Comunicado de prensa de Business Wire: Mentimeter

Mentimeter, la plataforma líder en participación interactiva de audiencias, anunció hoy la ampliación de su sede norteamericana en Toronto, Canadá, con el nombramiento de Tobias Porseurd como director general para Norteamérica. La noticia llega tras el éxito de la ronda de financiación Series C de la compañía en 2022, cuyo objetivo fue apoyar su creciente adopción organizativa en Norteamérica. Mentimeter reportó un aumento interanual del 281 % en clientes y un aumento del 85 % en los ingresos de la región de América del Norte en 2022. Actualmente, el 30 % de los clientes globales de Mentimeter tienen base en los Estados Unidos y Canadá.

"Nuestro crecimiento sustancial en América del Norte significa el poder de permanencia de Mentimeter como una herramienta de participación interactiva en el lugar de trabajo después de la pandemia que aporte valor organizacional al impulsar un mejor rendimiento de los empleados, productividad y toma de decisiones informadas", afirmó Johnny Warström, cofundador y CEO de Mentimeter. "Estamos encantados de que Tobias lidere nuestros esfuerzos de expansión desde Toronto, ya que aporta un éxito probado en la ampliación de negocios que permitirá a nuestra fuerza de trabajo mantenerse al día con la creciente demanda de nuestra solución".

Para mantener el ritmo de la creciente demanda, la expansión de Mentimeter tiene como objetivo aumentar la plantilla en un 50 %, liderada por Porseurd, quien comenzó su carrera en Mentimeter en mayo de 2021 como director de adquisición de talentos en Estocolmo, Suecia. Durante ese tiempo, Porseurd fue responsable de la dirección estratégica y la gestión de la ampliación de SaaS y de garantizar que Mentimeter siga siendo un gran lugar para trabajar, ayudando a atraer a los empleados a un entorno inclusivo, divertido y colaborativo. A través de esta función, Porseurd ayudó a contratar a más de 100 empleados en menos de 12 meses. Antes de unirse a Mentimeter, fue cofundador y miembro del consejo de Talent Eye, una empresa de captación de talentos que ofrece soluciones e intervenciones a los empleados. Recientemente se ha trasladado a Toronto, Canadá, con su familia.

"Mentimeter valora la creación de conexiones significativas con sus clientes, que comienza con la proximidad", afirmó Porseurd. "Como director general de Norteamérica, tengo la intención de adoptar un enfoque holístico para construir y profundizar las relaciones con los clientes norteamericanos y capacitar a nuestra base de clientes para crear una fuerza de trabajo positiva, solidaria y productiva. También me entusiasma ampliar nuestra oficina incorporando a los mejores talentos de la zona para ofrecer nuestra innovadora oferta a empresas de todos los tamaños, así como a universidades".

Acerca de Mentimeter:

Mentimeter, una de las principales plataformas de participación interactiva de la audiencia, facilita la recopilación de aportaciones y su visualización en tiempo real, transformando a un público pasivo en colaboradores activos. Mentimeter está cambiando radicalmente la cultura de las presentaciones, conferencias y talleres en los negocios y la educación, pasando del verbo a la acción. Ya sea de forma presencial, remota o híbrida, Mentimeter crea una experiencia única, transparente y atractiva para todos. Desde su lanzamiento en 2012, los usuarios han recopilado opiniones, preguntas y pensamientos a través de más de 35 millones de presentaciones utilizando la plataforma Mentimeter.

Contacto

Thomas Dawson, Especialista en comunicación de Mentimeter Correo electrónico: thomas.dawson@mentimeter.com Teléfono: +46791014262

