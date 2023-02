Comunicado de prensa de Business Wire: Mindbreeze

Mindbreeze, un proveedor líder de dispositivos y servicios de nube en el campo del panorama de la información, anunció con orgullo hoy al ganador de su programa de premios. Dinasur fue elegido Partner of the Year 2022.

Mindbreeze InSpire es un motor de análisis de información que alimenta y procesa datos de empresas para una búsqueda moderna e intuitiva. Es un sistema inteligente de aprendizaje automático para el procesamiento y el análisis semántico automatizado de documentos. Mindbreeze y su red global de partners permite que las empresas accedan a un conocimiento con la capacidad de producir panoramas de información procesable que son el insumo de decisiones comerciales informadas e inteligentes. Todo esto es posible gracias a la extracción y la ingesta de contenido relevante de todas las fuentes de datos.

Mindbreeze tiene el orgullo de prestar servicios a más de 2000 clientes de distintos sectores, entre ellos telecomunicaciones, aviación, organismos gubernamentales, instituciones académicas y la industria farmacéutica. Mindbreeze InSpire ayuda a todos estos sectores mediante la transformación de datos internos y externos en conocimiento, además de simultáneamente mejorar la experiencia de cliente logrando que los usuarios sean más productivos y eficientes. Mindbreeze hace foco en la automatización, la sostenibilidad, la calidad de servicio y las capacidades multilingües, y estos son apenas algunos de los atributos que la distinguen de otras soluciones de búsqueda corporativas.

Dinasur colabora desde principios de 2017 con Mindbreeze para difundir su tecnología de búsquedas. La empresa ha implementado exitosamente su solución Mindbreeze InSpire en una amplia variedad de sectores, entre ellos finanzas, seguros, energía y administración pública. Además, Dinasur ha ayudado a un gran número de empresas en la integración del motor de panorama de datos con sus sistemas internos y ofrece servicios de soporte para sus empleados.

El equipo de Dinasur tiene más de 15 años de experiencia no solo en la implementación de sistemas de motores de búsqueda sino también en el desarrollo de componentes personalizados para satisfacer los requisitos de los clientes y ampliar la solución básica.

Recientemente, Secretaría General de Administración Digital del gobierno de España eligió a Mindbreeze InSpire como la mejor solución para sus necesidades. En estos momentos, se está implementando en los primeros portales, y su despliegue continuará durante el año que se inicia.

"El foco de Dinasur en ofrecerles a sus clientes la tecnología más productiva es una de las razones fundamentales de este reconocimiento con el premio Partner of the Year", explica Daniel Fallmann, fundador y director ejecutivo de Mindbreeze. "La capacidad de Dinasur de ser una fuente de consulta en implementación, tener una alta disponibilidad para su clientela y mejorar continuamente los proyectos ha resultado en una maravillosa alianza entre nuestras dos empresas, sin mencionar el alto nivel de satisfacción de los clientes".

Acerca de Dinasur

Dinasur está compuesto por profesionales comprometidos con el objetivo de mejorar la productividad de sus clientes mediante el uso de tecnología.

Dinasur sabe cómo ganarse su confianza garantizando la satisfacción de todas las partes involucradas en un proyecto y buscando siempre la excelencia en las tareas que lleva a cabo. Además, después de muchos años de trabajar en proyectos para la implementación de soluciones de búsqueda comerciales, pueden afirmar que son el equipo ideal para su implementación en cualquier organización. Su fructífera alianza con Mindbreeze Inspire les ha permitido implementar exitosamente la solución junto con administraciones públicas y grandes clientes de IBEX35.

Acerca de Mindbreeze

Con sede en Linz (Austria), Mindbreeze es un proveedor internacional de dispositivos y servicios de nube para el panorama de información, inteligencia artificial aplicada y gestión de conocimiento. La red global de partners de Mindbreeze les permite prestar servicios a clientes en todos los husos horarios y en cualquier lugar del mundo. Más información en www.mindbreeze.com o síganos en LinkedIn y Twitter @Mindbreeze.

