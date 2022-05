Comunicado de prensa de Business Wire: Medisca

El 16 de marzo de 2022, Medisca, un proveedor global de insumos y equipos farmacéuticos, suscribió un acuerdo de exclusividad con SUANFARMA, un fabricante y distribuidor de insumos farmacéuticos de origen europeo, para el suministro y la distribución mundial de Thyroid Powder, USP, aprovechando su alianza exclusiva con el fabricante farmacéutico Sichuan Deebio Pharmaceutical Co., Ltd (Deebio).

"La alianza con Deebio, concretada en junio de 2021, fue un enorme avance para la industria de formulaciones magistrales farmacéuticas, ya que nos permitió proteger y estabilizar el suministro de Thyroid Powder de alta calidad para el mercado estadounidense", afirmó Panagiota Danopoulos, vicepresidenta sénior global de estrategia e innovación de Medisca.

"Luego del lanzamiento al mercado, nos dimos cuenta inmediatamente de que la demanda de Thyroid Powder se extendía más allá de nuestros canales de distribución usuales a farmacias de formulaciones magistrales", prosiguió Danopoulos. "Y tuvimos la capacidad de escalar el suministro para que este ingrediente crítico esté accesible para distintos mercados, canales y pacientes en todo el mundo. Una necesidad que ahora podremos satisfacer gracias a nuestra alianza con SUANFARMA".

Al ya ser socio y proveedor de ingredientes para Medisca, el acuerdo con SUANFARMA supuso el fortalecimiento de una relación simbiótica y establecida entre dos empresas que tienen un compromiso de clase mundial con la calidad, el servicio y el precio.

"Los estándares de calidad fijados, la transparencia generada y el compromiso establecido entre Medisca y Deebio es lo que nos brindó la confianza de elegir a Medisca como principal proveedor de Thyroid Powder, USP", señaló Gustavo Adolfo Porras, jefe de ventas para América del Norte de SUANFARMA. "Esperamos poder seguir expandiendo nuestra sólida alianza con Medisca".

Para Medisca, la misión es simple: impulsar el acceso a productos calificados en todo el mundo mediante el desarrollo de alianzas estratégicas alineadas con los mismos estándares de calidad, constancia y asequibilidad que la definen como empresa.

Medisca sigue siendo el principal proveedor de Thyroid Powder, USP a farmacias de formulaciones magistrales. Disponible para compra en línea aquí.

SUANFARMA ahora optimizará la distribución del suministro de Thyroid Powder, USP de Medisca a otros canales y mercados.

Acerca de MEDISCA®

MEDISCA es un líder global en el sector de salud, con presencia establecida en formulaciones magistrales farmacéuticas y avances en los sectores de laboratorios científicos, cosméticos y otras industrias relacionadas con la salud. Durante más de 30 años, MEDISCA ha estado prestando servicios a farmacias e instituciones de salud aliadas con productos de vanguardia y un compromiso apasionado, desarrollando una red mundial dedicada a la medicina personalizada. A través de relaciones genuinas, experiencias fluidas, procesos cómodos y alianzas estratégicas globales, MEDISCA ofrece productos innovadores y de la máxima calidad, servicios líderes en la industria y sistemas de soporte de clase mundial. Para más información, visite www.medisca.com y síganos en Twitter en @medisca.

Acerca de SUANFARMA

Fundado en 1993, SUANFARMA es un socio de ciencias biológicas B2B especializado en el desarrollo, la producción y la comercialización de ingredientes para las industrias farmacéutica, veterinaria y nutracéutica. industries. Nuestras instalaciones cumplen con las regulaciones más estrictas existentes en la industria farmacéutica. Con el apoyo de una red comercial fuerte y consolidada y 12 oficinas locales de ubicación estratégica en todo el mundo, SUANFARMA ofrece sus servicios a más de 3000 clientes activos en más de 80 países. Para más información, visite www.suanfarma.com.

Panagiota Danopoulos Vicepresidenta sénior global de estrategia e innovación de Medisca www.medisca.com 1-800-665-6334

