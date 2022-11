Comunicado de prensa de Business Wire: Maxon

Maxon, desarrolladores de soluciones de software profesional para editores, cineastas, diseñadores de movimiento y artistas de efectos visuales, anunciaron hoy varias actualizaciones de la línea de productos de la compañía. El lanzamiento de noviembre de 2022 presenta una nueva característica increíblemente atractiva para Cinema 4D: Pyro. Pyro permite a los artistas crear fuego, humo y explosiones, simulados fácilmente usando GPU o CPU. Otras funciones de Cinema 4D incluyen una cámara Redshift integrada y simetría radial para el modelado. Forger amplía sus funciones de modelado profesional al agregar las capacidades avanzadas de simetría de Cinema 4D. La última versión de VFX mejora Real Lens Flares con elementos más naturales, agregando efectos suciedad y difracción a la simulación óptica. Y la última versión de Trapcode ofrece una interfaz de usuario interactiva y actualizada para las curvas y los degradados de color de Particular.

Maxon One Receives New Features and Improvements in November Release: Cinema 4D receives new Pyro tool, Trapcode Particular shines in an updated UI, the first full version of Real Lens Flares is released and Forger expands professional modeling capabilities. (Graphic: Business Wire)

Cinema 4D 2023.1Cinema 4D presenta una característica completamente nueva: ¡Pyro! Sube el calor y despliega el potencial con Pyro para crear fuego, humo y explosiones que interactúan con fuerzas, telas y cuerpos blandos.

-- Pyro permite a los artistas emitir humo, fuego y explosiones desde cualquier objeto o spline de Cinema 4D y simular rápidamente los efectos en la GPU o la CPU. La densidad del humo, la temperatura del fuego y más parámetros se pueden controlar para dirigir la simulación artísticamente. Gracias a la perfecta integración de Pyro con el Sistema de simulación unificado de Cinema 4D, los cuerpos blandos y de tela se pueden encender y avivar las llamas.

-- La nueva cámara RS integrada de Cinema 4D hace que sea aún más fácil obtener la toma perfecta, gracias a los controles físicos intuitivos de la cámara y la configuración del efecto Redshift. Una nueva opción de ajuste de sensor facilita el renderizado con overscan o adapta composiciones para varias relaciones de aspecto.

-- Con la nueva simetría radial, los artistas pueden modelar interactivamente cualquier cosa redonda definiendo una cantidad de cortes y desplazamientos..

-- Se mejoró la vista previa de la vista de los materiales Redshift, con soporte para texturas animadas, rampas y nodos de corrección de color.

-- Se ha mejorado la compatibilidad con selecciones de polígonos procedurales y mapas de vértices en generadores y ahora también incluye compatibilidad con selecciones de puntos y bordes basadas en campos.

Forger 2023.1Forger continúa brindando las capacidades integrales de modelado de Cinema 4D al iPad con la incorporación del modelado en Simetría.

-- Refleje sus modelos en Forger con simetría en esta nueva versión y disfrute de una experiencia de modelado en el iPad más cercana que nunca a lo que ofrece Cinema 4D en el escritorio.

VFX 2023.1La última versión de VFX presenta la primera versión completa de Real Lens Flares. Con suciedad y difracción, puede hacer que su lente se vea sucia y agregar efectos ondulantes a cada elemento de reflejo del destello de la lente.

-- El primer lanzamiento completo de Real Lens Flares contiene nuevas funciones y mejoras de rendimiento. Dado que nuestro motor ha sido probado en el campo desde su lanzamiento, se puede garantizar la compatibilidad con versiones anteriores de los ajustes preestablecidos y del proyecto.

-- Se han agregado docenas de preajustes nuevos, así como prescripciones de lentes base, a Real Lens Flares

-- Suciedad hace que una lente sucia brille con la luz que se refleja en el vidrio, lo que permite al usuario elegir entre múltiples texturas diferentes.

-- La Difracción ocurre cuando la luz se dobla alrededor del borde de una apertura, agregando un efecto de ondulación en nuestros reflejos, mientras suaviza sutilmente el renderizado.

Trapcode 2023.1Trapcode 2023.1 ofrece una interfaz de usuario completamente renovada y mejorada para las curvas Particular y los gradientes de color, así como nuevos ajustes preestablecidos de bloque emisor para comportamientos de Form y rendimiento mejorado.

-- Las nuevas interfaces de usuario de gradiente de color y curvas de Particular hacen que sea más fácil que nunca controlar y dirigir artísticamente el aspecto de las partículas. Se inspiró fuertemente en Cinema 4D para que los usuarios de Maxon One se sientan como en casa usándolos..

-- Se agregaron cuatro nuevos ajustes preestablecidos de comportamiento de Form al bloque emisor del Diseñador dentro de Particular para acelerar el proceso creativo.

-- Se han agregado varias mejoras a la migración de proyectos más antiguos, así como mejoras en la física de rebote.

-- Interactividad drásticamente mejorada con la herramienta Lápiz de Curva, lo que permite a los usuarios obtener los resultados deseados más rápidamente mientras tienen un mejor control sobre su curva, gracias a la selección de múltiples puntos de curva, los controles mejorados de ubicación de punto de curva y más.

-- Los usuarios ahora pueden guardar, cargar y compartir sus propios ajustes preestablecidos de curvas y degradados personalizados.

-- Los degradados de color rediseñados brindan una experiencia más receptiva, mayor precisión y flexibilidad en la creación de degradados

CápsulasMaxon continúa brindando valiosos activos de Capsule que los suscriptores pueden usar como un impulso creativo. Los artistas ahora pueden componer fácilmente una toma de producto con el nuevo Backdrop Primitive. Un nuevo Square Star Spline y FUI Ring Spline crean una variedad de formas de cruz y retícula para gráficos FUI.

Cineware para UnrealUna integración actualizada de Cineware para Unreal ahora es compatible con Cinema 4D 2023.1 y Unreal Engine 5.0.3. Importe fácilmente archivos C4D a Unreal y realice cambios sin salir del entorno del motor.

Acerca de MaxonMaxon crea soluciones de software poderosas pero accesibles para los creadores de contenido que trabajan en diseño 2D y 3D, gráficos en movimiento, efectos visuales y visualización. La innovadora cartera de productos de Maxon ayuda a los artistas a potenciar sus flujos de trabajo creativos. Nuestras líneas de productos incluyen la galardonada suite de modelado 3D Cinema 4D, tecnología de simulación y animación, la aplicación de escultura móvil Forger de creatividad en movimiento, la diversa líneas de productos de Red Giant con edición revolucionaria, diseño de movimiento, herramientas de filmmaking, el renderizador Redshift increíblemente rápido y de vanguardia; y ZBrush, la solución de pintura y escultura digital estándar de la industria.

El equipo de Maxon está compuesto por personas divertidas y apasionadas que creen en la construcción y el empoderamiento de una comunidad artística exitosa. Desde nuestros eventos populares e inclusivos hasta nuestros recursos educacionales de Cineversity, en Maxon reconocemos que desarrollar conexiones sólidas con los creativos y fomentar su crecimiento profesional es fundamental para la capacidad de Maxon de mantenernos al tanto de las tendencias de la industria y brindar un mejor servicio a los clientes.

Maxon forma parte del Grupo Nemetschek.

