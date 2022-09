Comunicado de prensa de Business Wire: Mavenir

Mavenir, el proveedor de software de red que construye el futuro de las redes con software nativo de la nube para ejecutar en cualquier nube y transforma el modo en que el mundo se conecta, anunció hoy que comenzó la producción de radios Open RAN 2G, 4G y 5G para la cartera OpenBeam? de India, para indios y otras bandas prominentes de todo el mundo.

OpenBeam ofrece una cartera innovadora de radio, rentable e inteligente que cumple las demandas críticas que se colocan en las redes de hoy que incluyen MIMO masivo, mmWave y cabezales de radio remota multibanda (remote radio heads, RRH) que permiten una capacidad de red mejorada a medida que se extiende la red. Las soluciones de radio Open RAN de OpenBeam están disponibles en todas las bandas de frecuencia y se pueden usar para una amplia gama de casos de uso entre los que se incluyen empresas y configuraciones públicas en entornos urbanos y rurales.

El sólido conjunto de opciones de radio de Mavenir aborda las necesidades de los CSP para ser ágiles y rentables con bajo consumo de energía, baja carga de viento y están construidos con inteligencia y automatización integradas. Diseñado para las crecientes necesidades de empresas privadas hasta las redes públicas, la cartera admite tecnologías de acceso de radio tanto nuevas como heredadas. Todas las radios tienen un diseño modular y utilizan tecnología comprobada para admitir las necesidades de formación de haces (MIMO beamforming) y multibanda.

"Nuestra red de socios fabricantes está muy bien posicionada para los volúmenes Open RAN de rápido escalamiento y sostenibles y para [que se cumplan] los requisitos de fabricación india. Con estos nuevos sitios de producción que se conectan en línea, hemos alcanzado otro hito sumamente importante en nuestra estrategia para ampliar y evolucionar el ecosistema Open RAN", expresó Ramnik Kamo, vicepresidente ejecutivo, director informático y director de productos de Mavenir.

La cartera de radio OpenBeam estará en exhibición en el próximo Congreso de Tecnología Móvil de la India (India Mobile Congress), en el pabellón Núm. 4.4 de Mavenir, haga clic aquí para solicitar una reunión.

Acerca de Mavenir:

Mavenir está construyendo el futuro de las redes, es pionera en tecnología de avanzada y se centra en la visión de una sola red automática basada en software que se ejecuta en cualquier nube. Como único proveedor de la industria de software de red integral nativa de nube, Mavenir está centrada en transformar la forma en que el mundo se conecta, al acelerar la transformación de la red de software para más de 250 empresas y proveedores de servicios de comunicación en más de 120 países, que atienden a más del 50 % de los suscriptores del mundo. www.mavenir.com.

