Comunicado de prensa de Business Wire: Mavenir

Mavenir, el proveedor de software de red que construye el futuro de las redes con software nativo de nube que se ejecuta en cualquier nube, anunció hoy nuevas iniciativas en colaboración con AMD para ayudar a los proveedores de servicios de comunicación (CSP) en su transición hacia redes de telecomunicaciones nativas de nube.

En primer lugar, Mavenir y AMD han estado colaborando en Open RAN para desarrollar tecnología de radio líder en la industria. Mavenir ha incorporado los dispositivos AMD Zynq? Ultrascale+? RFSoC en la cartera de radio OpenBeam? de Mavenir y, a través de esta asociación, ambas empresas continúan trabajando juntas para incorporar nuevas funcionalidades, características y capacidades para los clientes.

En segundo lugar, el Converged Packet Core de Mavenir ha sido validado en CPU AMD EPYC?. Esto significa que la solución Converged Packet Core (4G y 5G) de Mavenir, nativa de nube, totalmente en contenedores y virtualizada, ahora se puede implementar en CPU de servidor AMD EPYC para proporcionar a los CSP más opciones para implementar funciones de red virtuales en centros de datos en la nube.

Los elementos validados incluyen funciones de red AMF, SMF, UPF, UDSF, NRF, NSSF, AUSF, UDM y UDR. Además, en los próximos meses se validarán las funciones de red PCF, NEF, BSF, MME, SecGw, PCRF, MME y SGSN.

"El compromiso de Mavenir para permitir redes desarrolladas sobre software que se ejecuta en cualquier nube gira en torno a dar a los CSP la capacidad de utilizar los mejores componentes que se adapten a sus necesidades específicas, en el sitio de la célula y en el centro de datos", afirmó Bejoy Pankajakshan, EVP, director de Tecnología y Estrategia de Mavenir. "Mavenir y AMD están trabajando juntos para ofrecer a los CSP múltiples opciones y ayudarles a optimizar el consumo de energía, la eficiencia de la red y el costo total de propiedad en el acceso de radio, así como en la red central".

"Las redes de telecomunicaciones nativas de nube facultan a los CSP con sistemas que ofrecen flexibilidad, menor costo operativo, facilidad de gestión del sistema y un ecosistema más amplio para agregar valor, innovación y capacidades de actualización a medida que crecen los requisitos de la red", informó Salil Raje, vicepresidente sénior y director general del Data Center and Communications Group de AMD. "Estamos extremadamente orgullosos de nuestra estrecha colaboración con Mavenir para ayudar a ofrecer un TCO excepcional y una escalabilidad predecible junto con soluciones de alto rendimiento y eficiencia energética a los operadores de telecomunicaciones que aprovechan los productos de centros de datos de AMD".

OpenBeam de Mavenir está diseñada específicamente para las crecientes necesidades de los CSP con radios ágiles, rentables e inteligentes para satisfacer las demandas críticas de la red ahora, y a medida que la red cambia y se expande. Las soluciones de radio pueden utilizarse para una amplia gama de casos de uso, incluida la cobertura básica en todas las bandas de frecuencias, células pequeñas en exteriores, para redes públicas y privadas que prestan servicios empresariales y de consumo en entornos urbanos y rurales.

Converged Packet Core de Mavenir es una cartera descentralizada, totalmente en contenedores, que ofrece soporte multigeneracional para modernizar las redes móviles existentes al tiempo que proporciona un viaje rentable a 5G. Su arquitectura nativa de nube, con aplicaciones y servicios creados específicamente para el modelo de nube, ofrece un escalado sencillo, desacoplamiento de hardware, agilidad, portabilidad y resistencia en nubes públicas, privadas e híbridas. Su arquitectura de microservicios granular a escala web cumple requisitos de nivel de operador como alta disponibilidad, seguridad y rendimiento.

Para obtener más información sobre la colaboración conjunta, visite Mavenir (pabellón 2 stand 2H60) y AMD (pabellón 2 stand 2M61) en el Mobile World Congress 2023 de Barcelona (del 27 de febrero al 2 de marzo).

AMD, el logotipo de la flecha de AMD, EPYC?, Zynq? y Ultrascale+?, y sus combinaciones, son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Otros nombres son solo para fines informativos y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

