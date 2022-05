Comunicado de prensa de Business Wire: Medi-Globe Group

Las enfermedades del páncreas pueden tener graves consecuencias para los pacientes y son difíciles de diagnosticar. La detección precoz es crucial para las posibilidades de supervivencia del paciente. Actualmente, en Europa, más del 90 % de los pacientes mueren de cáncer de páncreas en los primeros cinco años tras el diagnóstico. El Grupo Medi-Globe, empresa internacional líder en tecnología médica con sede en Achenmühle (Baviera), desarrollará, en colaboración con el Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) francés de Estrasburgo, el primer software de inteligencia artificial del mundo para la detección de enfermedades del páncreas en exámenes de ecografía endoscópica (EUS). La inteligencia artificial es la tecnología clave. En el marco de los estudios clínicos a gran escala previos a su introducción en el mercado, el software de IA se está sometiendo a pruebas clínicas con pacientes, llamadas primeras aplicaciones en humanos.

"El nuevo software tiene el potencial de revolucionar el diagnóstico de las enfermedades pancreáticas y, sobre todo, el diagnóstico del cáncer de páncreas. Eso sería un sueño para la sociedad en su conjunto y un hito importante en la medicina y en la tecnología médica", afirma el Prof. Dr. Leonardo Sosa Valencia, uno de los gastroenterólogos más importantes del mundo y experto destacado en el campo de la detección de enfermedades pancreáticas.

El software de IA reúne la experiencia clínica de los gastroenterólogos más experimentados del mundo, e integra los conocimientos de innumerables exámenes EUS del páncreas en un algoritmo y los transforma para utilizarse en la ecografía endoscópica. El conocimiento experto se utiliza para entrenar una red neuronal según el método de aprendizaje profundo. Para el diagnóstico, es crucial reconocer las áreas con alteraciones patológicas en el páncreas en una etapa temprana para que una biopsia con aguja fina pueda tomar con precisión muestras de tejido para análisis posteriores y como base para el tratamiento a aplicarse.

"Con el software de IA, en el futuro podremos proporcionarles a los gastroenterólogos un experto virtual y darles la oportunidad de mejorar significativamente los diagnósticos para determinar el tratamiento. Ya se obtuvieron muy buenos resultados en las primeras aplicaciones clínicas. Se detectaron pequeñas lesiones, incluso en casos complejos. Esto da a los médicos tratantes y, sobre todo, a los pacientes grandes esperanzas de mejorar la atención a los pacientes a medio plazo", afirma el Dr. Markus Schönberger, Director de desarrollo de negocio del Grupo Medi-Globe.

