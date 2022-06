Comunicado de prensa de Business Wire: Mary Kay Inc.

Mary Kay Inc., líder mundial en innovación para el cuidado de la piel, continuó con su patrocinio regular a las comunidades científicas y de belleza recientemente al patrocinar la Reunión Anual de la Sociedad de Dermatología de Investigación (Society for Investigative Dermatology, SID) de 2022 y revelar nuevas e innovadoras investigaciones en el evento. Los nuevos hallazgos de Mary Kay, en conjunto con la Escuela de Medicina Ambiental Grossman de la Universidad de Nueva York (NYU), encontraron que el complejo antioxidante que se presenta en la línea para el cuidado de la piel Mary Kay® TimeWise® Miracle Set 3D? reduce los efectos nocivos de la contaminación rural y la radiación UV.

"Nuestro equipo de Investigación y Desarrollo siempre está trabajando arduamente para desarrollar el próximo avance en el cuidado de la piel o descubrimiento científico", señala la Dra. Lucy Gildea, directora de Innovación, Productos y Ciencia de Mary Kay. "Al asociarnos con Grossman de la NYU y otros equipos científicos y académicos de todo el mundo, nos aseguramos de que nuestra empresa, y nuestros productos, estén a la vanguardia de la innovación y la salud del cuidado de la piel".

La contaminación del aire continúa creciendo como un problema de salud mundial. Anteriormente, el equipo científico de Mary Kay se asoció con la Universidad de Columbia y descubrió que los efectos de la contaminación del aire en la piel pueden ser particularmente dramáticos y provocar envejecimiento, opacidad y arrugas. La contaminación del aire crea radicales libres que la piel debe combatir para mantener su salud y apariencia juvenil.

Esta investigación colectiva indica que el novedoso complejo antioxidante de aplicación tópica de Mary Kay puede reducir el daño celular debido a factores estresantes en entornos urbanos y rurales, el tipo de daño celular que provoca signos de envejecimiento prematuro. Este "súper" complejo incluye resveratrol encapsulado para combatir el envejecimiento y mejorar la apariencia de las líneas finas. Los productos también contienen vitamina B3 para ayudar con la retención de líquidos. Finalmente, un péptido que desafía la edad remata la fórmula, y le da un gran golpe a la contaminación. Con estos beneficios documentados, el equipo espera que ahora más personas que nunca puedan encontrar las soluciones correctas para combatir los efectos de la contaminación en su propia piel.

El patrocinio y la investigación revelados en SID son solo los últimos esfuerzos de Mary Kay para reforzar el compromiso de larga data de la marca con el avance de la investigación y el desarrollo de la salud de la piel. Mary Kay cuenta con más de 1600 patentes de productos, tecnologías y diseños de envases en su cartera global.

Mary Kay Ash, una de las pioneras en romper las barreras laborales para las mujeres, fundó la empresa de belleza de sus sueños en 1963 con un objetivo: enriquecer la vida de las mujeres. Ese sueño se convirtió en una empresa de miles de millones de dólares que cuenta con un equipo de ventas formado por millones de miembros independientes en casi 40 países. Como compañía mundial de desarrollo empresarial, Mary Kay se compromete a empoderar a las mujeres en su viaje hacia la independencia económica a través de la educación, la tutoría, la promoción, la creación de redes y la innovación. Mary Kay se dedica a investigar la ciencia detrás de la belleza y a crear productos para el cuidado de la piel, cosméticos de color, suplementos nutricionales y perfumes de vanguardia. Mary Kay cree en la filosofía de enriquecer vidas hoy para tener un mañana sostenible, en asociarse con organizaciones de todo el mundo que se enfocan en promover la excelencia empresarial, en apoyar la investigación del cáncer, en promover la igualdad de género, en proteger a las sobrevivientes del abuso doméstico, en embellecer nuestras comunidades y en animar a los más pequeños a seguir sus sueños. Para más información, ingrese a marykayglobal.com, encuéntrenos en Facebook, Instagram y LinkedIn o síganos en Twitter.

