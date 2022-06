Comunicado de prensa de Business Wire: Metabase Q

Metabase Q, la plataforma end-to-endlíder de ciberseguridad para compañías en América Latina, anunció hoy que John Watters, un líder y visionario en materia de ciberseguridad reconocido a nivel internacional, se ha unido a la Junta Directiva de la compañía como un miembro independiente e inversionista. Este anuncio se deriva de la reciente inversión de SYN Ventures, la única firma de capital de riesgo fundada y manejada exclusivamente por CISOs y ejecutivos de alto nivel de seguridad de compañías pertenecientes a la lista Fortune 500.

Watters aporta 20 años de liderazgo en ciberseguridad, incluyendo una amplia experiencia en conseguir excelencia operacional y haciendo escalables de forma global a organizaciones. Actualmente, Watters es Presidente y Director de Operaciones de Mandiant (NASDAQ: MNDT), adquirida por Google por $5.4 billones de dólares. Asimismo, se ha desempeñado en distintos roles relevantes dentro de la compañía, como Presidente del Consejo Consultivo de FireEye, Vicepresidente Ejecutivo y Director de Estrategia, Vicepresidente Ejecutivo de Servicios Globales e Inteligencia y Presidente de la división iSIGHT. Previo a ello, fundó y fue CEO de iSIGHT Partners durante 10 años hasta su adquisición por FireEye. Su empresa previa, iDEFENSE, era una firma de inteligencia de seguridad que adquirió Verisign en 2005. Watters ha invertido y participado en diversas Juntas Directivas de múltiples compañías de ciberseguridad sobresalientes, como TippingPoint, Archer Technologies, Netwitness, ThreatGrid, entre otras. Su experiencia y habilidades potenciarán la capacidad de Metabase Q para establecer un nuevo abordaje para los servicios administrados.

"Metabase Q es una de esas organizaciones que tienen la oportunidad excepcional de no solamente generar valor significativo para sus clientes, personal y accionistas, sino que también tiene el potencial de crear una compañía de ciberseguridad única para las necesidades de la comunidad latinoamericana", comentó Watters. "Estamos alineados en nuestra misión y estoy emocionado de ayudar al equipo a ejecutar su estrategia".

Metabase Q se construyó con la convicción de que la confianza del consumidor en servicios y productos es fundamental para el negocio. No obstante, conforme las compañías aceleran sus planes de innovación para participar en la economía digital, la seguridad frecuentemente se rezaga. Este problema es exacerbado de forma importante en regiones en desarrollo, como América Latina, que cuentan con un ecosistema de ciberseguridad emergente. Metabase Q ha aprovechado las lecciones aprendidas globalmente y está mejorando rápidamente el ecosistema de ciberseguridad a nivel de empresas y de la región. Metabase Q es pionera en un modelo más rápido y eficiente de ciberseguridad de servicios administrados, para potenciar la seguridad y fomentar la defensa colectiva regional a través del intercambio de información de inteligencia sobre amenazas y las mejores prácticas regulatorias.

"John ha sido por muchos años un visionario en temas de ciberseguridad y ha llevado de forma constante a que empresas generen ganancias predecibles y un crecimiento redituable", dijo Mauricio Benavides, CEO and Cofundador de Metabase Q. "Su decisión de unirse a nuestra Junta Directiva valida nuestra misión y la necesidad que existe en el mercado".

Acerca de Metabase Q:

Metabase Q lidera la ciberseguridad en América Latina, apoyando a clientes con una seguridad más rápida, más eficiente y escalable para acelerar la innovación digital. Combinada con servicios administrados, investigación y desarrollo, y las mejores tecnologías disponibles, Metabase Q es la fuente confiable para una ciberseguridad integral. La compañía invierte en desarrollar el talento y estándares con el apoyo de negocios globales y líderes gubernamentales para asegurar que América Latina tenga la mejor base de ciberseguridad para un crecimiento digital seguro.

