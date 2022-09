Comunicado de prensa de Business Wire: Maxon

Maxon, desarrolladores de soluciones de software profesional para editores, cineastas, diseñadores de movimiento y artistas de efectos visuales, anunciaron hoy una serie de actualizaciones para la línea de productos de la compañía. Con esta importante actualización de otoño de 2022, Maxon One recibe una amplia gama de nuevas funciones y mejoras. Cinema 4D 2023 presenta algunas de las características más solicitadas, incluidos avances dramáticos en simulación, modelado con simetría, gestión de activos mejorada y soporte OCIO nativo. El equipo de Redshift continúa con su vertiginoso ritmo de desarrollo al agregar Stacked Materials. Forger ahora admite flujos de trabajo profesionales completamente nuevos con la incorporación del motor de modelado poligonal de Cinema 4D. Red Giant agregó efectos de texto para Universe, nuevos sprites para Trapcode y actualizaciones de rendimiento para VFX. Los movimientos de Maxon se renuevan. Y Maxon continúa agregando valor a su iniciativa Capsules con nuevos activos para Cinema 4D.

Cinema 4D

Cinema 4D 2023 presenta nuevas características, incluido el modelado de simetría, así como mejoras en el Sistema de simulación unificado. Los puntos destacados incluyen:

-- El sistema de Cinema 4D El sistema de simulación unificado ahora incluye cuerpos blandos y nuevas opciones de animación mixtay pegajosa.

-- Las etiquetas Mapas de Vértices y Color Vértices controladas por Campos ahora funcionan en la mayoría de los generadores, lo que permite a los artistas usar elementos de procedimiento al crear efectos llamativos..

-- Modelando con Simetría permite cambios reflejados en el modelo. Los usuarios pueden definir la simetría utilizando la cuadrícula global, el eje del objeto, un plano de trabajo personalizado o incluso la topología del modelo.

-- OpenColorIO permite a los artistas aprovechar al máximo el espacio de color cinemático ACEScg y una canalización de color unificada en todas las herramientas de Maxon. El soporte de Redshift OCIO se integra a la perfección con la configuración de Cinema 4D.

-- Visualizar Carpetas en el navegador de recursos permite el almacenamiento de activos en cualquier parte del sistema de archivos.

-- El mejorado GoZ bridge permite a los artistas transferir fácilmente modelos entre C4D y ZBrush, lo que facilita más que nunca renderizar esculturas con fotorrealismo.

Redshift

-- Esquinas Redondeadas para Redshift CPU (anteriormente solo en Redshift GPU).

-- Modo Random Walk para obtener mejores detalles, colores y una dispersión del subsuelo más precisa. Ideal para piel, cera y jade..

-- Principales desarrollos en los últimos meses para mejorar la tecnología de volumen. Nuevos controles de sombreado de cuerpo negro para recrear VDB de fuego y humo de aspecto realista con colores de emisión basados en la temperatura. La introducción de la anisotropía volumétrica para controlar cómo reaccionan los volúmenes a la dirección de la luz entrante.

-- Material Stacking para decals, mezclado de materiales y remapeado de texturas.

Forger

Forger ahora incluye el motor de modelado poligonal probado y rico en funciones de Cinema 4D para que los artistas puedan construir modelos de superficie dura altamente sofisticados en Forger..

-- Herramientas Modelado Poligonal para extruir puntos, bordes o polígonos, biselar bordes, crear inserciones en caras y unir partes de un modelo y más, justo dentro de Forger.

-- Una transición perfecta entre estas nuevas herramientas de modelado y las herramientas de escultura 3D orgánicas e intuitivas por las que Forger es famoso, lo convierte en una herramienta poderosa para cualquier creador 3D..

-- Gizmo 3D On-screen proporciona acciones útiles como moverse a lo largo de un eje, rotar, escalar y transformar.

-- Los artistas ahora pueden mover su trabajo entre Forger y Cinema 4D utilizando la nueva función Compartir.

Red Giant

La nueva versión de Red Giant incluye actualizaciones para casi todas las herramientas y más de 100 nuevos ajustes preestablecidos para generadores y efectos de texto brillantes..

Trapcode

-- Trapcode proporciona más de 75 nuevos sprites animados para formas y ráfagas 2D.

-- . El tiempo de carga de Particular Designer se ha mejorado drásticamente..

Magic Bullet

-- Magic Bullet 2023 agrega las herramientas Halation y Diffusion lanzadas recientemente a Looks en Cinema 4D.

-- Mejorado flujo de trabajo en Looks C4D en modo OCIO.

-- Mejoras importantes en Looks integration en Unreal Engine 5.

-- Denoiser está ahora disponible para Final Cut Pro y máquinas compatibles con Apple M1.

VFX

-- Red Giant VFX 2023 ofrece mayor rendimiento y estabilidad.

-- Bug fixes para Supercomp, Primatte, Real Lens Flares y más.

Universe

-- Universe 2023 proporciona soporte adicional para capas alfa en Avid Media Composer. Genere efectos de texto, mates de pista y más.

-- Universe 2023 viene con más de 100 nuevos ajustes preestablecidos para generadores.

Moves by Maxon

La última actualización de Moves by Maxon hace que sea aún más fácil capturar los movimientos de la cara y el cuerpo, y brilla con un aspecto completamente nuevo..

-- Actualizaciones para capturar flujos de trabajo y estabilidad.

-- Capture objetos, deje el trabajo a un lado y reanude la captura en un momento posterior.

-- Las texturas de la cara y el cuerpo capturadas se pueden revisar en la aplicación.

-- Nuevo look para Moves: el producto ahora brilla en los colores de Maxon, rojo y negro.

Maxon Capsules

Como parte de los esfuerzos continuos de Maxon para brindar un gran valor a los suscriptores de Maxon One, la compañía lanzó una serie de ocho mesas de café para Cinema 4D en el Gestor de Recursos.

-- Todas las mesas de café de la biblioteca de recursos clásica de Cinema 4D se han optimizado y retexturizado para su uso con Redshift.

-- Los suscriptores de Maxon One y Cinema 4D obtienen acceso a estos recursos libres de derechos para usar en sus proyectos.

