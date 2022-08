Comunicado de prensa de Business Wire: MetLife, Inc.

MetLife Investment Management (MIM), el negocio de gestión de activos institucionales de MetLife, Inc. (NYSE: MET), anunció que llegó a un acuerdo definitivo para adquirir Affirmative Investment Management (AIM), una gestora de inversiones de renta fija de impacto global especializada en temas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) con grandes capacidades en inversión de impacto, verificación, información y compromiso. Hasta el 30 de junio de 2022, los activos gestionados por AIM ascendían a $1.010 millones. La adquisición está sujeta a las condiciones habituales de cierre, incluida la aprobación regulatoria.

La adquisición hará avanzar las capacidades de inversión e información en relación con ESG de MIM, que busca ofrecer soluciones a los clientes y rendimientos ajustados al riesgo a largo plazo. "A través de la combinación de la experiencia de AIM con el compromiso de MIM con la inversión sostenible, estaremos aún mejor posicionados para proporcionar una visión integral y asesoramiento a los clientes y consultores sobre consideraciones de ESG", afirmó Steven J. Goulart, presidente de MIM y vicepresidente ejecutivo y director de inversiones de MetLife. "MIM mantendrá sus procesos de inversión fundamentales, y AIM nos aporta capacidades adicionales para evaluar la sostenibilidad y las consideraciones de riesgo a través de nuestras competencias principales en renta fija pública, renta fija privada y bienes raíces".

"Estamos encantados de poder unirnos a una empresa de inversión institucional de categoría mundial en MIM y continuar con nuestra misión de gestionar carteras de alto rendimiento que tengan en cuenta el impacto medioambiental y social positivo", manifestó Stephen Fitzgerald, cofundador de AIM en 2014. "Después de nuestra planeada integración con los equipos de inversión de MIM, creemos que podemos ofrecer ideas y análisis diferenciados a la creciente lista de clientes globales de MIM".

AIM ha ganado muchos premios de la industria relacionados con ESG, en los últimos tiempos ganó el premio al Mejor Fondo de Inversión de ESG: Renta Fija en los temas de ESG en los premios Investing Awards 2022, Gestor de Activos de Impacto del Año en los premios Australian Impact Investment Awards 2021, e Informe de Impacto del Año (para inversores) en los premios Environmental Finance Bond Awards en 2021.

Acerca de MetLife Investment Management

MetLife Investment Management, el negocio de gestión de activos institucionales de MetLife, Inc. (NYSE: MET), es un gestor global de renta fija pública, capital privado e inversiones inmobiliarias que ofrece soluciones de inversión a medida a inversores institucionales en todo el mundo. MetLife Investment Management ofrece a planes de pensiones públicos y privados, compañías de seguros, dotaciones, fondos y otros clientes institucionales una gama de soluciones de inversión y financiación a medida que buscan cumplir con una serie de objetivos de inversión a largo plazo y rendimientos ajustados al riesgo a lo largo del tiempo. MetLife Investment Management cuenta con más de 150 años de experiencia en inversiones y, hasta el 30 de junio de 2022, tenía $590.900 millones en activos totales bajo gestión.

Acerca de MetLife

MetLife, Inc. (NYSE: MET), a través de sus subsidiarias y filiales ("MetLife"), es una de las principales empresas de servicios financieros en el mundo, que ofrece seguros, rentas vitalicias, beneficios para empleados y gestión de activos para ayudar a los clientes individuales e institucionales a construir un futuro más seguro. Fundada en 1868, MetLife opera en más de 40 mercados en todo el mundo y ocupa posiciones de liderazgo en Estados Unidos, Japón, América Latina, Asia, Europa y Oriente Medio. Para más información, visite www.metlife.com.

Acerca de Affirmative Investment Management

Affirmative Investment Management (AIM) es una gestora de inversiones de renta fija de impacto global ambiental, social y de gobierno corporativo (ESG) con grandes capacidades de inversión de impacto, verificación, información y compromiso. Fundada en 2014, AIM se centra en la movilización de capital principal para abordar los desafíos relacionados con ESG. Su misión es gestionar carteras de renta fija que generen un impacto medioambiental y social positivo sin comprometer la rentabilidad financiera. El equipo altamente experimentado de AIM se centra exclusivamente en la inversión y la expansión del mercado de bonos de impacto con un enfoque riguroso para construir carteras de bonos de impacto y generar rendimientos.

Declaraciones prospectivas

Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa, que utilizan palabras tales como "hará avanzar/estaremos/mantendrá", "busca", "continúa", "planeada", "creemos" y "podemos", se basan en suposiciones y expectativas que implican riesgos e incertidumbres, incluidos los "Factores de riesgo" que MetLife, Inc. describe en sus presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Los resultados futuros de MetLife podrían diferir, y no asume ninguna obligación de corregir o actualizar ninguna de estas declaraciones.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220829005215/es/

Contacto

Para medios de comunicación: Dave Franecki +1-973-264-7465 dave.franecki@metlife.com

Jansel Murad (646) 722-6537 mim@dlpr.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.