatutaria destaca la capacidad del equipo para lograr la seguridad, la calidad, el presupuesto, el cronograma, la gestión de las partes interesadas y el trabajo en equipo como una medida de su éxito.

"La ingeniería, la ejecución del proyecto y el trabajo en equipo de Jackson Generation han sido excepcionales", manifestó Mark Condon, presidente y director ejecutivo de J-POWER USA. "Mitsubishi Power y Kiewit han trabajado de manera estrecha y transparente con la cuadrilla de poner en marcha de Jackson durante la pandemia mundial para superar el impacto que ha tenido en toda la cadena de suministro. Estamos orgullosos de entrar en operación comercial a tiempo con las primeras turbinas de gas M501JAC fabricadas en Estados Unidos y una de las plantas de energía de gas natural más eficientes en combustible del mundo".

La JAC es la turbina de gas líder en el mundo, con una eficiencia superior al 64 por ciento en ciclo combinado y las emisiones más bajas de su clase. La planta de Jackson Generation será hasta un 50 por ciento más eficaz que las plantas de demanda máxima y producirá más de un 65 por ciento menos de dióxido de carbono que una planta de energía a carbón heredada. Las soluciones inteligentes TOMONI? de Mitsubishi Power optimizarán aún más el rendimiento y la confiabilidad de la planta, al tiempo que brindan flexibilidad para responder a la demanda de energía fluctuante y al suministro de energía renovable. Los servicios de monitoreo remoto para Jackson Generation detectarán anomalías y diagnosticarán el rendimiento de la planta. Estas características, junto con un acuerdo de servicio de 25 años, permitirán que J-POWER USA reduzca los costos de mantenimiento y operación, así como las emisiones.

Thomas Struchtemeyer, gerente de Proyectos de Kiewit, expresó: "J-POWER USA, Mitsubishi Power y nuestro equipo de EPC (ingeniería, contratación y construcción) se enorgullecen de desarrollar una fuente eficiente y confiable de energía más limpia en Jackson Generation. Pudimos superar los desafíos sin precedentes de construir la planta durante una pandemia global a través de una comunicación abierta y constante y amplias medidas de seguridad en el sitio. Trabajando juntos, mitigamos de manera efectiva el impacto y los desafíos relacionados con la cadena de suministro y la logística para ingresar exitosamente a la operación comercial a tiempo".

Steve Burris, vicepresidente sénior de Ejecución de proyectos de sistemas de nueva generación de Mitsubishi Power Americas, manifestó: "Si bien hemos ejecutado este proyecto durante un período desafiante con importantes interrupciones en la cadena de suministro y mano de obra, ha sido una de nuestras puestas en marcha de plantas de energía más eficaces de todas las marcas y modelos de equipos. Eso es un testimonio de las entidades corporativas (el propietario, la EPC y el OEM) que trabajan juntas como un grupo sólido y se ejecutan con un enfoque común. Realmente nos alineamos con la Carta estatutaria que todos firmamos al inicio del proyecto, que comienza afirmando que diseñaremos, adquiriremos, construiremos y pondremos en marcha Jackson Generation con éxito a través de una comunicación abierta, respeto mutuo, confianza y cooperación en todos los niveles, y planificaremos de manera proactiva nuestro trabajar, nos coordinaremos entre sí y seremos flexibles. Junto con nuestros clientes y socios, estamos creando un Cambio en materia de energía".

