Comunicado de prensa de Business Wire: Mavenir

Mavenir, el proveedor de software de red que construye el futuro de las redes con soluciones nativas en la nube que se ejecutan en cualquier nube, en colaboración con Qualcomm Technologies, Inc. ha anunciado hoy el lanzamiento de su unidad de antena activa (AAU) OpenBeam? de entrada múltiple, salida múltiple (MIMO) masiva (mMIMO) 32TRX de próxima generación, que incorpora la plataforma Qualcomm QRU100 5G RAN. Entre sus ventajas destaca la eficiencia energética, líder en el sector, gracias a la tecnología basada en IA, que mejora el rendimiento de la red para impulsar la transición hacia redes modernas, ya que ayuda a los operadores a simplificar y reducir el costo total de propiedad de las implementaciones 5G.

La nueva generación OpenBeam mMIMO 32TRX AAU de Mavenir es una unidad de radio (O-RU) de alto rendimiento basada en O-RAN que ofrece una potencia de salida de 320 W y cuenta con 192 elementos de antena. Su diseño responde a la creciente demanda de redes de alta eficiencia y alto rendimiento que puedan soportar el crecimiento exponencial del tráfico de datos, tanto en escenarios de RAN compartida como de operador único. Con un enfoque centrado en características de eficiencia energética basadas en la inteligencia artificial, la AAU es un componente clave del compromiso de Mavenir para ayudar a reducir la huella de carbono de las redes móviles.

La plataforma Qualcomm QRU100 5G RAN es un producto diseñado pensando en la innovación. Aplica la experiencia móvil de 5G líder para apoyar la infraestructura celular con múltiples funciones que combina un potente rendimiento con una eficiencia energética superior. Esta nueva solución, que fusiona la plataforma Qualcomm QRU100 5G RAN con la experiencia de Mavenir en ingeniería de hardware e innovación de software, ofrecerá a los operadores la posibilidad de mejorar la cobertura, aumentar la capacidad general de la red y aprovechar al máximo el potencial transformador de la tecnología 5G.

Mavenir y Qualcomm Technologies se comprometen a seguir superando los límites de la tecnología para ofrecer soluciones innovadoras que satisfagan las necesidades de sus clientes y contribuyan a un futuro sostenible.

"Con la solución de Mavenir, Open RAN se sitúa a la vanguardia de la tecnología de radio, se enriquece el ecosistema con nuevos actores y nos permite ofrecer una gran experiencia al cliente. La colaboración de Mavenir con Qualcomm Technologies ha dado lugar a una solución puntera en el mercado y que aporta un nuevo nivel de excelencia al espacio Massive MIMO en términos de eficiencia energética y rendimiento", afirma Paco Martín, responsable de Open RAN en Vodafone Group.

"Este anuncio marca otro hito clave en el compromiso de Mavenir de cumplir lo prometido en materia de innovación de Open RAN", afirmó Pardeep Kohli, presidente y director ejecutivo de Mavenir. "Esta colaboración entre Mavenir y Qualcomm Technologies ha dado como resultado una solución de gran eficiencia energética que no solo es líder en el sector, sino que destaca incluso frente a alternativas patentadas. Juntos, Mavenir y Qualcomm Technologies están aportando la innovación para ofrecer todo el potencial de la 5G, tanto a las redes públicas como a las privadas".

"Qualcomm Technologies ofrece una completa plataforma de infraestructura horizontal necesaria para desplegar redes 5G innovadoras, de alto rendimiento, virtualizadas y modulares a escala", afirmó Durga Malladi, vicepresidenta ejecutiva y directora general división de módems celulares e infraestructura de Qualcomm Technologies, Inc. "Con la integración de la plataforma Qualcomm QRU100 5G RAN, Mavenir queda en una excelente posición para establecer el estándar de innovación y rendimiento, superando a las soluciones AAU tradicionales en eficiencia energética y capacidad".

Para obtener más información sobre esta colaboración, no dude en visitar Mavenir (pabellón 2, stand 2H60), Qualcomm Technologies (pabellón 3, stand 3E10) o Vodafone (pabellón 3, stand 3E11) durante la feria.

Acerca de Qualcomm

Qualcomm trabaja por un mundo en el que todo y todos puedan estar conectados de forma inteligente. Nuestro plan tecnológico único nos permite escalar de forma eficiente las tecnologías que lanzaron la revolución móvil (como la conectividad avanzada, la computación de alto rendimiento y bajo consumo, la inteligencia en el dispositivo, etc.) a la próxima generación de dispositivos inteligentes conectados en todos los sectores. Las innovaciones de Qualcomm y nuestra familia de plataformas Snapdragon ayudarán a hacer realidad la convergencia en la nube, transformar las industrias, acelerar la economía digital y revolucionar la forma en que experimentamos el mundo, por el bien de todos.

Qualcomm Incorporated incluye nuestro negocio de licencias, QTL, y la gran mayoría de nuestra cartera de patentes. Qualcomm Technologies, Inc, filial de Qualcomm Incorporated, gestiona, junto con sus filiales, prácticamente todas nuestras funciones de ingeniería, investigación y desarrollo, así como la mayor parte de nuestros negocios de productos y servicios, incluido nuestro negocio de semiconductores QCT.

Acerca de Mavenir

Mavenir construye el futuro de las redes y promueve la tecnología avanzada. Para ello, se enfoca en la visión de una red automatizada única y basada en el software que se ejecute en cualquier nube. Como el único proveedor de software de redes nativas de la nube de extremo a extremo de la industria, Mavenir se centra en transformar la manera en la que el mundo se conecta al acelerar la transformación de redes de software para más de 250 proveedores de servicios de comunicación y empresas en más de 120 países, que prestan servicio a más del 50 % de los abonados del mundo. www.mavenir.com

Qualcomm es una marca comercial o registrada de Qualcomm Incorporated.

Los productos de las marcas Snapdragon y Qualcomm son productos de Qualcomm Technologies, Inc. y/o sus filiales. Las tecnologías patentadas de Qualcomm tienen licencia de Qualcomm Incorporated.

