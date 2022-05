Comunicado de prensa de Business Wire: Mary Kay Inc.

Los arrecifes de ostras benefician a los humanos y al medioambiente a través de un conjunto de servicios ecosistémicos. Una sola ostra puede filtrar hasta 240 litros de agua al día, lo que da como resultado una mayor calidad y claridad del agua y sustenta una comunidad única y muy diversa de especies marinas de peces e invertebrados. Al mismo tiempo, los arrecifes de ostras son el hábitat marino más amenazado del mundo, con una pérdida estimada del 85 % a nivel mundial.

En celebración del Día Mundial de las Especies en Peligro de Extinción y el Día Internacional de la Diversidad Biológica, Mary Kay Inc., líder mundial en sustentabilidad corporativa, anunció su colaboración con The Nature Conservancy (TNC) y socios europeos para apoyar proyectos de restauración de ostras nativas en el Reino Unido y Europa continental.

TNC ayudó a lanzar la Alianza para la Restauración de Ostras Nativas (Native Oyster Restoration Alliance, NORA), una red europea formada por agencias gubernamentales, científicos, ONG, criadores de ostras y empresas privadas. Los equipos están colaborando en la restauración del hábitat nativo de la ostra plana europea para que una vez más apoye la biodiversidad que depende de este y ayude a mejorar la calidad del agua.

"Los arrecifes de ostras son algunas de las mejores inversiones que podemos hacer para conservar los sistemas naturales", dijo la Dra. Elizabeth McLeod, quien está a cargo de la conservación de arrecifes para el Programa Global de Arrecifes de TNC. "Las poblaciones saludables de ostras aseguran un agua más limpia y ayudan a proteger las áreas costeras y las personas que viven allí de los impactos del cambio climático. Con el apoyo de financiadores como Mary Kay, TNC puede restaurar y proteger estos importantes sistemas a largo plazo".

La asociación de Mary Kay con TNC y la red NORA apoyará proyectos que protegen la biodiversidad y los recursos marinos en toda Europa. Algunos ejemplos son los siguientes:

-- SITIOS DE RESTAURACIÓN DE OSTRAS EN EL REINO UNIDO La Zona de Conservación Marina (Marine Conservation Zone, MCZ) de los estuarios de Blackwater, Crouch, Roach y Colne: esta área marina protegida de 284 kilómetros cuadrados fue designada en 2013 para las ostras nativas y los criaderos de ostras nativas. Por áreas, es el mayor proyecto de restauración en Europa. El Solent (el estrecho de agua que separa la Isla de Wight del Reino Unido continental): sus poblaciones de ostras han sido explotadas desde la época romana. De hecho, entre 1972 y 2006, fue la pesquería de ostras autosuficiente más grande de Europa. Sin embargo, la sobrepesca, las enfermedades y la depredación provocaron su colapso y eventual cierre en 2013 con un acceso ocasional muy limitado a los pescadores desde esa fecha.

-- RESTAURACIÓN DE OSTRAS EN EUROPA CONTINENTAL El Mar del Norte alemán: Esta área es típica de gran parte de Europa donde la ostra europea nativa estuvo históricamente muy extendida, pero ha sido clasificada como funcionalmente extinta desde mediados del siglo XX. Rara vez se encuentran especímenes vivos individuales, y la especie está en la Lista Roja de especies en peligro de extinción de la UICN. Este proyecto está desarrollando y probando métodos en alta mar para la restauración a largo plazo de las poblaciones de ostras en el área.

"Mary Kay se enorgullece de apoyar el trabajo de The Nature Conservancy para ayudar a reintroducir la ostra europea nativa para restaurar la biodiversidad marina crítica", dijo Deborah Gibbins, directora de Operaciones de Mary Kay. "La vasta experiencia de The Nature Conservancy en la restauración de arrecifes de ostras en cuatro continentes nos da confianza en sus esfuerzos para revitalizar estos hábitats raros y en peligro crítico en las aguas marinas europeas. En Mary Kay, nos enfocamos en dejar el planeta mejor de como lo encontramos. Eso incluye proteger a criaturas grandes y pequeñas".

Para leer más sobre el compromiso de Mary Kay con la sustentabilidad, visite marykayglobal.com/sustainability y descargue la estrategia de sustentabilidad global de Mary Kay, Enriqueciendo vidas hoy para un mañana sustentable (Enriching Lives Today for a Sustainable Tomorrow).

Acerca de The Nature Conservancy

The Nature Conservancy es una organización mundial dedicada a la conservación de las tierras y aguas de las que depende toda forma de vida. Con la ciencia como guía, creamos soluciones innovadoras en tierra para enfrentar los desafíos más difíciles del mundo de modo que la naturaleza y las personas puedan prosperar en forma conjunta. Estamos abordando el cambio climático mediante la conservación de tierras, aguas y océanos a una escala sin precedentes, y ayudando a hacer que las ciudades sean más sustentables. Al trabajar en más de 79 países, empleamos un enfoque de colaboración que involucra comunidades locales, gobiernos, el sector privado y otros socios. Para obtener más información, visite www.nature.org o siga a @nature_press en Twitter.

Acerca de Mary Kay

Mary Kay Ash, una de las pioneras en romper las barreras laborales para las mujeres, fundó la empresa de belleza de sus sueños en 1963 con un objetivo: enriquecer la vida de las mujeres. Ese sueño se convirtió en una empresa de miles de millones de dólares que cuenta con un equipo de ventas formado por millones de miembros independientes en casi 40 países. Como empresa de desarrollo empresarial, Mary Kay se compromete a empoderar a las mujeres en su viaje a través de la educación, la tutoría, la promoción, la creación de redes y la innovación. Mary Kay se dedica a investigar la ciencia detrás de la belleza y a crear productos para el cuidado de la piel, cosméticos de color, suplementos nutricionales y perfumes de vanguardia. Mary Kay cree en la filosofía de enriquecer vidas hoy para tener un mañana sostenible, en asociarse con organizaciones de todo el mundo que se enfocan en promover la excelencia empresarial, en apoyar la investigación del cáncer, en promover la igualdad de género, en proteger a las sobrevivientes del abuso doméstico, en embellecer nuestras comunidades y en animar a los más pequeños a seguir sus sueños. Para más información, ingrese a marykayglobal.com, encuéntrenos en Facebook, Instagram y LinkedIn o síganos en Twitter.

