Comunicado de prensa de Business Wire: Mary Kay Inc.

Mary Kay Inc., una de las compañías innovadoras del mundo en el cuidado de la piel, ha anunciado una nueva colaboración con la Sociedad Europea de Investigación Dermatológica (ESDR) con sede en Ginebra, Suiza, para conceder becas a investigadores en el 51.o Congreso Anual de la ESDR. El evento transcurrió entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre de 2022, con asistencia en persona. Las sesiones grabadas se podrán ver a pedido, una vez concluido el congreso.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221025005851/es/

"Women are seeking more advanced at-home beauty treatment options and our Upstream Innovation team is meeting this need by designing new products that provide compelling skin benefits. Participation at international conferences like ESDR is one way we share and learn about the latest advancements in skincare science to remain relevant in our research efforts and build industry-wide connections," said Dr. Lucy Gildea, Chief Innovation Officer, Product & Science at Mary Kay. (Credit: Mary Kay Inc.)

Mary Kay otorgará dos becas de 20.000 dólares a los investigadores que realicen estudios pioneros e innovadores sobre la salud dermatológica o las enfermedades cutáneas, para las cuales los candidatos que cumplan los requisitos pueden presentar su solicitud hasta el 9 de diciembre de 2022. Los ganadores se anunciarán durante un evento virtual especial el próximo mes de marzo, que precederá a la reunión inaugural del Primer Congreso de Sociedades Internacionales de Dermatología Investigativa en mayo. Mary Kay tiene previsto destinar estos fondos a capacitar a los investigadores para descubrir nuevas perspectivas y estrategias de intervención dermatológica.

Mary Kay presentó una serie de hallazgos novedosos e interesantes durante el 51.o reunión anual de la ESDR como parte de la investigación que está realizando sobre la biología del envejecimiento de la piel. El equipo estudió los cambios que afectan al ojo con el transcurso del tiempo, concretamente al párpado superior. Con el paso del tiempo, el contorno del párpado superior empieza a descolgarse, dando lugar a un aspecto caído o encapuchado. En la actualidad, sólo las opciones en el consultorio han demostrado mejorar significativamente el aspecto de los párpados caídos. En el congreso, Geetha Kalahasti, científica principal adjunta a cargo de Investigación Avanzada, Acreditación Clínica y Científica de Mary Kay presentó los resultados de un estudio clínico que evaluó la eficacia de una formulación cosmética con extractos botánicos como solución tópica para tratar los párpados caídos. Los extractos botánicos se dirigieron a tres componentes principales que contribuyen al efecto en cuestión: la degradación de la matriz dérmica, el debilitamiento del retractor del párpado superior y el desplazamiento de las almohadillas de grasa del párpado superior. Los resultados demostraron una mejora significativa en la caída y el contorno de los párpados, de modo tal que podríamos estar ante una solución cosmética muy prometedora para aplicarse en el hogar y tratar el problema de los ojos caídos. Dos dermatólogos certificados independientes evaluaron las imágenes clínicas y confirmaron que los resultados son convincentes.

"Las mujeres buscan opciones más avanzadas para hacerse tratamientos de belleza en la casa y nuestro equipo de innovación está respondiendo a esta necesidad al diseñar nuevos productos que otorgan beneficios convincentes para la piel. Esta es solo una de nuestras muchas maneras de cumplir y superar las expectativas de los consumidores", comentó la Dra. Lucy Gildea, directora de Innovación, Producto y Ciencia de Mary Kay. "La participación en congresos internacionales como el de la ESDR es una de las formas que usamos para compartir y aprender sobre los últimos avances en la ciencia del cuidado de la piel para seguir siendo relevantes en nuestros esfuerzos de investigación, construir conexiones en toda la industria y posicionar a Mary Kay como líder internacional en la ciencia de la piel".

La ESDR apoya la dermatología de investigación con el objetivo de mejorar la salud de los pacientes que sufren trastornos de la piel. La Conferencia anual de la Sociedad Europea de Investigación Dermatológica (ESDR) se celebra en Europa cada año en septiembre. El contenido de la reunión anual de la ESDR de este año incluyó conferencias de invitados de científicos reconocidos internacionalmente, presentaciones orales de resúmenes revisados por pares, charlas de vanguardia "de frontera" en la ciencia de la piel, simposios educativos sobre una amplia gama de temas, presentaciones electrónicas de carteles y sesiones interactivas tipo taller. Con una asistencia de más de 1.100 delegados inscritos de 51 países, la reunión anual de la ESDR atrae a científicos de todo el mundo interesados en la dermatología para descubrir los últimos hallazgos de la investigación básica, clínica y traslacional.

"En nombre del Directorio de la ESDR, nos gustaría agradecerle a Mary Kay su apoyo a la ESDR y su generosa contribución a las actividades de la misma. Un objetivo clave de nuestra Sociedad es promover la investigación innovadora en la dermatología de investigación y apoyar las actividades de los investigadores en estudios cutáneos traslacionales. Nos sentimos honrados, agradecidos y encantados de tener a Mary Kay como parte de esta iniciativa", señaló Eli Sprecher, presidente del Comité del Programa Científico de la ESDR.

ACERCA DE MARY KAY

Mary Kay Ash, una de las pioneras en romper el techo de cristal, fundó la compañía de cosmética de sus sueños en 1963 con un objetivo: enriquecer la vida de las mujeres. Ese sueño se ha convertido en una compañía multimillonaria con una fuerza de ventas compuesta por millones de miembros independientes en casi 40 países. Como compañía de desarrollo empresarial, Mary Kay asumió el compromiso de empoderar a las mujeres en su trayectoria de vida, a través de la educación, la tutoría, la promoción, la creación de redes y la innovación. Mary Kay se dedica a invertir en la ciencia que sustenta la belleza y a fabricar productos de vanguardia para el cuidado de la piel, cosméticos de color, suplementos nutricionales y fragancias. Mary Kay considera que hay que mejorar la vida hoy para tener un mañana sostenible, asociándose con organizaciones de todo el mundo que trabajan para promover la excelencia empresarial, apoyar la investigación del cáncer, avanzar en la igualdad de género, proteger a las supervivientes de la violencia doméstica, embellecer nuestras comunidades y animar a los niños a concretar sus sueños. Para más información, visite marykayglobal.com, encuéntrenos en Facebook, Instagram y LinkedIn o síganos en Twitter.

ACERCA DE LA SOCIEDAD EUROPEA DE INVESTIGACIÓN DERMATOLÓGICA (ESDR)

La Sociedad Europea de Investigación Dermatológica (ESDR), fundada en 1970, es una organización sin fines de lucro que promueve la ciencia básica y clínica relacionada con la dermatología. La ESDR es la sociedad de investigación dermatológica más destacada de Europa, con unos 1100 miembros. Al apoyar la dermatología de investigación y la investigación de la piel, la ESDR contribuye a generar un conocimiento profundo de la homeostasis de la piel y a mejorar la salud de los pacientes que padecen enfermedades cutáneas y venéreas. La ESDR facilita el intercambio de información relevante para la dermatología de investigación entre clínicos y científicos de todo el mundo. Además, la ESDR organiza eventos educativos a lo largo del año para promover el conocimiento de la investigación dermatológica. Para más información, visite: https://esdr.org/

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221025005851/es/

Contacto

Mary Kay Inc.: Comunicaciones institucionales marykay.com/newsroom 972-687-5332 o media@mkcorp.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.