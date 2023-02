Comunicado de prensa de Business Wire: Mavenir

Mavenir, el proveedor de software de red que construye el futuro de las redes con soluciones nativas en la nube que se ejecutan en cualquier nube, y Ice Communications, el tercer mayor operador de telefonía móvil de Noruega, anuncian el despliegue totalmente automatizado del Converged Packet Core nativo en la nube, compatible con las capacidades de red 4G, 5G de arquitectura no independiente (NSA) y 5G de arquitectura independiente (SA) para la red que opera Ice en Noruega, sobre el marco Cloud Automation for Telco de Mavenir dentro de los centros de datos privados de Ice.

El Converged Packet Core de Mavenir, completamente en contenedores y nativo de nube, ofrece una transición flexible y rentable a 5G con soporte multigeneracional para todas las G, que permite modernizar las redes móviles existentes mientras se evoluciona a 5G. Además, el Converged Packet Core es compatible con los servicios de datos, voz y mensajería y con la fragmentación de la red, con lo que varios clientes pueden compartir la red para una utilización más eficiente de los recursos y una reducción de los costos.

En el despliegue se incluye un marco Cloud Automation for Telco de Mavenir que automatizará completamente la puesta en marcha de la plataforma Cloud y las cargas de trabajo de la red, lo que elimina la necesidad de procesos manuales propensos a errores e impulsa el ahorro de gastos operativos. Además de la automatización del despliegue inicial, el marco también se encarga de las actualizaciones automáticas de la configuración y de las continuas actualizaciones de software en servicio. De este modo, se mejora la experiencia de servicio y se agiliza el despliegue de los nuevos servicios. Con todo ello, Ice podrá desplegar funciones de red en cuestión de minutos en lugar de horas o días.

Eivind Helgaker, director ejecutivo de Ice Communications, declaró: "Se trata del despliegue esencial para nuestra empresa, ya que nos centramos en el crecimiento y la inversión en el futuro de las redes de Noruega. Los nuevos casos de uso habilitados por 5G SA van a desempeñar un papel estratégico en la forma en que hacemos crecer el negocio. Estamos encantados de que Mavenir sea nuestro habilitador de Converged Packet Core. Ello permitirá a Ice proporcionar servicios de mayor calidad a nuestros clientes y, al mismo tiempo, aprovechar las nuevas tecnologías e innovaciones".

Pardeep Kohli, presidente, y director ejecutivo en Mavenir, señaló: "Mavenir felicita a Ice por adoptar un enfoque con visión de futuro y fijarse en 5G SA para explotar todo el potencial de la tecnología 5G, alejándose de infraestructuras de red complejas, cerradas y heredadas. En Mavenir estamos entusiasmados de formar parte del proceso de transformación de la red de Ice y esperamos llevar importantes experiencias a los abonados del mercado noruego".

Acerca de Ice Communications

Ice, con su modernísima, robusta y eficaz red de telefonía móvil, es uno de los tres operadores de telecomunicaciones móviles de Noruega.

Desde su lanzamiento, Ice es el operador que ha registrado el crecimiento más rápido en el mercado noruego, con 757 000 clientes en toda su cartera, y sigue invirtiendo en redes, nuevos servicios y captación de clientes.

Acerca de Mavenir

Mavenir construye el futuro de las redes y promueve la tecnología avanzada. Para ello, se enfoca en la visión de una red automatizada única y basada en el software que se ejecute en cualquier nube. Como el único proveedor de software de redes nativas de la nube de extremo a extremo de la industria, Mavenir se centra en transformar la manera en la que el mundo se conecta al acelerar la transformación de redes de software para más de 250 proveedores de servicios de comunicación y empresas en más de 120 países, que prestan servicio a más del 50 % de los abonados del mundo. www.mavenir.com

