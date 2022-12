Comunicado de prensa de Business Wire: Ministry of Hajj and Umrah

Con el patrocinio de S.A.R. el Príncipe Jaled Al-Faisal, Consejero del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas y Gobernador de la Región de La Meca, el Ministerio del Hach y la Umrah organizará la conferencia y exposición denominada "Expo Hach 2023", del 9 al 12 de enero de 2023.

El evento, que durará cuatro días, forma parte de los esfuerzos continuos del Ministerio por construir un ecosistema innovador de servicios y soluciones para servir mejor a los peregrinos de las Dos Mezquitas Sagradas, mejorando al mismo tiempo sus experiencias religiosas y culturales. Su objetivo es crear un ecosistema integrado y sostenible que mejore las experiencias de los peregrinos, anticipe sus tendencias futuras y establezca oportunidades para emprender nuevas colaboraciones, acuerdos e iniciativas locales e internacionales.

S.E. el Ministro del Hach y la Umrah, Dr. Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah, declaró: "En esta conferencia, los empresarios, innovadores e investigadores de más de 200 organizaciones mundiales podrán compartir experiencias de éxito e intercambiar ideas sobre las soluciones de calidad sostenibles diseñadas para satisfacer las aspiraciones y necesidades de los peregrinos. Esto refleja el apoyo incesante que le dedica el Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas y Su Alteza el Príncipe Heredero al sector del Hach y la Umrah, en línea con la Visión Saudí 2030.

"Con delegaciones de más de 56 países, se espera que durante la Expo Hach se suscriban alrededor de 400 acuerdos y asociaciones. Contará con 10 sesiones magistrales, 13 mesas redondas y Charlas sobre el Hach, además de haber 36 talleres y eventos y actividades relacionados, en particular la exposición islámica y el Hackathon del Hach".

La "Expo Hach 2023" contará con el patrocinio de varias entidades y empresas, entre ellas Kidana Development Company, Elm, Al Wukalla Company, Catering Contractors Association, Muslim World League, Rua AlMadinah Holding, Motawifs Pilgrims for Southeast Asian Countries Co, Alrajhi Umrah, Dallah Albaraka Holding, Sadu Business Solutions, The Company for Cooperative Insurance (Tawuniya) y Saudi Arabia Railways (SAR), Saudi Public Transport Company (SAPTCO), Mohamed Yousuf Naghi Motors Co., Flynas, Saudi Al-Qaid Transportation Co., Alif Alif FM, High Point Technology Company y Casablanca Company for Hotel & Touristic Services Co. LTD.

La edición de 2021 de la conferencia registró cifras récord con más de 45.000 asistentes y 115 acuerdos comerciales. La segunda edición contará con una amplia gama de sesiones científicas, talleres y programas de capacitación, con la participación de varios ministros de asuntos islámicos, dotaciones y embajadores y cónsules del Hach y operadores del Hach y la Umrah de todo el mundo.

