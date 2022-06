Comunicado de prensa de Business Wire: Mitsubishi Power Americas, Inc.

El desarrollador de energía renovable Ion Renewables, Ltd. (ION Renewables) ha firmado un acuerdo de exclusividad con Mitsubishi Power Americas, Inc. (Mitsubishi Power) para cuatro proyectos de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (battery energy storage system, BESS) que utilizan las soluciones de almacenamiento Emerald de Mitsubishi Power por un total de 185,5 megavatios (MW) / 371 megavatios-hora (MWh) en Irlanda. Estos proyectos proporcionarán a la Red Nacional de Irlanda almacenamiento de energía del Sistema de Electricidad Sostenible y Segura (DS3) y servicios de sistema, incluyendo una respuesta rápida de frecuencia y capacidad, lo que permitirá agregar más energía renovable. Los cuatro proyectos estarán ubicados en antiguas zonas industriales con interconexiones eléctricas existentes.

Mitsubishi Power e ION Renewables planean llevar almacenamiento de energía del sistema de electricidad seguro y sostenible a la Red Nacional de Irlanda, incluyendo una respuesta rápida de frecuencia y capacidad, con las soluciones de almacenamiento Emerald de Mitsubishi Power. Los cuatro proyectos de almacenamiento de energía en baterías permitirán energía renovable adicional y apoyarán tres importantes programas de iniciativas energéticas para Irlanda y la Unión Europea. (Crédito de representación: Mitsubishi Power)

Además de proporcionar respuesta de frecuencia a la red nacional, los proyectos BESS apoyarán tres importantes programas de iniciativas energéticas para Irlanda y la Unión Europea:

-- El Plan de Acción Climática de Irlanda para alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero a más tardar en 2050

-- El programa DS3 de EirGrid Group que aborda los desafíos de integrar niveles líderes en el mundo de generación renovable en la red y tiene como objetivo que el 70 % de la electricidad de Irlanda provenga de energías renovables para 2030

-- La propuesta de directiva de REPowerEU, que busca eliminar el gas importado para 2030 y diversificar las fuentes de energía

"Estamos felices de trabajar con el equipo de Mitsubishi Power para llevar a cabo estos importantes proyectos", dijo John Ward, director de ION Renewables. "Estas instalaciones representan una solución viable y económica para equilibrar la red, alineándose fuertemente con los principios de la propuesta de directiva de REPowerEU. Estos proyectos demuestran que se pueden lograr soluciones efectivas para almacenar energía mediante la utilización de energía renovable que, de otro modo, serían limitadas".

Programados para entrar en funcionamiento en 2024, los cuatro proyectos BESS serán los primeros de Mitsubishi Power en Europa, lo que llevará el despliegue global total de sus soluciones de almacenamiento Emerald a más de 2 gigavatios-hora (GWh).

Las soluciones de almacenamiento Emerald de Mitsubishi Power para Ion Renewables incluyen ingeniería de proyectos, suministro de equipos y un acuerdo de servicio a largo plazo de 10 años.

Según Tom Cornell, vicepresidente sénior de Soluciones de Almacenamiento de Energía de Mitsubishi Power Americas, estos proyectos hacen hincapié en la importancia de la incorporación del BESS como una solución viable, ya que cada vez más países se esfuerzan por cumplir sus objetivos de acción climática. "Llevar nuestras soluciones de almacenamiento Emerald a Irlanda y trabajar con Ion Renewables es muy emocionante para nosotros. No se puede sobreestimar la incorporación continua de tecnologías de almacenamiento de baterías fuera de los Estados Unidos y el reconocimiento del importante papel que desempeñan para permitir que la generación de energía renovable alcance el cero neto. Las soluciones de almacenamiento Emerald de Mitsubishi Power ayudarán a Irlanda a alcanzar su objetivo del 70 % de generación a partir de fuentes renovables, al tiempo que garantizarán la estabilidad de la red con un sistema de energía seguro".

Acerca de Mitsubishi Power Americas, Inc.

Mitsubishi Power Americas, Inc. (Mitsubishi Power), con sede en Lake Mary, Florida, emplea a más de 2300 expertos y profesionales en generación de energía, almacenamiento de energía y soluciones digitales. Nuestros empleados se centran en capacitar a los clientes para que combatan el cambio climático de manera accesible y confiable y, a su vez, promuevan la prosperidad humana en Norteamérica, América Central y Sudamérica. Las soluciones de generación eléctrica de Mitsubishi Power incluyen turbinas de gas, vapor y aeroderivativas; grupos de potencia e islas de potencia; sistemas geotérmicos; desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos; controles ambientales; y servicios. Entre las soluciones de almacenamiento de energía, se incluyen el hidrógeno ecológico y los servicios y sistemas de almacenamiento de energía de baterías. Mitsubishi Power también ofrece soluciones inteligentes que usan inteligencia artificial para permitir la operación autónoma de las centrales eléctricas. Mitsubishi Power es una marca de soluciones de energía de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Con sede en Tokio, Japón, MHI es uno de los fabricantes líderes de maquinaria pesada del mundo con negocios de ingeniería y fabricación que abarcan las industrias de energía, infraestructura, transporte, aeroespaciales y defensa. Para obtener más información, ingrese al sitio web de Mitsubishi Power Americas y síganos en LinkedIn.

Acerca de Ion Renewables, Ltd.

Ion Renovables, Ltd. (ION Renewables) fue formado por los mejores expertos en la industria del almacenamiento de energía con el objetivo de implementar el almacenamiento de energía para proporcionar equilibrio de red e integración de energías renovables. Estamos brindando asesoramiento y desarrollando proyectos en Irlanda y en todo el mundo a través de nuestra red. En este lote actual de proyectos en Irlanda, ION Renewables está desarrollando instalaciones ESS en grandes centros de carga industrial, proporcionando un despliegue rápido y una huella ambiental baja en antiguas zonas industriales existentes. Estos proyectos ayudarán a equilibrar la red al proporcionar funcionalidad adicional a la red para permitir un mayor despliegue de energías renovables y, en última instancia, reducir la dependencia de Irlanda de los combustibles fósiles importados. Para más información, visite el sitio web de ION Renewables.

