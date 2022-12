Comunicado de prensa de Business Wire: Metropolitan Premium Properties

Metropolitan Premium Properties (MPP), una agencia inmobiliaria de servicios integrales y la empresa inmobiliaria insignia de Metropolitan Group, junto a Mallorca Properties, una firma boutique de propiedades comerciales especializada en oportunidades de inversión en propiedades privadas de alta gama, han cerrado la transacción de terrenos residenciales más importante de Dubái a la fecha: una operación de 690 millones de dirhams de los Emiratos Árabes Unidos (187,6 millones de dólares estadounidenses) por tres lotes en Dubai Marina.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221208005592/es/

Ahmed Abou El Naga, Head of Institutional Sales of Metropolitan Group (Photo: AETOSWire)

En la transacción se incluye un área urbanizada de más de 1,7 millones de pies cuadrados, con un terreno en la línea costera de más de 100,000 pies cuadrados en total, directamente en el puerto deportivo más lujoso de Dubái con vistas totalmente despejadas al mar, a Ain Dubái y a Palm Jumeirah. Se espera que en los lotes, vendidos a uno de los más importantes desarrolladores inmobiliarios con sede en Dubái, se desarrollen departamentos y apartamentos tipo penthouse de alto lujo.

Ahmed Abou El Naga, director de Ventas Institucionales de Metropolitan Group, obtuvo y orquestó el trato con la asistencia de Fakhreddin Minooeifar, fundador y presidente de Mallorca Commercial Real Estate Advisory, quien representó al comprador.

"Hay muy pocos lotes disponibles frente al mar en todos los barrios preferenciales de Dubái y están completamente fuera del mercado. Es un gran placer desempeñar un papel tan fundamental al sumar un desarrollo tan emblemático al icónico horizonte de Dubái", comentó Ahmed Abou El Naga, director de Ventas Institucionales de Metropolitan Group. "Actualmente estamos presenciando una demanda masiva de desarrolladores internacionales para expandir sus operaciones en el mercado de Dubái. La mayoría de estas multinacionales buscan lotes de primer nivel para desarrollar proyectos lujosos de alta gama".

Fakhreddin Minooeifar, fundador y presidente de Mallorca Commercial Real Estate Advisory comentó: "Este acuerdo reafirma aún más el posicionamiento líder de Dubái como destino de terrenos y propiedades de primer nivel. Continuamos trabajando con una selección exclusiva de clientes de alto valor neto y seguimos siendo su asesor inmobiliario de confianza durante todo el proceso de transacción".

En mayo de este año, Metropolitan Group presentó su división de Ventas Institucionales, un área enfocada exclusivamente en transacciones que involucran edificios, terrenos y activos trofeo generadores de ingresos. Paralelamente, Mallorca Properties tiene una sólida trayectoria de transacciones estratégicas y se centra principalmente en oportunidades de inversión comercial.

Notas al editor

Acerca de Metropolitan Premium Properties

Metropolitan Premium Properties (MPP) es la empresa inmobiliaria insignia con sede en Dubái de Metropolitan Group. Es una agencia inmobiliaria de servicios integrales que ofrece soluciones personalizadas a desarrolladores, propietarios e inversores que buscan maximizar el valor de sus activos inmobiliarios de lujo. MPP ofrece una solución inmobiliaria completa en un solo lugar y tiene la cartera de propiedades de alta gama más grande de los Emiratos Árabes Unidos.

Acerca de Mallorca Properties

Una boutique de asesoría de inversiones inmobiliarias de propiedad familiar, galardonada con múltiples premios, con el claro objetivo de ser un proveedor de servicios de nicho y centrado en oportunidades comerciales importantes.

*Fuente:AETOSWire

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221208005592/es/

Contacto

Para más información, comuníquese con: Lejo Johnny Leidar MENA Tel.: 0097148170394 Celular: 00971504537023 Correo electrónico: lejo.johnny@leidar.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.