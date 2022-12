Comunicado de prensa de Business Wire: Masimo

Masimo (NASDAQ: MASI) acaba de anunciar los resultados de un ensayo prospectivo, con doble enmascaramiento, aleatorizado y controlado, publicado en el Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan. En dicho estudio, el Dr. Sukriye Akdag y sus colegas de la Universidad del Mármara en Estambul (Turquía) evaluaron el impacto de la monitorización no invasiva y continua de la hemoglobina con Masimo SpHb® en la gestión de las transfusiones de sangre en pacientes adultos sometidos a una cirugía mayor programada con una pérdida de sangre prevista del 20 % o más. Los investigadores descubrieron que había una menor tasa de transfusión de hematíes posoperatoria, y que el nivel de hemoglobina de los pacientes de la UTI era mayor cuando se monitorizaba con SpHb en el quirófano. En su conclusión indican que "SpHb puede proporcionar una gestión eficaz de la sangre del paciente en casos de cirugía mayor".1

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221129006163/es/

Masimo Root® with SpHb® and PVi® (Photo: Business Wire)

Como las transfusiones de sangre tardías o innecesarias se han asociado a un aumento de la mortalidad y morbilidad, los investigadores trataron de evaluar el impacto que tiene la monitorización continua de la hemoglobina con Masimo SpHb, que ofrece una tendencia continua de los niveles de hemoglobina, proporcionada de forma no invasiva y en tiempo real. Los investigadores inscribieron 120 pacientes de entre 18 y 85 años (puntuación ASA I-III) con cirugía mayor programada, divididos aleatoriamente en un grupo con SpHb (n = 60) y un grupo de control (n = 60). No se apreciaron diferencias significativas en los datos demográficos ni en la presión arterial media, la frecuencia cardíaca ni el análisis de gases en sangre arterial entre los grupos. En el grupo de control, la hemoglobina de los pacientes se midió mediante una toma de muestras de sangre convencional e intermitente, analizadas con un ABL800Flex Radiometer, al principio, a la segunda hora, a la cuarta hora y al final de la operación. En el grupo con SpHb, además de la toma de muestras de sangre convencional, se monitorizaron los valores de SpHb, el índice de variabilidad pletismográfica (Masimo PVi®) y el índice de perfusión (Pi) de los pacientes de forma no invasiva y continua con los Pulse CO-Oximeters® Radical-7® de Masimo. En los casos en que se produjeran descensos repentinos del valor de la hemoglobina, se realizó un análisis adicional de gases sanguíneos. En ambos grupos, se realizó una transfusión cuando los niveles de hemoglobina caían por debajo de 9 g/dl (según las recomendaciones estándar de la Sociedad Europea de Anestesia) en alguno de los análisis de gases en sangre.

Los investigadores descubrieron que, al comparar las mediciones posoperatorias generales, no había diferencias significativas entre los grupos en cuanto a los niveles de hemoglobina, plaquetas o creatinina; ni en la cantidad de plasma fresco congelado o suspensión de plaquetas transfundidas durante la operación y luego de esta; ni en la cantidad de unidades de hematíes transfundidas intraoperatoriamente. Sin embargo, la tasa de transfusión de hematíes posoperatoria en el grupo con SpHb fue significativamente menor (grupo SpHb: mediana de 0 unidades internacionales (UI); grupo de control: mediana de 2 UI; p = 0,020).* Los niveles de hemoglobina posoperatoria en los pacientes del grupo SpHb en la UTI también fueron estadísticamente significativos (grupo SpHb: 8,41 g/dl ± 1,08 g/dl; grupo de control: 7,75 g/dl ± 1,19 g/dl; p = 0,033).

La conclusión de los investigadores fue que "la medición con SpHb en casos de cirugía mayor puede acompañar a los métodos convencionales de medición de la Hb y permitir una práctica eficaz de gestión de la sangre del paciente". En otra de las conclusiones: "Dado que esto puede disminuir la mortalidad y morbilidad al reducir las transfusiones de sangre posoperatorias, el uso de un método de monitorización tan avanzado en las cirugías mayores puede aumentar la seguridad del paciente".

Con este estudio se añaden más pruebas a la creciente bibliografía sobre el valor de la monitorización continua de la hemoglobina con SpHb. Se ha comprobado que el uso de SpHb, como parte de los programas de gestión de la sangre de los pacientes, mejora los resultados en las cirugías de alta y baja pérdida de sangre, por ej., la reducción del porcentaje de pacientes que reciben transfusiones alogénicas,2,3 la reducción de las unidades de hematíes transfundidas por paciente,4-6 la reducción del tiempo hasta una transfusión,7 la reducción de los costos,8 e incluso la reducción de la mortalidad a los 30 y 90 días después de la cirugía en un 33 % y un 29 %, respectivamente (cuando se combina con un algoritmo de terapia de fluidos dirigido por objetivos utilizando Masimo PVi®).9 Esta evidencia del impacto de SpHb en los resultados se extiende a nivel mundial, y ya representa a 7 países en 4 continentes diferentes.1-9 En la actualidad, la tecnología Masimo SpHb ayuda a los médicos y al cuidado de los pacientes en más de 75 países.

