Comunicado de prensa de Business Wire: Mavenir

Mavenir, el proveedor de software de red que está creando el futuro de las redes con soluciones nativas en la nube y ejecutables desde cualquier nube, anunció hoy la presentación de la solución para la RAN virtualizada abierta (vRAN abierta), que opera en OpenShift de Red Hat para su implementación en la nube, y se ejecuta en hardware de uso general, de fabricación en serie (COTS) y disponible en el mercado a través de los principales proveedores de servidores. La solución, en cumplimiento con las especificaciones O-Cloud de la O-RAN Alliance, usa la interfaz O-RAN O2 para habilitar las funciones de red nativas en la nube (CNF) de Mavenir para la gestión de recursos que proporciona OpenShift de Red Hat, la plataforma líder en el mercado de la plataforma Kubernetes empresarial.

La oferta integral proporciona una solución completa para poner en funcionamiento la RAN abierta, incluida la gestión del ciclo de vida, la orquestación y la automatización, con la meta de reducir la barrera de entrada tanto para los proveedores de servicios como para las empresas que implementan redes públicas y privadas 4G y 5G, con casos de uso en tiempo real que requieren equipo en las instalaciones. La solución está siendo implementada por parte de tres proveedores de servicios de primer nivel en mercados globales, incluidos Asia, América del Norte y Europa.

La vRAN abierta de Mavenir es una solución totalmente en contenedor compatible con O-RAN, que funciona en interfaces abiertas compatibles con O-RAN Split 7.2x y Split 2. Además, se desagrega en una Unidad distribuida (DU) y una Unidad centralizada (CU). Al estar diseñada para admitir múltiples divisiones de fronthaul simultáneamente, es la solución vRAN ideal para una estrategia independiente del proveedor y preparada para el futuro.

OpenShift de Red Hat brinda a las organizaciones la capacidad de implementar en cualquier entorno híbrido o de múltiples nubes con una plataforma rápida, flexible y fácil de administrar que acelera el desarrollo de aplicaciones y amplía el control sobre los recursos distribuidos.

La vRAN abierta de Mavenir se ejecuta en OpenShift de Red Hat y se puede implementar en cualquier combinación de modelos de red, como 4G, 5G SA (independiente), 5G NSA (no independiente) y 5G MIMO masivo. Como tal, aporta los siguientes beneficios para los proveedores de servicios:

> Implementación acelerada: es una solución prediseñada e integrada, está lista para implementarse, con una planificación mínima.

> Eficiencias de costos: reduce la sobrecarga de la infraestructura en la nube local y aprovecha el hardware COTS de uso general

> Menor espacio de hardware: menor requisito de espacio que otras soluciones de nube en las instalaciones físicas.

> Innovación continua:lanzamiento de software CI/CD basado en DevOps y ciclos de actualización que reducen el tiempo de comercialización de nuevas capacidades.

> Características de seguridad, desempeño y confiabilidad:gracias a OpenShift de Red Hat.

BG Kumar, presidente de Redes de Acceso, Plataformas y MDE de Mavenir, señaló: "Esta colaboración con Red Hat permite a Mavenir abordar los requisitos de los operadores y las empresas que necesitan soluciones híbridas o de nubes múltiples, así como aquellos que buscan una solución que funcione en las instalaciones, pero con el beneficio de la automatización y orquestación de una implementación en la nube".

"Red Hat está construyendo un puente para que los clientes adopten el movimiento de RAN abierta, que permite conectar las necesidades comerciales con las tecnologías subyacentes a nuestra experiencia en código abierto. OpenShift de Red Hat ofrece una base coherente y flexible nativa de la nube para acelerar el desarrollo de aplicaciones y las implementaciones de RAN abierta en cualquier entorno de red", comentó Honoré LaBourdette, vicepresidente de Telecomunicaciones, Medios, Entretenimientos y Ecosistema de Borde de Red Hat. "Al admitir la solución vRAN abierta de Mavenir en OpenShift de Red Hat, los proveedores de servicios están mejor equipados para cumplir con los requisitos de red únicos en una plataforma de código abierto ágil y confiable".

Para saber más sobre esta colaboración, visite Mavenir (pabellón 2, stand 2H60) o Red Hat (pabellón 2, stand 2F30) en el MWC 2023.

Red Hat y OpenShift son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Red Hat, Inc. o sus subsidiarias en EE. UU. y otros países.

Acerca de Mavenir:

Mavenir, pionera en tecnología de avanzada, está construyendo el futuro de las redes. Para ello, se enfoca una la visión: una única red automática basada en software que se ejecuta en cualquier nube. Mavenir es el único proveedor de la industria de software de red integral nativa de la nube y, como tal, se centra en transformar la manera en que el mundo se conecta al promover una transformación más rápida de la red de software para más de 250 proveedores de servicios de comunicación en más de 120 países, que atienden a más del 50 % de los suscriptores del mundo. www.mavenir.com

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230222005080/es/

Contacto

PR@mavenir.com Maryvonne Tubb (EE. UU.) Emmanuela Spiteri (EMEA)

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.