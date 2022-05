Comunicado de prensa de Business Wire: Mawi DNA Technologies

Mawi DNA Technologies (Mawi), una empresa de dispositivos médicos que se centra en el desarrollo de tecnologías innovadoras para el biomuestreo, ha lanzado NextSWAB?, un hisopo de plástico 100 % de calidad médica diseñado y fabricado en EE. UU. Mawi lanzó este nuevo producto en respuesta a la escasez de hisopos para la COVID-19. Está diseñado para una recolección de alta eficiencia sin la posibilidad de contaminación por el pegamento o las fibras utilizadas en los bastoncillos de algodón que pueden inhibir los ensayos basados en la PCR (reacción en cadena de la polimerasa). NextSWAB? está optimizado actualmente para la recolección de muestras nasales con validación para otros tipos de muestras en curso.

"El aplicador de muestreo estéril NextSWAB? tiene seis pulgadas de largo con un diseño de cabeza único ubicado en el extremo distal", dijo el Dr. Bassam El-Fahmawi, director ejecutivo de Mawi. "La cabeza del hisopo tiene dos canales separados por un tabique que retiene el material nasal recolectado que luego se puede liberar en los medios de transporte con un movimiento suave. El cabezal flexible se adapta a las grietas con facilidad y eficacia. Este permite la recolección de muestras nasales anteriores con una incomodidad mínima para el usuario suficiente para obtener un resultado significativo", agregó el Dr. El-Fahmawi.

El NextSWAB? es compatible con muchos tubos de transporte de muestras, lo que lo hace ideal para la agrupación de muestras de hisopos múltiples en un solo tubo. Sin embargo, para lograr resultados óptimos, es más efectivo cuando se usa junto con la tecnología de recolección de muestras iSWAB-Microbiome-EL de Mawi, que permite a los usuarios omitir el paso de extracción de ARN (ácido ribonucleico) en las pruebas moleculares de la COVID-19. Se puede agregar una segunda muestra nasal al mismo tubo creando una muestra más concentrada para mejorar la confiabilidad general de la prueba. El NextSWAB? viene listo para usar y no requiere ninguna preparación para la recolección de muestras.

"Nuestro NextSWAB? libera completamente su contenido en los medios de transporte de muestras, lo que elimina la necesidad de transportar el hisopo con la muestra", señaló el Dr. El-Fahmawi. "Una muestra líquida totalmente concentrada puede procesarse rápidamente con sistemas robóticos de manipulación de líquidos o cualquier flujo de trabajo de laboratorio. Durante las pruebas iniciales de I+D, el diseño único y pendiente de patente del cabezal ha demostrado una mayor eficiencia de recogida de muestras nasales (parte media del cornete y narinas anteriores) que los hisopos agrupados", dijo.

Con la demanda de hisopos para la recolección de muestras de la COVID-19, la línea de la cadena de suministro del NextSWAB? es confiable y estable gracias a la construcción de plástico moldeado y su fabricación en EE. UU. Para obtener más información sobre NextSWAB?, visite www.mawidna.com.

Acerca de Mawi DNA Technologies

Mawi DNA Technologies, fundada en el 2013, ha desarrollado y comercializado la tecnología iSWAB, sistema innovador para la recolección de muestras biológicas. La misión de Mawi es mantener la integridad de las muestras de cualquier parte del mundo a temperatura ambiente, lo que permite una verdadera diversidad de muestras en cualquier segmento geográfico o de población. At Mawi, The Future of Biosampling is Here?. Para obtener más información, visite http://www.mawidna.com.

Contacto

Inversores: Jerome David, VP de Ventas y Mercadeo 510-256-5186, j.david@mawidna.com

Contacto con los medios de comunicación: Susan Tellem, APR, RN, BSN 310-313-3444, envíe un mensaje de texto o llame al 310-613-3504 susan@tellemgrodypr.com

