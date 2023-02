Comunicado de prensa de Business Wire: Mary Kay

El Quinto Congreso Internacional sobre Áreas Marinas Protegidas (IMPAC5), a celebrarse del 3 al 9 de febrero en Vancouver, Canadá, reunirá a profesionales, gerentes, expertos mundiales y funcionarios de alto nivel en el área de la conservación marina con el propósito de defender los océanos.

MPAth, short for Marine Protected Area Tool Hub, is a free online resource for seascape stakeholders at every level. It uses the same problem-solving matrix honed by marine experts to guide users through a learning journey and help them address their most pressing challenges on sustainable livelihoods, financing, effectiveness, and climate change. (Credit: UN Environment Programme)

IMPAC5 es reconocida como la conferencia de referencia para el intercambio de conocimientos dentro de la comunidad mundial de gerentes, profesionales y tomadores de decisiones en el área de la conservación marina. Es una oportunidad de destacar los avances científicos más recientes, así como de compartir experiencias y mejores prácticas para fortalecer la conservación de la biodiversidad marina y proteger el patrimonio natural y cultural del océano.

Cabe destacar que un simposio en IMPAC5 titulado "Innovations in Improving Marine Protected Areas (MPA)" (Innovaciones en la mejora de las áreas marinas protegidas)" proporcionó una vista previa exclusiva de una nueva plataforma en línea para la planificación y gestión de las MPA. La plataforma de aprendizaje guía a los planificadores y profesionales de MPA a través de enfoques prácticos para abordar los principales desafíos que enfrentan. Este simposio, que reunió voces de todos los lados de la conservación marina, enfatizó la importancia de compartir conocimientos para mejorar la gestión de los océanos entre las partes interesadas en todos los niveles.

Dado que menos del 3 % del océano se encuentra protegido de manera efectiva, existe una necesidad urgente de fortalecer los esfuerzos a nivel mundial para aumentar la proporción de áreas marinas bajo protección. También debemos mejorar la eficacia de las áreas marinas protegidas para lograr los objetivos de conservación y sostenibilidad. El Marco Global de Biodiversidad, recientemente adoptado, incluye objetivos clave para proteger el 30 % de las áreas marinas y terrestres del planeta, además de restaurar la tierra y los paisajes marinos degradados para 2030.

El Dr. Lizzie McLeod, director del área de arrecifes a nivel mundial para The Nature Conservancy, observó: "Aprovechar las lecciones aprendidas y las mejores prácticas a nivel mundial para lograr estos ambiciosos objetivos en la gestión de los océanos es una prioridad de conservación, que incluye la creación conjunta de soluciones con socios clave".

Al aprovechar la innovación científica, las nuevas tecnologías y las mejores prácticas globales, los gestores marinos pueden abordar mejor las principales amenazas que enfrentan los ecosistemas marinos en todo el mundo. "Las MPA son clave para la salud de los océanos y el desarrollo sostenible. Pero no siempre son efectivas si no cuentan con un rango de apoyo. Se necesitan herramientas de apoyo para la toma de decisiones que permitan mejorar el diseño y la gestión de las MPA, el intercambio de conocimientos y la colaboración para brindar a las partes interesadas marinas el apoyo que necesitan para proteger mejor los océanos", comentó Ole Vestergaard, oficial de programas del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

"Es un placer para Mary Kay apoyar a TNC, en colaboración con PNUMA y otros expertos de todo el mundo, en un esfuerzo por proteger los bienes más preciados de nuestro mundo: los océanos", señaló Deborah Gibbins, directora de operaciones de Mary Kay's. "Estas organizaciones están en la primera línea de la lucha para preservar nuestras vías fluviales y tenemos la esperanza de que con el apoyo financiero de Mary Kay, tendrán las herramientas y los recursos necesarios para garantizar que nuestros océanos estén saludables para las generaciones venideras".

Acerca de The Nature Conservancy

The Nature Conservancy es una organización de conservación a nivel mundial que se dedica a proteger las tierras y las aguas de las que dependen todas las formas de vida. En base a fundamentos científicos, creamos soluciones innovadoras con los pies en la tierra a los desafíos más difíciles del mundo que habitamos para que la naturaleza y los hombres puedan convivir y prosperar. Enfrentamos la problemática del cambio climático, la conservando tierras, aguas y océanos en una escala sin precedentes, ofrecemos alimento y agua de manera sostenible y ayudamos a que las ciudades sean más sostenibles. Con operaciones en 79 países y territorios, optamos por un enfoque colaborativo que alienta la participación de comunidades, gobiernos y el sector privado, entre otros actores. Para obtener más información, visite www.nature.org o siga a @nature_press en Twitter.

Acerca del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)

El PNUMA es la autoridad ambiental líder en el mundo. Proporciona liderazgo y alienta el trabajo conjunto en el cuidado del medio ambiente, inspirando, informando y capacitando a las naciones y a los pueblos para mejorar su calidad de vida sin comprometer la de las futuras generaciones

Acerca de Mary Kay

Mary Kay Ash fue una de las pioneras en romper el techo de cristal y fundó su compañía de belleza soñada en 1963 con un objetivo: enriquecer las vidas de las mujeres. Ese sueño ha florecido en una empresa billonaria, con millones de vendedores independientes en más de 35 países. Como compañía de desarrollo de emprendimientos, Mary Kay asume el compromiso de empoderar a las mujeres en sus trayectorias educativas, de mentoría, defensoría, contactos profesionales e innovación. Mary Kay está dedicada a invertir en la ciencia que está detrás de la belleza y la elaboración de productos revolucionarios de cuidado de la piel, cosmética de color, suplementos nutricionales y fragancias. Mary Kay cree en enriquecer las vidas en el presente para un futuro sostenible, y posee alianzas con organizaciones de todo el mundo que se dedican a promover la excelencia en los negocios, apoyar la investigación en cáncer, fomentar la igualdad de género, proteger a las sobrevivientes de violencia doméstica, embellecer nuestras comunidades y alentar a los niños para que sigan sus sueños. Más información en marykayglobal.com, encuéntrenos en Facebook, Instagram y LinkedIn, o síganos en Twitter.

Contacto

