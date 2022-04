Comunicado de prensa de Business Wire: Medi-Globe Group

El Grupo Medi-Globe comenzó una colaboración revolucionaria de investigación con el Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) francés en Estrasburgo. El objetivo de la colaboración es desarrollar el primer software de inteligencia artificial del mundo en detectar enfermedades pancreáticas en los exámenes de ultrasonido endoscópico. Con esta sociedad industrial con el IHU, el Grupo Medi-Globe amplía aún más su posición como líder en innovación en diagnósticos y terapias mínimamente invasivos.

Groundbreaking research cooperation completed: The Medi-Globe Group and the IHU Strasbourg are developing the world's first AI software for detecting pancreatic diseases. Marc Jablonowski (5th from left), CTIO at the Medi-Globe Group and Dr. Markus Schönberger (5th from right), Director Business Development at the Medi-Globe Group, and the team and the CEO of IHU, Benoit Gallix (4th from right) are delighted. Copyright: Medi-Globe Group

El gerente general del Grupo Medi-Globe, Martin Lehner, expresa: "Junto con los investigadores del IHU, desarrollaremos el primer software del mundo en diagnosticar enfermedades del páncreas hasta llegar a la madurez del mercado. La tecnología clave en este proyecto es la inteligencia artificial".

"Nos complace anunciar esta colaboración especial con el Grupo Medi-Globe. Es un paso importante para lograr nuestro objetivo de ser líderes tecnológicos en la aplicación de la inteligencia artificial en la detección temprana de enfermedades pancreáticas. Nuestro objetivo es proporcionar tecnologías que ayuden a los médicos a tener el mejor resultado para sus pacientes", explica Benoit Gallix, gerente general del IHU de Estrasburgo.

Se viene un acontecimiento importante en el diagnóstico de cáncer de páncreas

Las enfermedades del páncreas pueden tener consecuencias graves para los pacientes y son difíciles de diagnosticar para los médicos. La detección temprana es fundamental para que el paciente tenga más probabilidades de supervivencia. En Europa, al día de hoy, el 90 por ciento de los pacientes diagnosticados con cáncer de páncreas mueren.

"En el futuro, con la ayuda de la inteligencia artificial, podremos poner la experiencia de los mejores gastroenterólogos del mundo a disposición de todos los médicos. Si nuestra cooperación con el IHU tiene éxito, podremos revolucionar el diagnóstico de las enfermedades pancreáticas", agrega Marc Jablonowski, Director de Tecnología e Innovación del Grupo Medi-Globe.

Acerca del Grupo Medi-Globe

Medi-Globe Group es un grupo innovador de tecnología médica, de rápido crecimiento y con orientación internacional en los campos de la urología, la gastroenterología y la neumología. La sede central se encuentra en Achenmuehle, en Baviera. Unos 670 empleados trabajan para el Grupo Medi-Globe en Alemania, Francia, la República Checa, China, Brasil, los Países Bajos y Austria. Entre sus clientes se encuentran diversas clínicas universitarias, clínicas especializadas, centros médicos especiales y especialistas en gastroenterología, urología y neumología en unos 120 países del mundo. Los directores generales son Martin Lehner (Director general), Christian Klein (Director de operaciones), Dr. Nikolaus König (Director financiero) y Marc Jablonowski (Director de informática).

