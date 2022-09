Comunicado de prensa de Business Wire: Mavenir

Mavenir, el proveedor de software de red que construye el futuro de las redes con software nativo de la nube para ejecutar en cualquier nube y transforma el modo en que el mundo se conecta, anunció hoy la revelación de su última celda pequeña 5G en el próximo evento del Congreso de Tecnología Móvil de la India (India Mobile Congress) (IMC) que se realizará en Pragati Maidan, Nueva Delhi.

La celda pequeña 5G de Mavenir (E511) es un producto aplicable a nivel global, con la flexibilidad de apoyar tanto las arquitecturas ORAN distribuidas como las descentralizadas. Construidas en una base de instalación establecida de más de 2 millones de unidades de celdas pequeñas desplegadas a nivel global, la celda pequeña 5G forma parte de una cartera de celdas pequeñas en expansión que aprovecha la solución RAN completa de Mavenir que incluye un sistema de gestión y unidad central (Central Unit, CU) comunes. Esta flexibilidad, amalgamada con el aprovisionamiento sin necesidad de intervención, una solución de fácil implementación, económica y de alta capacidad es ideal para una variedad de casos de uso de implementación, que incluye empresas tales como oficinas, minoristas, depósitos, fabricación y espacios públicos.

Puneet Sethi, vicepresidente sénior y gerente general de Negocios de Red de Acceso de Radio de Mavenir expresó: "Al agregar la celda pequeña 5G a la cartera de productos de Mavenir, hemos completado nuestra oferta de celdas pequeñas basadas en Open RAN, actualizables por software, Multi-G (2G/3G/4G/5G) que permiten a los CSP mejorar su capacidad y cobertura de red más allá de los casos de uso interno. En este momento, la E511 se está sometiendo a pruebas de laboratorio en toda India, Europa y los EE. UU.".

Una demostración de productos en vivo mostrará la celda pequeña 5G en una configuración de redes privadas neutras en el 5G SA Core de Mavenir que tendrá lugar en el Congreso de Tecnología Móvil de la India, en el pabellón Núm. 4.4 de Mavenir. Haga clic aquí para solicitar una reunión y una demostración.

Mavenir está construyendo el futuro de las redes, es pionera en tecnología de avanzada y se centra en la visión de una sola red automática basada en software que se ejecuta en cualquier nube. Como único proveedor de la industria de software de red integral nativa de nube, Mavenir está centrada en transformar la forma en que el mundo se conecta, al acelerar la transformación de la red de software para más de 250 empresas y proveedores de servicios de comunicación en más de 120 países, que atienden a más del 50 % de los suscriptores del mundo.www.mavenir.com.

