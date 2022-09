Comunicado de prensa de Business Wire: Mavenir

Mavenir anuncia la integración de soluciones 5G nativas en la nube con infraestructura de nube pública en Google Cloud, que amplía la estrategia "Una red, cualquier nube, todo el software" de Mavenir.

La colaboración de Mavenir con Google Cloud permitirá a los proveedores de servicios de comunicación (Communications Service Providers, CSP) desplegar sus productos y aplicaciones 5G con la infraestructura expandible de Google Cloud, despliegue en contendedores, tecnologías de gestión y servicios de análisis de macrodatos. Descargando partes del negocio de aplicación estándar de telecomunicaciones a las funciones en la nube, la solución de Mavenir reduce la complejidad y los costos para los CSP sin perder perspectivas, rendimiento y control de red.

Mavenir es un proveedor de software de red que innova en el futuro de las redes con software nativo de la nube para ejecutar en cualquier nube. Esta colaboración demuestra productos Open RAN de manera verdaderamente nativa de la nube en un despliegue de producción en Google Distributed Cloud. La tecnología Open RAN separa el software del hardware, lo que significa más flexibilidad para los operadores móviles y los clientes. El enfoque Open RAN hará que muchas empresas proporcionen los componentes que conforman un sitio de red móvil, donde anteriormente un proveedor habría entregado una solución cerrada. La tecnología es ampliamente aceptada como un irruptor para la industria de las telecomunicaciones que cuenta con operadores de primer nivel como algunos de los primeros usuarios en el apoyo al desarrollo de este ecosistema de proveedores.

La validación del producto Open RAN de Mavenir en Google Cloud le permite a los CSP desplegar los productos 5G Open RAN de Mavenir con Google Distributed Cloud Edge, infraestructura global y moderna plataforma de contenedores unificada Anthos. Las unidades distribuidas (Distributed Units, DU) completamente en contendedores y el software de unidades centrales (Central Units, CU) se ejecutan en Google Distributed Cloud Edge, habilitados por Anthos, y la plataforma de telecomunicaciones de escala web (Webscale Telco PaaS) de Mavenir ofrecerá las redes RAN conforme con ORAN. Las pruebas de validación incluyen las llamadas de punta a punta EU con otros componentes simulados de red 5G. Los componentes críticos de la DU están incorporados en la nueva OS y kernel RT de Google Distributed Cloud Edge.

La 5G Core nativa de la nube (5G core, 5GC) y la solución del IMS de Mavenir también son aptas para el despliegue de producción a gran escala en la infraestructura Google Cloud. Aprovechando la red centrada en el servicio de Google Cloud, las computadoras avanzadas y el almacenamiento fiable y seguro, las funciones de red de Mavenir ofrecen rendimiento a la par con el despliegue en las instalaciones mientras se beneficia de la descarga de servicios de infraestructura en Google Cloud. El alcance global de Google Cloud se extiende a los servicios de los CSP a nuevas áreas en las que no estaban disponibles anteriormente. Los operadores de primer nivel están planificando despliegues globales de la pasarela de paquetes remotos (Remote Packet Gateway, RPG) de Mavenir mediante la cobertura expansiva de Google Cloud en más de 200 países y territorios.

La colaboración se ha beneficiado del profundo compromiso técnico entre Mavenir y Google Cloud. Como proveedores de software independientes (Independent Software Vendors, ISV) innovadores en productos y soluciones 5G, Mavenir sigue expandiendo y optimizando sus ofertas de sistemas de red 5G completos de extremo a extremo.

"Trabajar con Google Distributed Cloud Edge nos permite ofrecer productos 5G innovadores a una base de clientes más amplia a un ritmo más rápido con capacidades únicas para realizar el verdadero potencial de 5G aprovechando la fuerza dentro de la cartera de Mavenir", expresó Bejoy Pankajakshan, director de tecnología y estrategia de Mavenir. "Las soluciones 5G de Mavenir están comprobadas para ser compatibles con la nube pública completa y con despliegues de nube híbrida".

"Nos complace colaborar con Mavenir para ofrecer las soluciones Open RAN para las redes 5G", manifestó Amol Phadke, gerente general del sector global de telecomunicaciones, Google Cloud. "Al combinar la experiencia de Mavenir en Open RAN, la 5G core y el IMS con Google Distributed Cloud Edge y la infraestructura global, esperamos brindar soluciones nativas en la nube que mejoren la agilidad, escala, segmentación y resiliencia para nuestros clientes de CSP".

Acerca de Mavenir:

Mavenir está construyendo el futuro de las redes, es pionera en tecnología de avanzada y se centra en la visión de una sola red automática basada en software que se ejecuta en cualquier nube. Como único proveedor de la industria de software de red integral nativa de nube, Mavenir está centrada en transformar la forma en que el mundo se conecta, al acelerar la transformación de la red de software para más de 250 empresas y proveedores de servicios de comunicación en más de 120 países, que atienden a más del 50 % de los suscriptores del mundo. www.mavenir.com