Con SpHb no se pretende sustituir los análisis de sangre del laboratorio. Las decisiones clínicas con respecto a las transfusiones de hematíes deben basarse en el criterio del médico teniendo en cuenta, entre otros factores, el estado del paciente, la monitorización continua de SpHb y las pruebas de diagnóstico de laboratorio con muestras de sangre.

*Los datos de la tasa de transfusión fueron proporcionados por los autores después de la publicación del estudio y se incluyen en esta nota de prensa con su autorización.

Acerca de Masimo

Masimo (NASDAQ: MASI) es una multinacional de tecnología médica que desarrolla y produce una amplia gama de tecnologías de monitorización líderes en la industria, entre las que se incluyen mediciones innovadoras, sensores, monitores de pacientes y soluciones de automatización y conectividad. Además, Masimo Consumer Audio tiene ocho marcas de audio legendarias, como Bowers & Wilkins, Denon, Marantz y Polk Audio. Nuestra misión es mejorar la vida, los resultados de los pacientes y reducir el costo de la atención. Ha quedado demostrado, en más de 100 estudios independientes y objetivos, que la pulsioximetría Masimo SET® Measure-through Motion and Low Perfusion?, lanzada en 1995, supera a otras tecnologías de pulsioximetría.10 Se ha comprobado que Masimo SET® también ayuda al personal clínico a reducir la retinopatía severa de los partos prematuros en neonatos,11 mejora la detección de cardiopatías congénitas graves (CCHD) en recién nacidos,12 y, cuando se usa para la monitorización continua junto a Patient SafetyNet? de Masimo en salas posoperatorias, reduce las activaciones del equipo de respuesta rápida, las transferencias a la UTI y los costos.13-16 Se estima que Masimo SET® se usa en más de 200 millones de pacientes en los principales hospitales y otros entornos médicos de todo el mundo17 y es la pulsioximetría principal en 9 de los 10 hospitales más importantes según la clasificación 2022-23 de la U.S. News and World Report Best Hospitals Honor Roll.18 En 2005, Masimo presentó la tecnología rainbow® Pulse CO-Oximetry, que permite la monitorización continua y no invasiva de los componentes de la sangre que anteriormente solo podían medirse de forma invasiva, como la hemoglobina total (SpHb®), el contenido de oxígeno (SpOC?), la carboxihemoglobina (SpCO®), la metahemoglobina (SpMet®), el índice de variabilidad pletismográfica (Pleth Variability Index, PVi®), RPVi? (rainbow® PVi) y el índice de reserva de oxígeno (Oxygen Reserve Index, ORi?). En 2013, Masimo introdujo la plataforma de monitorización y conectividad de pacientes Root® (Patient Monitoring and Connectivity Platform), construida desde cero para que sea lo más flexible y expandible posible a fin de facilitar la incorporación de otras tecnologías de monitorización de Masimo y de terceros; las incorporaciones clave de Masimo incluyen la monitorización de función cerebral de próxima generación SedLine® (Next Generation Brain Function Monitoring), la oximetría regional O3® (Regional Oximetry) y las líneas de muestreo de capnografía ISA? con NomoLine®. La familia de productos Pulse CO-Oximeters® de monitorización continua y de comprobación aleatoria de Masimo incluye dispositivos diseñados para ser usados en una variedad de escenarios clínicos y no clínicos, entre los que se incluye la tecnología portátil sin sujeción, como los Radius-7®, Radius PPG® ? y Radius VSM?; dispositivos portátiles como Rad-67®, los pulsioxímetros para la yema de los dedos como MightySat® Rx; y los dispositivos disponibles para su uso tanto en el centros hospitalarios como en el hogar, como el Rad-97®. Las soluciones de automatización hospitalaria y conectividad de Masimo se centran en la plataforma Masimo Hospital Automation? e incluyen la puerta de enlace Iris® Gateway, iSirona?, Patient SafetyNet, Replica®, Halo ION®, UniView®, UniView :60? y Masimo SafetyNet®. Su creciente cartera de soluciones de salud y bienestar incluye Radius Tº® y el reloj Masimo W1?. Puede encontrar más información acerca de Masimo y sus productos en www.masimo.com. Puede encontrar todos los estudios clínicos publicados sobre los productos de Masimo en www.masimo.com/evidence/featured-studies/feature/.

ORi, RPVi y Radius VSM no han recibido la autorización 510(k) de la FDA y no están disponibles para su venta en Estados Unidos. El uso de la marca comercial Patient SafetyNet se realiza bajo licencia del University HealthSystem Consortium.

