Comunicado de prensa de Business Wire: Mary Kay Inc.

En el día de hoy, Mary Kay Inc., un defensor global de la sostenibilidad corporativa y la ciudadanía ambiental, anunció la finalización de un proyecto de reforestación junto con Arbor Day Foundation, el zoológico y acuario Henry Doorly de Omaha y Madagascar Biodiversity Partnership. El anuncio llega en un momento donde representantes de todo el mundo están reunidos en Montreal, en la Conferencia de Diversidad Biológica de la ONU (COP15), que se ha fijado el objetivo de abordar la crisis de biodiversidad mundial.

La gestión de bosques sostenible es esencial para la conservación de la biodiversidad. El proyecto de 42.000 árboles en el sudeste de Madagascar hizo hincapié en revertir décadas de destrucción forestal. El bosque es el hogar de los lémures en peligro crítico de extinción y de otra fauna que no se encuentra en ningún otro lugar del planeta. Las iniciativas de plantado de árboles también buscaron mejorar la resiliencia del bosque y de las comunidades vecinas.

Arbor Day Foundation estima* que, durante los próximos 40 años, el proyecto resultará en:

-- 10.562 toneladas métricas netas de dióxido de carbono secuestrado (el equivalente a 2296 autos menos en las carreteras)

-- 125 toneladas de contaminación ambiental eliminada (el equivalente a una cantidad de oxígeno suficiente para 10.500 personas)

-- 2.627.176 galones de agua que se evita desperdiciar (el equivalente a 29.854 personas con agua más limpia)

"El impacto de esta alianza nos ha permitido dar pasos importantes en una de las masas forestales más críticas para la biodiversidad, con muchas especies que dependen de los árboles para sobrevivir", afirmó Katie Loos, directora ejecutiva de Arbor Day Foundation. "Mary Kay sigue demostrando su apoyo dedicado al fortalecimiento de los bosques más necesitados de nuestro planeta. La protección y la preservación de nuestras especies más vulnerables es esencial para resolver la crisis de biodiversidad actual, y estamos orgullosos de trabajar con socios que comparten estos valores".

El mes pasado, Mary Kay anunció la finalización de un proyecto de reforestación de 69 acres con el objetivo de revitalizar el área de gestión de vida silvestre Econfina Creek en Florida en alianza con Arbor Day Foundation. En un trabajo conjunto con el distrito de gestión de agua del noroeste de Florida, la fundación y Mary Kay se aliaron para plantar 43.000 pinos abetos, que ayudarán a proteger recursos de agua críticos en el condado de Bay de Florida. Algunos de los beneficios clave en términos medioambientales y de biodiversidad fueron los siguientes: restauración y preservación de la principal fuente de agua para consumo del condado de Bay (Florida); replantación de especies de árboles nativas para devolver esta área a su estado natural; y mejora del hábitat para la vida silvestre del lugar, incluidos ciervos, codornices cotuí, ardillas zorro de Sherman y tortugas de la Florida.

A principios de año, Mary Kay también publicó un informe donde se detallaba la histórica alianza con Arbor Day Foundation. Juntos, Mary Kay Inc. y la fundación han plantado más de 1,2 millones de árboles en todo el mundo, algo que tiene un impacto mensurable sobre los ecosistemas forestales vitales.

Para saber más sobre el compromiso de Mary Kay con la sostenibilidad, visite marykayglobal.com/sustainability y descargue la estrategia de sostenibilidad de Mary Kay: Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow (Cómo enriquecer las vidas en el presente para lograr un futuro sostenible).

*Las estimaciones de los impactos se calcularon con i-Tree, un paquete de software de última generación sometido a revisión de pares del Servicio Forestal de USDA que incluye análisis de bosques urbanos y rurales, además de herramientas de evaluación de beneficios.

Acerca de Arbor Day Foundation

Fundada en 1972, Arbor Day Foundation se ha convertido en la mayor organización de membresía sin fines de lucro dedicada a la plantación de árboles, que cuenta con más de un millón de miembros, colaboradores y valiosos socios. En los últimos 50 años, se han plantado casi 500 millones de árboles de Arbor Day Foundation en barrios, comunidades, ciudades y bosques de todo el mundo. Nuestra visión es liderar un mundo en el que los árboles puedan resolver cuestiones críticas para la supervivencia.

Como una de las fundaciones de conservación más grandes del mundo en operaciones, Arbor Day Foundation, a través de sus miembros, socios y programas, educa e interactúa con las partes interesadas en todo el mundo para que se involucren en su misión de plantar, nutrir y celebrar los árboles. Más información disponible en arborday.org.

Acerca de Mary Kay Inc.

Mary Kay Ash, una de las pioneras en romper el "techo de cristal", fundó la compañía de belleza de sus sueños en 1963 con un objetivo: enriquecer las vidas de las mujeres. Ese sueño ha florecido en una compañía multimillonaria, con millones de representantes de ventas independientes en casi 40 países. Como compañía de desarrollo de emprendimientos, Mary Kay asume el compromiso de empoderar a las mujeres en sus trayectorias de educación, mentoría, defensoría, contactos profesionales e innovación. Mary Kay se dedica a invertir en la ciencia que se halla detrás de la belleza, y a elaborar productos de cuidado de la piel, cosméticos de color, suplementos nutricionales y fragancias de la más alta calidad. Mary Kay cree en su lema de enriquecer las vidas en el presente para un futuro sostenible mediante alianzas con organizaciones de todo el mundo que se dedican a promover la excelencia en los negocios, apoyar investigaciones contra el cáncer, fomentar la igualdad de género, proteger a las sobrevivientes de abuso doméstico, embellecer nuestras comunidades y apoyar a las infancias para que cumplan sus sueños. Más información en marykayglobal.com, encuéntrenos en Facebook, Instagram y LinkedIn, o síganos en Twitter.

