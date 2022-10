Comunicado de prensa de Business Wire: Microba Life Sciences

SYNLAB, el líder en servicios de diagnóstico médico y pruebas especializadas en Europa y Microba Life Sciences (Microba), líder global en el análisis de microbiomas intestinales complejos expandieron su acuerdo estratégico para ampliar la disponibilidad geográfica y del mercado del análisis del microbioma myBIOME en Europa y América Latina.

Respondiendo al éxito en los mercados españoles y colombianos, y a la creciente demanda de diagnósticos de precisión personalizados, los análisis se distribuirán mediante los prestadores de asistencia sanitaria, así como también los canales directos al consumidor.

"Los desequilibrios en la composición del microbioma intestinal, la distribución y la actividad tienen un impacto directo en la salud y están asociados con enfermedades crónicas, entre las que se incluyen enfermedades gastrointestinales, inflamatorias, metabólicas, neurológicas y cardiovasculares", expresó Michael Morris, director de Genética del SYNLAB Suiza. "En la actualidad, myBIOME es el análisis de secuenciación metagenómica más completo y exacto del mercado que permite un análisis integral, accionable y altamente diferenciado del microbioma intestinal de una persona".

A través de la tecnología NGS (Next-Generation Sequencing), myBIOME analiza todo el material genético (ADN) de una muestra de material fecal que permite obtener un panel de los microorganismos que la componen de alta resolución y gran sensibilidad.

Aplicando la tecnología metagenómica innovadora desarrollada por Microba, myBIOME detecta todo tipo de microorganismos (bacterias, arqueas, hongos y protistas), identifica las especies exactas y las características de nuevas especies. Basado en el potencial funcional determinado por el análisis de los genes microbianos presentes, el informe de la prueba brinda un análisis y recomendaciones nutricionales personalizadas para mejorar la salud del paciente y la calidad de vida.

"SYNLAB tiene el compromiso de ofrecer excelencia médica en todo el mundo y estoy entusiasmada porque ahora más clientes y pacientes se beneficiarán de esta herramienta confiable", manifestó Marta Llopis, especialista en microbioma/myBIOME en SYNLAB Group. "En muchos casos, myBIOME ha identificado el origen de una variedad de síntomas imprecisos vinculándolos a un desequilibrio del microbioma o, por ejemplo, a una presencia excesiva de especies no intestinales. Se ha comprobado que cuando se encuentran a altos niveles en el intestino provocan enfermedades".

Acerca de SYNLAB

SYNLAB Group es el líder en servicios de diagnóstico médico y pruebas especializadas en Europa. El grupo ofrece una amplia gama de innovadores diagnósticos médicos confiables para pacientes, médicos, hospitales y clínicas, gobiernos y empresas. SYNLAB opera en 36 países en los cuatro continentes y ocupa los primeros puestos en la mayoría de los mercados, reforzando de manera periódica la fortaleza de su red a través de una estrategia de adquisición comprobada. Más de 30 000 empleados, entre los que se incluyen más de 2000 expertos médicos, contribuyen al éxito del grupo. SYNLAB realizó aproximadamente 600 millones de pruebas de laboratorio y registró ingresos por 3,76 mil millones de EUR en 2021.

Se puede encontrar más información acerca de myBIOME en www.mybiome.health

Acerca de Microba

Microba Life Sciences (ASX: MAP) es una empresa de microbioma de precisión que tiene como objetivo mejorar la salud humana. Gracias a las asociaciones con organizaciones líderes, Microba está impulsando el descubrimiento de nuevas relaciones entre el microbioma, la salud y la enfermedad para el desarrollo de nuevas soluciones para la salud.

