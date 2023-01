Comunicado de prensa de Business Wire: Megaport Limited

Megaport Limited (ASX: MP1) ("Megaport"), proveedor líder mundial de redes como servicio (NaaS), anunció hoy que Megaport ha recibido la designación socio de Outposts Ready de Amazon Web Services (AWS) como parte del programa AWS Service Ready. Ahora, los clientes de AWS pueden aprovechar la red privada global de Megaport definida por software para conectar con seguridad los racks de Outposts a los puntos de servicio AWS Direct Connect, lo cual facilita las migraciones y las operaciones a Outposts de las aplicaciones, haciéndolas más confiables y eficaces.

El programa AWS Service Ready les ofrece a los clientes las soluciones de software de socios de AWS que han superado la verificación técnica y se destacan por tener una arquitectura sólida, además de haber demostrado su éxito con los clientes. Los socios de AWS Outposts Ready suministran productos que funcionan con las instalaciones de Outposts. Estos productos han sido probados por Outposts y siguen las prácticas recomendadas de seguridad y arquitectura de AWS. En el marco de este programa, las soluciones de Megaport se recomiendan con total confianza, en función de la verificación técnica y de las pruebas efectuadas por AWS Partner Solutions Architects.

"Estamos encantados de haber sido nombrados socios de AWS Outposts Ready", manifestó Vincent English, director ejecutivo de Megaport. "Muchos de nuestros clientes ejecutan aplicaciones que tienen requisitos de baja latencia y deben ejecutarse en las instalaciones; usar Megaport para conectar de forma privada los racks de Outposts a los puntos de servicio AWS Direct Connect garantiza que estas aplicaciones se ejecuten de forma confiable y tengan un rendimiento excelente".

Los clientes de Megaport y Outposts pueden disfrutar de las siguientes ventajas:

-- Service Ready: La designación AWS Service Ready significa que la solución ha sido probada, validada y comprobada por AWS.

-- Resistencia de la red: La solución de Megaport para rack de Outposts facilita una arquitectura redundante para la conectividad crítica de la región de AWS.

-- Más opciones de centros de datos: La solución de Megaport para rack Outposts permite al cliente elegir el operador de centro de datos y el punto de ubicación deseados con menos restricciones. Hay más de 100 operadores de centros de datos y más de 780 puntos de ubicación en todo el mundo..

Los clientes de Megaport y Outposts pueden utilizar sus propios equipos de red, por ejemplo, los routers y switches, dentro de los centros de datos donde están desplegados sus racks Outposts o utilizar Megaport Cloud Router (MCR), un servicio de enrutamiento virtual, para el enrutamiento dinámico de BGP a AWS Direct Connect. Con MCR, una empresa puede reducir la cantidad de hardware, espacio y energía que demanda una instalación híbrida en la nube, utilizando AWS Direct Connect y racks Outposts.

"Tener la capacidad de aumentar el ancho de banda siempre que lo necesitemos nos permite escalar nuestros sistemas de visualización deportiva a gran velocidad y pagar solo por lo que necesitamos: esa es la parte más sorprendente de utilizar Megaport para conectarse a AWS", aseguró John Rendall, director de tecnología e innovación de Animation Research Ltd y Virtual Eye, una empresa de producción de gráficos deportivos ganadora de numerosos galardones.

"Nos llena de entusiasmo que Megaport sea uno de nuestros primeros socios de AWS en lograr una designación AWS Outposts Ready", subrayó Mike Davis, director de Outposts GTM Spec de AWS WWSO Compute. "Esta nueva validación ayudará a los clientes de AWS Outposts a aprovechar la conectividad flexible y privada en AWS Outposts, para optimizar al máximo sus intalaciones híbridas en la nube".

Acerca de Megaport

Megaport es proveedor líder de soluciones de redes como servicio (Network as a Service, NaaS). La red global definida por software (SDN) de la compañía ayuda a las empresas a conectar rápidamente su red a los servicios a través de un portal fácil de usar o nuestra API abierta. Megaport ofrece capacidades de red ágiles que reducen los costos operativos y aumentan la velocidad de comercialización en comparación con las soluciones de red tradicionales. Megaport colabora con los principales proveedores de servicios en la nube del mundo, así como con los operadores de centros de datos, integradores de sistemas y proveedores de servicios gestionados más destacados del mundo. Megaport es una empresa que cuenta con la certificación ISO/IEC 27001.

