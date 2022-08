Comunicado de prensa de Business Wire: Midea Group

Ya está disponible la lista Fortune Global 500 de 2022, en la que Midea Group figura por séptimo año consecutivo, y esta vez escala hasta el puesto 245.

El pasado mes de abril, Midea Group publicó su informe anual de 2021: los ingresos anuales de la empresa aumentaron un 20,06 % en 2021, hasta alcanzar un máximo histórico de 343 400 millones de RMB.

Midea mantiene su enfoque estratégico en el "Liderazgo tecnológico" y acelera su transformación impulsada por la tecnología.

En lo que se refiere a las empresas de primer nivel, la apuesta del hogar inteligente busca ofrecer la mejor experiencia de electrodomésticos y servicios para toda la casa mediante el uso de la tecnología IoT y de IA.

En lo que respecta a las empresas de nivel intermedio, Midea no solo se centra en el desarrollo de las áreas según el tipo de negocio, como la robótica y la automatización, las tecnologías de la construcción, la gestión de la energía, los viajes inteligentes y Midea Healthcare, sino también en el desarrollo adicional de la transformación y la mejora de la innovación digital de las áreas de negocio, como Annto, Midea Cloud.

Con esta estrategia, Midea se propone hacer realidad su objetivo definitivo: evolucionar de una empresa de electrodomésticos a un grupo tecnológico impulsado por la innovación.

Midea Industrial Technology invierte en energía verde y productos de alta precisión, y explota marcas como GMCC, Welling, HICONICS, SERVOTRONIX, etc.

Con su plataforma de servicios digitales para edificios, Midea Building Technologies ofrece soluciones integrales que son inteligentes, digitales y de bajas emisiones de carbono.

La división de Robótica y Automatización dedica especial atención a ofrecer soluciones de robótica industrial, sistemas logísticos automáticos y sistemas de transmisión para los futuros campos relacionados con las fábricas, así como soluciones para la sanidad, el entretenimiento, las nuevas formas de consumo, etc.

El negocio de Innovación Digital proporciona soluciones y servicios para la transformación digital de las empresas.

Además, Midea se ha propuesto abrirse paso en los mercados de ultramar. Recientemente, CSP Abu Dhabi, propiedad de COSCO, firmó un acuerdo con Midea para la construcción conjunta de un centro de tránsito de mercancías de ultramar en Oriente Medio, que facilitará a los usuarios internacionales el acceso a los productos de Midea.

Midea Group se enorgullece de contar con una plantilla de aproximadamente 160 000 empleados, de los cuales más de 30 000 trabajan en el extranjero.

Acerca de Midea Group

Midea Group mantiene su filosofía orientada a crear una vida mejor a través de la tecnología desde su creación, hace 54 años. En el último lustro, Midea ha invertido cerca de 50 000 millones de RMB en I+D, además de contar con 35 centros de I+D y 35 grandes plantas de producción en todo el mundo. Sus productos y servicios son utilizados y disfrutados por 400 millones de consumidores en más de 200 países y regiones.

